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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3816381738183819>
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:12

Очевидно була відмова вибути у відрядження в умовний Краматорськ , або навіть Дніпро (можливо зі Львова комусь здається, що Дніпро прифронтовий) . Бо розуміла що там потік поранених більший. Але для чого нам такі в/с , які готові служити лише дома (за винятком якщо там особливі сімейні обставини, нема на кого дітей залишити, але такі жінки мають право на звільнення).
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:37

Міністри закордонних справ та оборони країн Євросоюзу погодили постачання Україні 1 млн артилерійських боєприпасів калібру 155 мм впродовж року.
https://mil.in.ua/uk/news/ministry-yes-pogodyly-postachannya-1-mln-artylerijskyh-boyeprypasiv-ukrayini/

Це по 2500-3000 снарядів в день.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:39

В Польше анонсировали новые аресты по делу о российской шпионской сети 3
20.03.2023, 17:22 3,800
https://charter97.org/ru/news/2023/3/20/540766/
В Польше анонсировали новые аресты по делу о российской шпионской сети
По делу собрано огромное количество улик.

Спецслужбы Польши могут провести новые аресты по делу о российской шпионской сети. Такую возможность допустил в интервью PAP госсекретарь канцелярии премьер-министра Станислав Жарин.

«Мы не исключаем, что потребуются дальнейшие аресты, потому что понимаем, что улики по этому делу огромны, они еще анализируются, и мы увидим, к чему придут службы при расследовании этого дела», — сказал он.

Там пошли разматывать клубок.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:38

‼У Украины будет только одна попытка контрнаступления, - заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Rzeczpospolita.

По его словам, для новых крупных операций украинской армии на фронте у Запада может не хватить ресурсов.

«Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление. Поэтому, если они решат начать его и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно», - заявил он.


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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:47

  sashaqbl написав:
Міністри закордонних справ та оборони країн Євросоюзу погодили постачання Україні 1 млн артилерійських боєприпасів калібру 155 мм впродовж року.
https://mil.in.ua/uk/news/ministry-yes-pogodyly-postachannya-1-mln-artylerijskyh-boyeprypasiv-ukrayini/

Це по 2500-3000 снарядів в день.

Ще США. Ну і залишки (виробництво) своїх.
Як для одного лише калібру 155 це немало, враховуючи наявну кількість стволів 155 та їх ресурс.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 бер, 2023 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:48

  ЛАД написав:Как-то нелады у нас с отношением к армии и войне.
Второй день крючкотворный спор.
При этом тут достаточно регулярно вспоминают Израиль, где служба в армии обязательна для всех женщин.
Вчера вечером выложил (viewtopic.php?p=5556068#p5556068) цитату об испанской принцессе, интереса не вызвало. Понятно, что она не едет на фронт, но тем не менее. У нас куча мужиков не стесняются, что они никогда не подходили к армии.


не варто турбуватись за 17річную принцесу -вона 3 роки буде займатися цікавими на неї
справами десь по 3 години на день, з двома або трьома вихідними на тижні в комфортних і безпечних умовах, може її батьки будуть навіть пишатися "такою звитягою"

с точки зору самої принцеси-це її власний вибір (сподіваюсь батьки не примушували)
я бачу це виклик самої до себе, тобто банальний challedge

може на це звернуть увагу потенціальні претенденти на руку і серце?
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ще США. Ну і залишки (виробництво) своїх.
Як для одного лише калібру 155 це немало, враховуючи наявну кількість стволів 155 та їх ресурс.

Згоден. Ще плюс інші калібри...
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:50

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:
Міністри закордонних справ та оборони країн Євросоюзу погодили постачання Україні 1 млн артилерійських боєприпасів калібру 155 мм впродовж року.
https://mil.in.ua/uk/news/ministry-yes-pogodyly-postachannya-1-mln-artylerijskyh-boyeprypasiv-ukrayini/

Це по 2500-3000 снарядів в день.

Ще США. Ну і залишки (виробництво) своїх.
Як для одного лише калібру 155 це немало, враховуючи наявну кількість стволів 155 та їх ресурс.


https://www.epravda.com.ua/publications/2022/12/6/694639/
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:54


Боюсь, що по цих калібрах не меншою проблемою є знос стволів та й в принципі знос всієї техніки...
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Подробиці епопеї з "Хорошими русскими" / Пригоди Фейгина та Арестовича | ПолітПросвіта

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