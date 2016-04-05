Очевидно була відмова вибути у відрядження в умовний Краматорськ , або навіть Дніпро (можливо зі Львова комусь здається, що Дніпро прифронтовий) . Бо розуміла що там потік поранених більший. Але для чого нам такі в/с , які готові служити лише дома (за винятком якщо там особливі сімейні обставини, нема на кого дітей залишити, але такі жінки мають право на звільнення).
В Польше анонсировали новые аресты по делу о российской шпионской сети 3 20.03.2023, 17:22 3,800 https://charter97.org/ru/news/2023/3/20/540766/ В Польше анонсировали новые аресты по делу о российской шпионской сети По делу собрано огромное количество улик.
Спецслужбы Польши могут провести новые аресты по делу о российской шпионской сети. Такую возможность допустил в интервью PAP госсекретарь канцелярии премьер-министра Станислав Жарин.
«Мы не исключаем, что потребуются дальнейшие аресты, потому что понимаем, что улики по этому делу огромны, они еще анализируются, и мы увидим, к чему придут службы при расследовании этого дела», — сказал он.
‼У Украины будет только одна попытка контрнаступления, - заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Rzeczpospolita.
По его словам, для новых крупных операций украинской армии на фронте у Запада может не хватить ресурсов.
«Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление. Поэтому, если они решат начать его и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно», - заявил он.
ЛАД написав:Как-то нелады у нас с отношением к армии и войне. Второй день крючкотворный спор. При этом тут достаточно регулярно вспоминают Израиль, где служба в армии обязательна для всех женщин. Вчера вечером выложил (viewtopic.php?p=5556068#p5556068) цитату об испанской принцессе, интереса не вызвало. Понятно, что она не едет на фронт, но тем не менее. У нас куча мужиков не стесняются, что они никогда не подходили к армии.
не варто турбуватись за 17річную принцесу -вона 3 роки буде займатися цікавими на неї справами десь по 3 години на день, з двома або трьома вихідними на тижні в комфортних і безпечних умовах, може її батьки будуть навіть пишатися "такою звитягою"
с точки зору самої принцеси-це її власний вибір (сподіваюсь батьки не примушували) я бачу це виклик самої до себе, тобто банальний challedge
може на це звернуть увагу потенціальні претенденти на руку і серце?