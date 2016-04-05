Фейкам - нет. Наказание медсестры за отказ убыть на передовую - это фейк, который вторые сутки пытаются раскрутить некоторые форумчане, и он не в пользу Украины. Его нужно развенчать - это позиция, у вас вероятно другая.
В Украине не существует ни одного судебного решения о наказании женщины за отказ убыть на передовую - это факт, как бы не пытались перекрутить судебное решение некоторые форумчане.
Для справки. Командир в/ч во Львове не может дать распоряжение военнослужащему о выходе на передовую, это не его зона ответственности. В его компетенции только приказ о направлении в распоряжения другого командира в/ч, находящейся в зоне боевых действий. Командные пункты расположены не на передовой. Распоряжение выбыть на передовую может дать только "боевой" командир в зоне его ответственности (а может не дать). Или вы считаете что передовая - проходной двор и каждый там может командовать? Медсестра во Львове не могла получить и не получала распоряжения о выдвижении на передовую от своего "тылового" начальника.
шоб перекрутить судебное решение надо его прочесть. скорее всего никто из обсуждающих его в глаза не видел. хотя найти в реестре его можно. через название суда. статья кку вроде 402, где-то в сети светилась дата судебного акта.
mephala написав:Hotab медики беруться на облік без згоди як випливає з того тексту що ви вказали. але там нічого не вказано про мобілізацію. лише за облік...
Вони і раніше НЕ підлягали. Читайте ЗУ про військовий обліків військову службу. Змін відносно їх мобілізації не було.
після того як медиків без їх згоди взяли на облік - вони військовозобов’язані? в ЗУ про мобілізацію немає поділу на жінки та чоловіки - там йдеться про військовозобов’язаних.
В знайомого на роботі жінка закінчила медучилище і в неї є військовий квиток. Як не помиляюсь, ніколи медсестрою не працювала, а в аптеці таблетки впарює. Якось треба буде розпитати як в.квиток в неї з'явився. А в товариша білий білет замість військового білету.
Фейкам - нет. Наказание медсестры за отказ убыть на передовую - это фейк, который вторые сутки пытаются раскрутить некоторые форумчане, и он не в пользу Украины. Его нужно развенчать - это позиция, у вас вероятно другая.
В Украине не существует ни одного судебного решения о наказании женщины за отказ убыть на передовую - это факт, как бы не пытались перекрутить судебное решение некоторые форумчане.
Для справки. Командир в/ч во Львове не может дать распоряжение военнослужащему о выходе на передовую, это не его зона ответственности. В его компетенции только приказ о направлении в распоряжения другого командира в/ч, находящейся в зоне боевых действий. Командные пункты расположены не на передовой. Распоряжение выбыть на передовую может дать только "боевой" командир в зоне его ответственности (а может не дать). Или вы считаете что передовая - проходной двор и каждый там может командовать? Медсестра во Львове не могла получить и не получала распоряжения о выдвижении на передовую от своего "тылового" начальника.
Як Ви вище визначили, то моя позиція по даному питанню Вам зрозуміла. Беззаперечно, що формально протиріччя з першою заявою Маляр нема. Неформально ж, а за суттю теми більш схоже, що Маляр під переднім краєм мала на увазі зону бойових дій. Можна було б одразу вказати другу заяву Маляр, де вона вказує про відправку на фронт (фронт - це зона бойових дій). І факт протиріччя. Але в мене мова не про це. Там яйця виєденого нема, могли б закрити тему і все.
В мене зараз питання -- на якій підставі Ви прямо звинуватили форумчан у розкручуванні теми, фейка (да ще коліром виділили)? Це серйозне звинувачення.
От, наприклад, я одразу зрозумів Ваші пояснення. Тому знайшов вже заяву з прямою вказівкою Маляр на фронт (= зона бойових дій).
Той, хто дискутував саме по передньому краю, це ж очевидно - міг помилявся, а не розкручував.
Не знаю хто такі Прогрошіньюз, але УНІАН уж точно наврядчи можна звинувачувати у розгоні фейку. Да. Невдало застосували термін, замінивши зону бойових дій (про що йшлося у випадку з медсестрою) на передову.
Коротше: Уявіть -- отака помилка розміщена в ЗМІ (рівня країни), а не гілці форуму з нехай сотнею відвідувачів.
Вважаєте, що треба боротися з розповсюдженням фейку (помилки з зазначенням відправки тієї медсестри на передову, а не в зону бойових дій) (і коліром, коліром яскравіше), з розкручувачами, то мабуть краще зверніть увагу на ЗМІ державного рівня.
Але я гадаю, що Ви чудово розумієте -- для данного питання (відправки жінок-всл за згодою) нема різниці що на передову, що у зону бойових дій. Тобто неформально їх запитують і повинні за словами Маляр відправляти за згодою. Хоча офіційно вона абсолютно не потрібна, як правильно вказав вище Хотаб.
