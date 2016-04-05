RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3812381338143815
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:13

  Zebra написав:
  otg написав:
  Zebra написав:.
Война должна быть делом добровольным на выгодных финансовых засадах.
Фактически штраф не справедливый.
Если б это было так, то нам быі давно пришлось бы здаться :) К сожалению нет столько добровольцев что б победить агрессора.

Если нет такого количества добровольцев, значит пипл не чувствует справедливости, и не хочет умирать за пенсию соседа, бывшего сотрудника ГАИ, с пенсией в 17 тысяч грн. С какого перепугу кто-то должен воевать за это? Или за пенсии судье Василя Стуса... Или за то, что членам ОПЗЖ до сих пор в радах всех уровней платятся зарплаты, пенсии, и нет коллективного наказания этой шайке колаборантов, подстилок агрессора.
Кац предлагает сдаться?
otg
 
Повідомлень: 3442
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:18

  detroytred написав:
  otg написав:
  detroytred написав:Черговий демагогічний прийом.
Предметом було не обговорення теми взагалі, а даний конкретний випадок.
Для судження не треба бути знавцем.
Достатньо вміти читати і розуміти текст.
Я розписав конкретий випадок. Не знаєте теми, не стройте тут демагогію.

Ви розписали не конкретний випадок, а кеп-очевидне -- що всл (хоть чоловіка, хоть жінку) можна відправляти. Що згода не потрібна.

Але предметом не було можна чи не можна, потрібна чи не потрібна згода згідно законів, статутів, інструкцій. Це й так очевидніше нікуди.
Я розписав конкретно як це робиться. Точно так було в Львові. Але там пішла коса на камінь. Командиру треба було виконати наказ, а медсестра розказала що не хоче. Во і закрутилось. Інструкції, статут. В житті не завжди так просто як Ви придумуєте собі.
otg
 
Повідомлень: 3442
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:56

Польский посол во Франции заявил, что Польша может выступить на стороне Украины против России в случае поражения Украины.

Трудно сказать, уполномочен ли был посол делать такое заявление, но учитывая статус и обычную аккуратность дипломатов в выражениях, предположим, что да.

Что такое поражение Украины, сказать тоже непросто, так как это понятие всегда относительно. Разгром - да, тут всё достаточно очевидно, это невозможность продолжения борьбы, но вот поражение - это крайне размытая формулировка. К примеру, по отношению к целям вторжения в Сирию Россия, несомненно, потерпела поражение, так как исходная задача - принуждение Турции к миру на российских условиях (4 трубы Турецкого потока) так и не была решена, более того - турки отстояли в полной мере свои требования, а теперь ведут переговоры на гораздо более жестких условиях, чем до 2015 года. Поражение в чистом виде, но не разгром, так как он как раз для Турции целью не являлся.

В общем, Польша будет самостоятельно определять, когда именно Украина потерпит поражение, и самостоятельно готова вступить в боевые действия сепаратно от НАТО. НАТО, кстати, в этом случае не будет применять положение своего устава о защите члена организации, так как поляки явно будут действовать не на своей территории, а значит - непосредственной угрозы самой Польше нет. А вот если появится - тогда ситуация будет иной.

Вот видос но канал закрытый
https://t.me/c/1248149892/33525

Посольство Польши во Франции опровергло слова главы диппредставительства по поводу готовности Варшавы вступить в прямой военный конфликт с Россией. В заявлении утверждается, что слова посла "интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано".
"Посол утверждал о необходимости поддержки Украины союзниками. Он также рассказал об угрозе, которую Россия представляет для Европы и европейских ценностей. Не было никакого объявления о прямом участии Польши в войне, а только предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины - возможность России атаковать или вовлечь в войну страны Балтии и Польшу", — отмечают в диппредставительстве.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 19 бер, 2023 23:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17251
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2119 раз.
Подякували: 3014 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 22:33

І на останок, щоб навчити *фріків*, як один дописувач кваліфікує.

Вчиться у Хотаба, Холяви, Камікадзе. І частково в Отг.
Було моє повідомлення, де я звернув увагу на факт протиріччя.
Хотаб - виказав свою думку, що й не треба зайвий раз (при відправці у зону бд) всл-цю питати.
Холява - що це частний випадок.
Камікадзе - виразив незгоду з моїм розумінням формулювань у Маляр.
Отг - розписав випадок з практики.

Так я це й не заперечував.
Окрім Камікадзе. Якому навів свої підстави для такого розуміння.
І на цьому б все. Тему закрито. Бажаючі виказали свої думки по даному питанню. Навіть не по моєму зауваженні, а взагалі по даній тематиці.
Але ж ... виникли якісь претензії, звинувачення, образи.

З ким і відносно саме чого сперечався -- все перед очима. З ким і відносно чого.
Кого і де я незаслужено образив?
Приймаю претензії. Тільки з конкретикою.

На цьому мабуть тимчасово всім до побачення.
Бо годинами відбиватися від демагогії та нападок зі стелі, звиняйте. Бо комусь схотілося побравувати, який він різкий перець.
А от Василя чекаю підтверджень. Відповім.

Гарних обговорень. Цікавих думок, інформації. Тим, хто сюди заходить дійсно для обговорення.
А не для рефлексій та бикування.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26313
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 23:25

Зображення
Грає сонце промінцями,
Білий сніг стає струмками,
І, співаючи, струмки
Шлях знаходять до ріки.

Річка ширшою стає,
В річці сонце устає,
Біля сонця риболов
Тягне срібний свій улов.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17251
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2119 раз.
Подякували: 3014 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 00:01

МАДРИД, 14 марта (Рейтер) - 17-летняя принцесса Леонор и предполагаемая наследница испанского престола пройдут трехлетнюю военную подготовку, начиная с августа, заявила во вторник министр обороны Маргарита Роблес.
.........
«Как и во всех парламентских монархиях (наследник) должен иметь военное прошлое и военную карьеру», — сказал Роблес после заседания кабинета министров.
.......
«Со временем главнокомандующим вооруженными силами будет женщина, и в последние годы мы прилагаем очень важные усилия для включения женщин в вооруженные силы», — сказал Роблес.

Принцесса пройдет свой первый год обучения в Армейской военной академии в Сарагосе, затем отправится в военно-морское училище, которое включает в себя плавание на учебном парусном корабле Хуана Себастьяна Элькано, и закончит учебу в Общей воздушной академии.

Правительство и Королевский дом договорились, что ее «очень интенсивная» военная подготовка будет предшествовать учебе в университете, следуя по стопам ее отца в 1980-х годах.

https://www.reuters.com/lifestyle/spains-princess-leonor-do-military-training-three-years-2023-03-14/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24153
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 02:04

  Камикадзе написав:Суд:
Женщину направляли в зону боевых действий без согласия...
... Суд ничего не писал ни за мобилизацию, ни за передовую.



прикольна.
а что "зона боевых действий" отдельно от "передовая" ?
и что в зону боевых действий можно отправить без мобилизации? гражданского медика? да еще и без согласия? да вам нужно военкомом срочно идти - ото где бы вы развернулись. поголовно бы всех гражданских без согласия и мобилизации отправили бы в зону боевых действий :shock:
mephala
 
Повідомлень: 7983
З нами з: 07.04.14
Подякував: 228 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3812381338143815
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114208
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483829
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5014
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (936)
20.03.2023 01:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.