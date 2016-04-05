Додано: Пон 20 бер, 2023 11:45

в смислі яке це має значення?

якщо когось мобілізують без його згоди

"У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків.



тому ваші твердження бізуються тільки на вашому припущенні а не фактові.



Тому й не потрібно Маляр було писати шо не попадя так як це не відповідає дійсності. Що суд і підтвердив - якщо ти став військовим то тебе відправлять а не як Маляр думає.







Прямому. Однаковий статус у першої і лругої - військовослужбовець.Не мобілізують. А згода - означає що згідна на зону БД.І я про це.Якому плять припущенні?? Я нічого не припускаю. Я кажу, що вона в/с і не важливо як ним стала.Жоден документ не дозволяє в/с вибирати, де проходити службу, за винятком конкретного переліку підстав. В жоден документ не розділяє призваного за мобілізацією і в/с за контрактом в контексті можливості чи неможливості виконувати якісь обов’язки. І в оплаті також.Оце майже вірно.У маляр гра слів. «Без згоди не відправляють». Хто , коли і як отримує цю згоду?? Письмово, усно??я такого паперу не бачив і не чув про нього. Якщо усно, то потім завжди можна сказати, що була незгодна, насильно відправили. А реалії такі, що є наказ, і ніякі згоди не потрібні. Якщо добровільно (а для жінок тільки так) підписала контракт, отже готова виконувати незлочинні накази.Там в лікарняній галузі ясно що і корупція, і протекція. Дівчатка сплять з начальниками, ті їх бережуть, не відправляють. Комусь ця несправедливість не подобається, вони теж не хочуть у відрядження, показуючи пальцем на красунь. Все це є. Як і було завжди.