І йде не крючкотворний спор, а нормальне обговорення. Нормального питання. Випадку з отією жінкою-всл, що протирічить відправці на фронт жінок-всл за їх згоди (про що заявляла Маляр). А от тільки хтось почне розглядати з точки зору, що явище носить масовий (системний) характер, не надавши доказів -- от тоді йому можна одразу у пику всі звинувачення.
Я гадав, що вже припинили. А тут Ви з отакими звинуваченнями форумчан... І хто розганяє?))
В рамках схемы, по которой из Украины вывозится пшеница, нашу страну фактически обворовывают, причем происходит дважды. Об этом идет речь в расследовании журналистки ZN.UA Юлий Самаевой. https://zn.ua/ECONOMICS/pri-prodazhe-uk ... -znua.html Как показал анализ поставок украинской пшеницы во втором полугодии 2022-го, первый раз грабеж происходит, когда зерно продается по самым низким в мире ценам. Второй – когда деньги от его продажи "оседают" не в Украине, лишая государство части налогов и валютной выручки.
Реализуется эта схема через открытие компаний на подставных лиц и потерянные паспорта.
"Это истории об откровенном криминале, когда зернотрейдингом занимаются компании, цель которых проста - продать зерно и закрыться до того момента, пока не наступит срок возврата валютной выручки. Это буквальное вымывание денег из страны в самые трудные для нее времена", - отмечает Юлия Самаева.
По данным источника ZN.UA на рынке, дело зашло уже так далеко, что теперь у фиктивных компаний даже счетов в банках нет, а сразу в соглашении прописывают, что оплату должно получить третье юрлицо в другой юрисдикции.
В 2022 году эта схема реализовывалась через поставки пшеницы в Турцию, Румынию, Испанию, Польшу, Индонезию, Италию, Бангладеш.
А выручка в этот же период оседала преимущественно в Швейцарии, Великобритании, Кипре, Польше, ОАЭ, Венгрии, Сейшельских островах. Впрочем, более тщательный анализ показал еще немало оффшорных и низконалоговых юрисдикций, в которых оседает наша выручка за проданную пшеницу. Чем оффшорнее, тем дешевле.
Кто же стоит за этими странами и поставками?
Поясним на примере поставок нашей пшеницы в Бангладеш. Прямых поставок (когда товар и деньги идут напрямую в Бангладеш) нет. Соответственно, и поставщики — обычно известные глобальные трейдеры.
Поэтому трудно было не заметить среди давно известных названий AGRI1 TRADING. Интересная компания: зарегистрирована в Великобритании, один акционер, уставный капитал 100 фунтов, дата регистрации - 26 июля 2022 года, то есть через четыре дня после подписания в Стамбуле "зернового соглашения". Владелец и директор компании — украинка Надежда Нагаева.
Мы продавали пшеницу в Бангладеш в среднем по 198 дол. за тонну, то есть вдвое дешевле среднерыночной, поставок дороже 300 дол. вообще не было.
Но от британской компании украинки Нагаевой в Бангладеш завозилась пшеница уже по абсолютно рыночной цене в 363 дол. за тонну.
"Если ты можешь что-то продать вдвое дороже, чем купил, это очень выгодно. И знаете, даже классическая перепродажа не нужна: схемы с "заменой в море" как товаров, так и поставщиков - давняя головная боль мировой торговли", - пишет Юлия Самаева.
Казалось бы, в Украине есть целый триумвират контролеров, которые могут в один день все это остановить: налоговая проверяет происхождение экспортируемого товара и признаки фиктивности, сигнализирует стоящую на смерть таможне, но не выпускающую партии из страны, а БЭБ с утра до ночи расследует и расследует, чтобы все виновные понесли наказание. Они целый межведомственный протокол об этом подписали в сентябре прошлого года, когда истекли первые продажи по 50–100 дол.
Но мы взглянули на всякий случай еще раз на данные, и с сентября ничего не изменилось.
Они, вероятно, тоже взглянули, потому что уже в январе созвали временную следственную комиссию, чтобы разобраться, чего же такой ловкий план не сработал. И в январе БЭБ и СБУ провели обыски на таможне, насчитав в схеме по меньшей мере десяток чиновников, 370 фирм и 5 млрд грн убытков для госбюджета.
Результат потрясающий — вместо подозрений и производств созывается очередная ВСК. А еще на "сливных бачках" один за другим начали появляться тексты, как таможенники/налоговики/БЕБовцы (нужно подчеркните) "прикуривают" на зерне.
alex lem написав: В знайомого на роботі жінка закінчила медучилище і в неї є військовий квиток. Як не помиляюсь, ніколи медсестрою не працювала, а в аптеці таблетки впарює. Якось треба буде розпитати як в.квиток в неї з'явився. А в товариша білий білет замість військового білету.
Якщо я не помиляюсь, то є перелік спеціалізацій медсестер, коли вони стають військозобов"язаними по факту отримання профільного фаху Як і ким вони будуть працювати далі - до дупи
Випустились по спеціалізації із переліку - військозобов"язани автоматично, військовий квиток додається