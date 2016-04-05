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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3814381538163817
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:21

  sashaqbl написав:Не так. Передній вкрай входить в зону бойових дій, але зона бойових дій - це не тільки передній край. Тому рішення суду жодним чином не входить в протиріччя зі словами Маляр.


якщо її таки відправлять на передній край - це буде суперечити вироку?
а от суперечити Маляр буде.
рішення суду розповсюджуеться на всю множину під якою мається вислів "зона бойових дій"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:28

  Hotab написав:Я б назвав випадок призову жінки поза її бажанням «багом» , прийняв би необхідні заходи для усунення саме цієї проблеми , а не розвивав би , як з «фічею» подальший алгоритм дій.


десь законодавчо заборонено мобілізовувати жінок без згоди і прописано як вона може відмовитись? тоді ситуація дійсно буде багом.
інакше - ні.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:39

  mephala написав:
  Hotab написав:Я б назвав випадок призову жінки поза її бажанням «багом» , прийняв би необхідні заходи для усунення саме цієї проблеми , а не розвивав би , як з «фічею» подальший алгоритм дій.


десь законодавчо заборонено мобілізовувати жінок без згоди і прописано як вона може відмовитись? тоді ситуація дійсно буде багом.
інакше - ні.

9 січня 2023:
Українки до 2026 року не підлягатимуть обов'язковій мобілізації. Зміни стосуються лише системи постановки на облік.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини" передає Укрінформ.

"Немає мобілізації жінок. Зараз є зміни, які стосуються системи обліку. До 2026 року навіть українки, які мають медичну спеціальність - єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не матимуть обов'язкової постановки на облік. Інші професії - тільки у добровільному порядку", - зазначила Ганна Маляр.






ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних
Верховна Рада України постановляє:

1. Частину одинадцяту статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"11. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.



Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
7 жовтня 2022 року
N 2664-IX
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:50

Hotab
медики беруться на облік без згоди як випливає з того тексту що ви вказали.
але там нічого не вказано про мобілізацію. лише за облік...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:57

  mephala написав:Hotab
медики беруться на облік без згоди як випливає з того тексту що ви вказали.
але там нічого не вказано про мобілізацію. лише за облік...

Вони і раніше НЕ підлягали. Читайте ЗУ про військовий обліків військову службу. Змін відносно їх мобілізації не було.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

... For those for whom I need to draw this: the PSU is so busy just defending all of Ukrainian cities and the power grid from Russian ballistic- and cruise missile attacks, that it’s got not enough air defence systems, and not enough (heavy) surface-to-air missiles to properly protect its troops along the entire 1,000+ kilometres of the frontline. It can’t cover its artillery deployed in the Avdiivka area, which in turn means that this artillery can’t knock out the Russian artillery, which in turn means that the Russian artillery is — just like the Russian air force — free to support the advance of its ground troops…

...Therefore: NO, Ukraine ‘must NOT’. No, ZSU must NOT go into offensive. Especially if it’s NOT ready. And right now it’s NOT ready. It lacks ammo, it lacks mini-UAVs, it lacks ammo, it lacks night-vision equipment, it lacks ammo, it lacks air defence systems, it lacks ammo, it lacks experienced and well-trained troops, it lacks ammo, it lacks skilled commanders, and it lacks yet more ammo. And where it’s not lacking all of this, it’s got growing problems with troops who are just fed-up of killing: should you have any problem with understanding this, go and enlist, volunteer, spend your Sundays shooting 100+ people to death. Then see what happens to you...
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:14

Как-то нелады у нас с отношением к армии и войне.
Второй день крючкотворный спор.
При этом тут достаточно регулярно вспоминают Израиль, где служба в армии обязательна для всех женщин.
Вчера вечером выложил (viewtopic.php?p=5556068#p5556068) цитату об испанской принцессе, интереса не вызвало. Понятно, что она не едет на фронт, но тем не менее. У нас куча мужиков не стесняются, что они никогда не подходили к армии.
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