из новости не понятно медсестра та мобилизованная или на контракте
Яке це має значення? Важливе питання лише, вона в/с чи цивільна. Здається є відповідь, що в/с . При добровільному переході з цивільної медсестри у військову її було попереджено про всі pros and cons. Насильно їй погони не одягали.
в смислі яке це має значення? якщо когось мобілізують без його згоди (хоча Маляр каже що такого з жінками немає але не відомо як воно на справді) - то це не означає що він автоматом був САМ згоден на все. всі ваші твердження базуються на тому що вона добровільно підписала контракт. але про це ніде в новині не вказано як вона стала військовою медсестрою. тому ваші твердження бізуються тільки на вашому припущенні а не фактові. це по перше. а по друге - беремо фразу Маляр. https://t.me/annamaliar/588 "У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край" друге речення стосується ВСІХ жінок без різниці це мобілізовані чи контрактні. І до речі такого поняття офіційного як передній край немає. Є зона бойових дій як вказано в судовому рішенні. Тому й не потрібно Маляр було писати шо не попадя так як це не відповідає дійсності. Що суд і підтвердив - якщо ти став військовим то тебе відправлять а не як Маляр думає.
detroytred написав:От тільки жінку відправляли в зону бойових дій. В які входить передній край, на який вказала Маляр у першій тій цитаті.
Истинность высказывания определяется на основе критериев необходимости и достаточности. Расмотрим логическую конструкцию: ЕСЛИ "я в зоне боевых действий", ТО "я на передовой". Истинно ли это высказывание? Очевидно что нет, так как условие "ЕСЛИ ..." не является достаточным, хотя является необходимым.
ИМХО вы это прекрасно понимаете, но по каким-то причинам всеже пытаетесь исказить логику
задам вопрос по другому - является ли "передовая" "зоной боевых действий" ? вы с вхождением множеств одно в другое знакомы?
vitaliian написав:Сказочники. Чтобы получить от РФ репарации она должна быть настолько истощена что утратит возможность удерживать оккупированные территории и сопротивляться смене режима. Вы эти признаки видите? Пока что просматривается относительно стабильная линия оккупации и вероятный Минск 3, либо бесконечная позиционная война с истощением ресурсов, что вряд ли интересно западу, его задача - остановить русню. А линия где она остановится (в пределах Украины) не очень то и важно. Крч вангую репараций ноль и снижение Западной помощи в 2024 году.
Не згоден. Якщо ми вийдемо на кордони 91 року, то безперспективність війни стане очевидною в РФ, тоді можливий варіант - репарації в обін на зняття санкцій, можливо часткове. Якщо миритися десь посередині - тоді він малоймовірний.
Прямому. Однаковий статус у першої і лругої - військовослужбовець.
якщо когось мобілізують без його згоди
Не мобілізують. А згода - означає що згідна на зону БД.
"У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків.
І я про це.
тому ваші твердження бізуються тільки на вашому припущенні а не фактові.
Якому плять припущенні?? Я нічого не припускаю. Я кажу, що вона в/с і не важливо як ним стала. Жоден документ не дозволяє в/с вибирати, де проходити службу, за винятком конкретного переліку підстав. В жоден документ не розділяє призваного за мобілізацією і в/с за контрактом в контексті можливості чи неможливості виконувати якісь обов’язки. І в оплаті також.
Тому й не потрібно Маляр було писати шо не попадя так як це не відповідає дійсності. Що суд і підтвердив - якщо ти став військовим то тебе відправлять а не як Маляр думає.
Оце майже вірно. У маляр гра слів. «Без згоди не відправляють». Хто , коли і як отримує цю згоду?? Письмово, усно??я такого паперу не бачив і не чув про нього. Якщо усно, то потім завжди можна сказати, що була незгодна, насильно відправили. А реалії такі, що є наказ, і ніякі згоди не потрібні. Якщо добровільно (а для жінок тільки так) підписала контракт, отже готова виконувати незлочинні накази.
