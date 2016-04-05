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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3813381438153816
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:21

  Hotab написав:mephala ,

из новости не понятно медсестра та мобилизованная или на контракте


Яке це має значення?
Важливе питання лише, вона в/с чи цивільна. Здається є відповідь, що в/с . При добровільному переході з цивільної медсестри у військову її було попереджено про всі pros and cons. Насильно їй погони не одягали.


в смислі яке це має значення?
якщо когось мобілізують без його згоди (хоча Маляр каже що такого з жінками немає але не відомо як воно на справді) - то це не означає що він автоматом був САМ згоден на все. всі ваші твердження базуються на тому що вона добровільно підписала контракт. але про це ніде в новині не вказано як вона стала військовою медсестрою. тому ваші твердження бізуються тільки на вашому припущенні а не фактові. це по перше.
а по друге - беремо фразу Маляр.
https://t.me/annamaliar/588
"У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край"
друге речення стосується ВСІХ жінок без різниці це мобілізовані чи контрактні. І до речі такого поняття офіційного як передній край немає. Є зона бойових дій як вказано в судовому рішенні. Тому й не потрібно Маляр було писати шо не попадя так як це не відповідає дійсності. Що суд і підтвердив - якщо ти став військовим то тебе відправлять а не як Маляр думає.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:27

  Камикадзе написав:
  detroytred написав:От тільки жінку відправляли в зону бойових дій.
В які входить передній край, на який вказала Маляр у першій тій цитаті.


Истинность высказывания определяется на основе критериев необходимости и достаточности.
Расмотрим логическую конструкцию:
ЕСЛИ "я в зоне боевых действий", ТО "я на передовой". Истинно ли это высказывание?
Очевидно что нет, так как условие "ЕСЛИ ..." не является достаточным, хотя является необходимым.

ИМХО вы это прекрасно понимаете, но по каким-то причинам всеже пытаетесь исказить логику


задам вопрос по другому - является ли "передовая" "зоной боевых действий" ?
вы с вхождением множеств одно в другое знакомы?
mephala
 
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  #<1 ... 3813381438153816
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