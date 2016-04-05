Hotab написав:mephala ,
из новости не понятно медсестра та мобилизованная или на контракте
Яке це має значення?
Важливе питання лише, вона в/с чи цивільна. Здається є відповідь, що в/с . При добровільному переході з цивільної медсестри у військову її було попереджено про всі pros and cons. Насильно їй погони не одягали.
в смислі яке це має значення?
якщо когось мобілізують без його згоди (хоча Маляр каже що такого з жінками немає але не відомо як воно на справді) - то це не означає що він автоматом був САМ згоден на все. всі ваші твердження базуються на тому що вона добровільно підписала контракт. але про це ніде в новині не вказано як вона стала військовою медсестрою. тому ваші твердження бізуються тільки на вашому припущенні а не фактові. це по перше.
а по друге - беремо фразу Маляр.
"У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край"
друге речення стосується ВСІХ жінок без різниці це мобілізовані чи контрактні. І до речі такого поняття офіційного як передній край немає. Є зона бойових дій як вказано в судовому рішенні. Тому й не потрібно Маляр було писати шо не попадя так як це не відповідає дійсності. Що суд і підтвердив - якщо ти став військовим то тебе відправлять а не як Маляр думає.