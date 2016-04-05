Zebra написав:. Война должна быть делом добровольным на выгодных финансовых засадах. Фактически штраф не справедливый.
Если б это было так, то нам быі давно пришлось бы здаться К сожалению нет столько добровольцев что б победить агрессора.
Если нет такого количества добровольцев, значит пипл не чувствует справедливости, и не хочет умирать за пенсию соседа, бывшего сотрудника ГАИ, с пенсией в 17 тысяч грн. С какого перепугу кто-то должен воевать за это? Или за пенсии судье Василя Стуса... Или за то, что членам ОПЗЖ до сих пор в радах всех уровней платятся зарплаты, пенсии, и нет коллективного наказания этой шайке колаборантов, подстилок агрессора.
detroytred написав:Черговий демагогічний прийом. Предметом було не обговорення теми взагалі, а даний конкретний випадок. Для судження не треба бути знавцем. Достатньо вміти читати і розуміти текст.
Я розписав конкретий випадок. Не знаєте теми, не стройте тут демагогію.
Ви розписали не конкретний випадок, а кеп-очевидне -- що всл (хоть чоловіка, хоть жінку) можна відправляти. Що згода не потрібна.
Але предметом не було можна чи не можна, потрібна чи не потрібна згода згідно законів, статутів, інструкцій. Це й так очевидніше нікуди.
Я розписав конкретно як це робиться. Точно так було в Львові. Але там пішла коса на камінь. Командиру треба було виконати наказ, а медсестра розказала що не хоче. Во і закрутилось. Інструкції, статут. В житті не завжди так просто як Ви придумуєте собі.
Польский посол во Франции заявил, что Польша может выступить на стороне Украины против России в случае поражения Украины.
Трудно сказать, уполномочен ли был посол делать такое заявление, но учитывая статус и обычную аккуратность дипломатов в выражениях, предположим, что да.
Что такое поражение Украины, сказать тоже непросто, так как это понятие всегда относительно. Разгром - да, тут всё достаточно очевидно, это невозможность продолжения борьбы, но вот поражение - это крайне размытая формулировка. К примеру, по отношению к целям вторжения в Сирию Россия, несомненно, потерпела поражение, так как исходная задача - принуждение Турции к миру на российских условиях (4 трубы Турецкого потока) так и не была решена, более того - турки отстояли в полной мере свои требования, а теперь ведут переговоры на гораздо более жестких условиях, чем до 2015 года. Поражение в чистом виде, но не разгром, так как он как раз для Турции целью не являлся.
В общем, Польша будет самостоятельно определять, когда именно Украина потерпит поражение, и самостоятельно готова вступить в боевые действия сепаратно от НАТО. НАТО, кстати, в этом случае не будет применять положение своего устава о защите члена организации, так как поляки явно будут действовать не на своей территории, а значит - непосредственной угрозы самой Польше нет. А вот если появится - тогда ситуация будет иной.
Посольство Польши во Франции опровергло слова главы диппредставительства по поводу готовности Варшавы вступить в прямой военный конфликт с Россией. В заявлении утверждается, что слова посла "интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано". "Посол утверждал о необходимости поддержки Украины союзниками. Он также рассказал об угрозе, которую Россия представляет для Европы и европейских ценностей. Не было никакого объявления о прямом участии Польши в войне, а только предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины - возможность России атаковать или вовлечь в войну страны Балтии и Польшу", — отмечают в диппредставительстве.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 19 бер, 2023 23:07, всього редагувалось 1 раз.
І на останок, щоб навчити *фріків*, як один дописувач кваліфікує.
Вчиться у Хотаба, Холяви, Камікадзе. І частково в Отг. Було моє повідомлення, де я звернув увагу на факт протиріччя. Хотаб - виказав свою думку, що й не треба зайвий раз (при відправці у зону бд) всл-цю питати. Холява - що це частний випадок. Камікадзе - виразив незгоду з моїм розумінням формулювань у Маляр. Отг - розписав випадок з практики.
Так я це й не заперечував. Окрім Камікадзе. Якому навів свої підстави для такого розуміння. І на цьому б все. Тему закрито. Бажаючі виказали свої думки по даному питанню. Навіть не по моєму зауваженні, а взагалі по даній тематиці. Але ж ... виникли якісь претензії, звинувачення, образи.
З ким і відносно саме чого сперечався -- все перед очима. З ким і відносно чого. Кого і де я незаслужено образив? Приймаю претензії. Тільки з конкретикою.
На цьому мабуть тимчасово всім до побачення. Бо годинами відбиватися від демагогії та нападок зі стелі, звиняйте. Бо комусь схотілося побравувати, який він різкий перець. А от Василя чекаю підтверджень. Відповім.
Гарних обговорень. Цікавих думок, інформації. Тим, хто сюди заходить дійсно для обговорення. А не для рефлексій та бикування.
МАДРИД, 14 марта (Рейтер) - 17-летняя принцесса Леонор и предполагаемая наследница испанского престола пройдут трехлетнюю военную подготовку, начиная с августа, заявила во вторник министр обороны Маргарита Роблес. ......... «Как и во всех парламентских монархиях (наследник) должен иметь военное прошлое и военную карьеру», — сказал Роблес после заседания кабинета министров. ....... «Со временем главнокомандующим вооруженными силами будет женщина, и в последние годы мы прилагаем очень важные усилия для включения женщин в вооруженные силы», — сказал Роблес.
Принцесса пройдет свой первый год обучения в Армейской военной академии в Сарагосе, затем отправится в военно-морское училище, которое включает в себя плавание на учебном парусном корабле Хуана Себастьяна Элькано, и закончит учебу в Общей воздушной академии.
Правительство и Королевский дом договорились, что ее «очень интенсивная» военная подготовка будет предшествовать учебе в университете, следуя по стопам ее отца в 1980-х годах.
Камикадзе написав:Суд: Женщину направляли в зону боевых действий без согласия... ... Суд ничего не писал ни за мобилизацию, ни за передовую.
прикольна. а что "зона боевых действий" отдельно от "передовая" ? и что в зону боевых действий можно отправить без мобилизации? гражданского медика? да еще и без согласия? да вам нужно военкомом срочно идти - ото где бы вы развернулись. поголовно бы всех гражданских без согласия и мобилизации отправили бы в зону боевых действий