Там в лікарняній галузі ясно що і корупція, і протекція. Дівчатка сплять з начальниками, ті їх бережуть, не відправляють. Комусь ця несправедливість не подобається, вони теж не хочуть у відрядження, показуючи пальцем на красунь. Все це є. Як і було завжди.
Не мобілізують. А згода - означає що згідна на зону БД.
коли на тебе вже вказали пальцем - ти мобілізований - то вже не можеш відмовитися. інакше б флумани не стогнали і відосики по ютубам не викладали - просто б відмовлялися і йшли собі далі.
Hotab написав:
"У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків.
І я про це.
це ви так вважаєте що не мобілізують. як воно насправді - ви не можете знати за всі кейси. якби ви були програмером то знали б що система повинна відпрацьовувати всі можливі варіанти подій інакше буде збій в роботі. а ви розглядаєте тільки один. зараз просто перш ніж видати мобілізаційний припис консультуються попередньо але це не означає що можна відмовитися від мобілізації яка вже оформлена документально - якщо тобі написали що ти мобілізований то вже немає можливості відмовитись.
mephala написав:задам вопрос по другому - является ли "передовая" "зоной боевых действий" ? вы с вхождением множеств одно в другое знакомы?
В посте detroytred заинтересовало только чисто формальное нарушение логики: отсутствие достаточных оснований в конкретном цитируемом фрагменте решения для обвинения Маляр. detroytred меня понял и далее привел ссылку на другое высказывание. И на этом можно было закончить, если бы не глупые вопросы с подковырками, подобные вашим.
На них я уже отвечал:
Камикадзе Вс 19 мар, 2023 20:39 Передний край несомненно входит и в зону бовых действий, и в Украину, и в Европу, и в планету земля и даже во вселенную. И какой из этого вывод хотите сделать? Обратное не справедливо.
ПС. Замечание к логике рассматривайте как мою профессиональную деформацию: после авиации более 20 лет в сфере права: любой текст читаю как акт налоговой или судебное решение и анализирую изложенные факты на предмет их доказательности. По сути высказывания у меня замечаний не было и нет
mephala написав:коли на тебе вже вказали пальцем - ти мобілізований - то вже не можеш відмовитися.
Не чув випадки, щоб жінок або чоловіків до 27 років мобілізували. Можуть викликати у військомати і тиснути, всіма правдами й неправдами змушуючи підписати контракт - про таке чув. Хоча й не масово. P.S. Отримав повістку. В середу йду в військомат.
Камикадзе Вс 19 мар, 2023 20:39 Передний край несомненно входит и в зону бовых действий, и в Украину, и в Европу, и в планету земля и даже во вселенную. И какой из этого вывод хотите сделать? Обратное не справедливо.
все написанное вами верно, но в судебном решении четко написано (а не вселенная) - за отказ ехать в зону боевых действий. а передний край как вы сами написали тоже является зоной боевых действий. и если Маляр говорит что не отправляют на передний край (который входит в зону боевых действий) а суд говорит что отправляют то в этом и есть противоречие.
mephala написав:все написанное вами верно, но в судебном решении четко написано (а не вселенная) - за отказ ехать в зону боевых действий. а передний край как вы сами написали тоже является зоной боевых действий. и если Маляр говорит что не отправляют на передний край (который входит в зону боевых действий) а суд говорит что отправляют то в этом и есть противоречие.
Не так. Передній вкрай входить в зону бойових дій, але зона бойових дій - це не тільки передній край. Тому рішення суду жодним чином не входить в протиріччя зі словами Маляр.
коли на тебе вже вказали пальцем - ти мобілізований - то вже не можеш відмовитися. інакше б флумани не стогнали
Необхідно уточнити, флуман в жіночій бані зараз, чи таки чоловічій. Бо раніше флуман був принаймні візуально чоловічої статі (поведінково - то інше питання) і тому не може розглядатися як приклад в нашій розмові про медСЕСТРУ.
якби ви були програмером то
Я б назвав випадок призову жінки поза її бажанням «багом» , прийняв би необхідні заходи для усунення саме цієї проблеми , а не розвивав би , як з «фічею» подальший алгоритм дій.