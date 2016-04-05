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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3812381338143815
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:56

Польский посол во Франции заявил, что Польша может выступить на стороне Украины против России в случае поражения Украины.

Трудно сказать, уполномочен ли был посол делать такое заявление, но учитывая статус и обычную аккуратность дипломатов в выражениях, предположим, что да.

Что такое поражение Украины, сказать тоже непросто, так как это понятие всегда относительно. Разгром - да, тут всё достаточно очевидно, это невозможность продолжения борьбы, но вот поражение - это крайне размытая формулировка. К примеру, по отношению к целям вторжения в Сирию Россия, несомненно, потерпела поражение, так как исходная задача - принуждение Турции к миру на российских условиях (4 трубы Турецкого потока) так и не была решена, более того - турки отстояли в полной мере свои требования, а теперь ведут переговоры на гораздо более жестких условиях, чем до 2015 года. Поражение в чистом виде, но не разгром, так как он как раз для Турции целью не являлся.

В общем, Польша будет самостоятельно определять, когда именно Украина потерпит поражение, и самостоятельно готова вступить в боевые действия сепаратно от НАТО. НАТО, кстати, в этом случае не будет применять положение своего устава о защите члена организации, так как поляки явно будут действовать не на своей территории, а значит - непосредственной угрозы самой Польше нет. А вот если появится - тогда ситуация будет иной.

Вот видос но канал закрытый
https://t.me/c/1248149892/33525

Посольство Польши во Франции опровергло слова главы диппредставительства по поводу готовности Варшавы вступить в прямой военный конфликт с Россией. В заявлении утверждается, что слова посла "интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано".
"Посол утверждал о необходимости поддержки Украины союзниками. Он также рассказал об угрозе, которую Россия представляет для Европы и европейских ценностей. Не было никакого объявления о прямом участии Польши в войне, а только предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины - возможность России атаковать или вовлечь в войну страны Балтии и Польшу", — отмечают в диппредставительстве.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 19 бер, 2023 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 23:25

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Грає сонце промінцями,
Білий сніг стає струмками,
І, співаючи, струмки
Шлях знаходять до ріки.

Річка ширшою стає,
В річці сонце устає,
Біля сонця риболов
Тягне срібний свій улов.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 00:01

МАДРИД, 14 марта (Рейтер) - 17-летняя принцесса Леонор и предполагаемая наследница испанского престола пройдут трехлетнюю военную подготовку, начиная с августа, заявила во вторник министр обороны Маргарита Роблес.
.........
«Как и во всех парламентских монархиях (наследник) должен иметь военное прошлое и военную карьеру», — сказал Роблес после заседания кабинета министров.
.......
«Со временем главнокомандующим вооруженными силами будет женщина, и в последние годы мы прилагаем очень важные усилия для включения женщин в вооруженные силы», — сказал Роблес.

Принцесса пройдет свой первый год обучения в Армейской военной академии в Сарагосе, затем отправится в военно-морское училище, которое включает в себя плавание на учебном парусном корабле Хуана Себастьяна Элькано, и закончит учебу в Общей воздушной академии.

Правительство и Королевский дом договорились, что ее «очень интенсивная» военная подготовка будет предшествовать учебе в университете, следуя по стопам ее отца в 1980-х годах.

https://www.reuters.com/lifestyle/spains-princess-leonor-do-military-training-three-years-2023-03-14/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 02:24

  Hotab написав:Я считаю, что добровольное согласие было получено в момент подписания контракта. Дальше в нем нет необходимости повторно получать.


из новости не понятно медсестра та мобилизованная или на контракте. Маляр про мобилизованных говорила.
И она отдельно выделила про согласие на передний край (который входит в зону боевых действий) - то как я вижу текст - согласие на контракт не означает автоматического согласия на передний край. Просто не нужно Маляр болтать все в подряд.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 08:02

  detroytred написав:От тільки жінку відправляли в зону бойових дій.
В які входить передній край, на який вказала Маляр у першій тій цитаті.


Истинность высказывания определяется на основе критериев необходимости и достаточности.
Расмотрим логическую конструкцию:
ЕСЛИ "я в зоне боевых действий", ТО "я на передовой". Истинно ли это высказывание?
Очевидно что нет, так как условие "ЕСЛИ ..." не является достаточным, хотя является необходимым.

ИМХО вы это прекрасно понимаете, но по каким-то причинам всеже пытаетесь исказить логику
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 08:13

mephala ,

из новости не понятно медсестра та мобилизованная или на контракте


Яке це має значення?
Важливе питання лише, вона в/с чи цивільна. Здається є відповідь, що в/с . При добровільному переході з цивільної медсестри у військову її було попереджено про всі pros and cons. Насильно їй погони не одягали.
Зараз в гвардіях наступу до 20% жінок (згідно оф. інфо). Припускаю,що їм сказали, що будуть бухгалтером, юристом , психологом і діловодом при штабі. Проте цікаво, чи уточнили, що штаб раптово може розміститись у оточеному Маріуполі, чи напівоточеному Бахмуті? Та навіть у Краматорську, куди регулярно прилітає.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 08:21

  mephala написав:
из новости не понятно медсестра та мобилизованная или на контракте.
Та медсестра контрактница, при чем на сколько я понял, служит достаточно давно.
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А что это за техника ?
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