В рамках схемы, по которой из Украины вывозится пшеница, нашу страну фактически обворовывают, причем происходит дважды. Об этом идет речь в расследовании журналистки ZN.UA Юлий Самаевой.Как показал анализ поставок украинской пшеницы во втором полугодии 2022-го, первый раз грабеж происходит, когда зерно продается по самым низким в мире ценам. Второй – когда деньги от его продажи "оседают" не в Украине, лишая государство части налогов и валютной выручки.Реализуется эта схема через открытие компаний на подставных лиц и потерянные паспорта."Это истории об откровенном криминале, когда зернотрейдингом занимаются компании, цель которых проста - продать зерно и закрыться до того момента, пока не наступит срок возврата валютной выручки. Это буквальное вымывание денег из страны в самые трудные для нее времена", - отмечает Юлия Самаева.По данным источника ZN.UA на рынке, дело зашло уже так далеко, что теперь у фиктивных компаний даже счетов в банках нет, а сразу в соглашении прописывают, что оплату должно получить третье юрлицо в другой юрисдикции.В 2022 году эта схема реализовывалась через поставки пшеницы в Турцию, Румынию, Испанию, Польшу, Индонезию, Италию, Бангладеш.А выручка в этот же период оседала преимущественно в Швейцарии, Великобритании, Кипре, Польше, ОАЭ, Венгрии, Сейшельских островах. Впрочем, более тщательный анализ показал еще немало оффшорных и низконалоговых юрисдикций, в которых оседает наша выручка за проданную пшеницу. Чем оффшорнее, тем дешевле.Кто же стоит за этими странами и поставками?Поясним на примере поставок нашей пшеницы в Бангладеш. Прямых поставок (когда товар и деньги идут напрямую в Бангладеш) нет. Соответственно, и поставщики — обычно известные глобальные трейдеры.Поэтому трудно было не заметить среди давно известных названий AGRI1 TRADING. Интересная компания: зарегистрирована в Великобритании, один акционер, уставный капитал 100 фунтов, дата регистрации - 26 июля 2022 года, то есть через четыре дня после подписания в Стамбуле "зернового соглашения". Владелец и директор компании — украинка Надежда Нагаева.Мы продавали пшеницу в Бангладеш в среднем по 198 дол. за тонну, то есть вдвое дешевле среднерыночной, поставок дороже 300 дол. вообще не было.Но от британской компании украинки Нагаевой в Бангладеш завозилась пшеница уже по абсолютно рыночной цене в 363 дол. за тонну."Если ты можешь что-то продать вдвое дороже, чем купил, это очень выгодно. И знаете, даже классическая перепродажа не нужна: схемы с "заменой в море" как товаров, так и поставщиков - давняя головная боль мировой торговли", - пишет Юлия Самаева.Казалось бы, в Украине есть целый триумвират контролеров, которые могут в один день все это остановить: налоговая проверяет происхождение экспортируемого товара и признаки фиктивности, сигнализирует стоящую на смерть таможне, но не выпускающую партии из страны, а БЭБ с утра до ночи расследует и расследует, чтобы все виновные понесли наказание. Они целый межведомственный протокол об этом подписали в сентябре прошлого года, когда истекли первые продажи по 50–100 дол.Но мы взглянули на всякий случай еще раз на данные, и с сентября ничего не изменилось.Они, вероятно, тоже взглянули, потому что уже в январе созвали временную следственную комиссию, чтобы разобраться, чего же такой ловкий план не сработал. И в январе БЭБ и СБУ провели обыски на таможне, насчитав в схеме по меньшей мере десяток чиновников, 370 фирм и 5 млрд грн убытков для госбюджета.Результат потрясающий — вместо подозрений и производств созывается очередная ВСК. А еще на "сливных бачках" один за другим начали появляться тексты, как таможенники/налоговики/БЕБовцы (нужно подчеркните) "прикуривают" на зерне.