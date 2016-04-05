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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3816381738183819
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:08

І 1 тис снарядів на місяць - краще ніж нічого, але це кілька відсотків від потреби.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:22

  Камикадзе написав:
  ЛАД написав:Второй день крючкотворный спор.


Фейкам - нет.
Наказание медсестры за отказ убыть на передовую - это фейк, который вторые сутки пытаются раскрутить некоторые форумчане, и он не в пользу Украины. Его нужно развенчать - это позиция, у вас вероятно другая.

В Украине не существует ни одного судебного решения о наказании женщины за отказ убыть на передовую - это факт, как бы не пытались перекрутить судебное решение некоторые форумчане.

Для справки.
Командир в/ч во Львове не может дать распоряжение военнослужащему о выходе на передовую, это не его зона ответственности. В его компетенции только приказ о направлении в распоряжения другого командира в/ч, находящейся в зоне боевых действий.
Командные пункты расположены не на передовой. Распоряжение выбыть на передовую может дать только "боевой" командир в зоне его ответственности (а может не дать). Или вы считаете что передовая - проходной двор и каждый там может командовать?
Медсестра во Львове не могла получить и не получала распоряжения о выдвижении на передовую от своего "тылового" начальника.

шоб перекрутить судебное решение надо его прочесть. скорее всего никто из обсуждающих его в глаза не видел. хотя найти в реестре его можно. через название суда. статья кку вроде 402, где-то в сети светилась дата судебного акта.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:29

  mephala написав:
  Hotab написав:
  mephala написав:Hotab
медики беруться на облік без згоди як випливає з того тексту що ви вказали.
але там нічого не вказано про мобілізацію. лише за облік...

Вони і раніше НЕ підлягали. Читайте ЗУ про військовий обліків військову службу. Змін відносно їх мобілізації не було.


після того як медиків без їх згоди взяли на облік - вони військовозобов’язані?
в ЗУ про мобілізацію немає поділу на жінки та чоловіки - там йдеться про військовозобов’язаних.

В знайомого на роботі жінка закінчила медучилище і в неї є військовий квиток. :mrgreen: Як не помиляюсь, ніколи медсестрою не працювала, а в аптеці таблетки впарює. Якось треба буде розпитати як в.квиток в неї з'явився. А в товариша білий білет замість військового білету.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:33

  Камикадзе написав:
  ЛАД написав:Второй день крючкотворный спор.


Фейкам - нет.
Наказание медсестры за отказ убыть на передовую - это фейк, который вторые сутки пытаются раскрутить некоторые форумчане, и он не в пользу Украины. Его нужно развенчать - это позиция, у вас вероятно другая.

В Украине не существует ни одного судебного решения о наказании женщины за отказ убыть на передовую - это факт, как бы не пытались перекрутить судебное решение некоторые форумчане.

Для справки.
Командир в/ч во Львове не может дать распоряжение военнослужащему о выходе на передовую, это не его зона ответственности. В его компетенции только приказ о направлении в распоряжения другого командира в/ч, находящейся в зоне боевых действий.
Командные пункты расположены не на передовой. Распоряжение выбыть на передовую может дать только "боевой" командир в зоне его ответственности (а может не дать). Или вы считаете что передовая - проходной двор и каждый там может командовать?
Медсестра во Львове не могла получить и не получала распоряжения о выдвижении на передовую от своего "тылового" начальника.

Як Ви вище визначили, то моя позиція по даному питанню Вам зрозуміла. Беззаперечно, що формально протиріччя з першою заявою Маляр нема.
Неформально ж, а за суттю теми більш схоже, що Маляр під переднім краєм мала на увазі зону бойових дій.
Можна було б одразу вказати другу заяву Маляр, де вона вказує про відправку на фронт (фронт - це зона бойових дій). І факт протиріччя.
Але в мене мова не про це.
Там яйця виєденого нема, могли б закрити тему і все.

В мене зараз питання -- на якій підставі Ви прямо звинуватили форумчан у розкручуванні теми, фейка (да ще коліром виділили)?
Це серйозне звинувачення.

От, наприклад, я одразу зрозумів Ваші пояснення. Тому знайшов вже заяву з прямою вказівкою Маляр на фронт (= зона бойових дій).

Той, хто дискутував саме по передньому краю, це ж очевидно - міг помилявся, а не розкручував.

От дивіться: перший же пошук Гуглом видає два видання УНІАН і Прогрошіньюз з формулюванням -- "Львівську медикиню зобов'язали сплатити чималий штраф за ігнорування наказів начальства та відмову їхати на передову "латати" бійців ЗСУ."
"Медсестру покарали за відмову їхати на передову: який штраф доведеться заплатити".
На передову!!!
https://www.unian.ua/war/lvivskiy-medik ... 77906.html
https://progroshi.news/news/ekonomika/m ... -5179.html
Перші ж посилання.

Не знаю хто такі Прогрошіньюз, але УНІАН уж точно наврядчи можна звинувачувати у розгоні фейку.
Да. Невдало застосували термін, замінивши зону бойових дій (про що йшлося у випадку з медсестрою) на передову.

Коротше:
Уявіть -- отака помилка розміщена в ЗМІ (рівня країни), а не гілці форуму з нехай сотнею відвідувачів.

Вважаєте, що треба боротися з розповсюдженням фейку (помилки з зазначенням відправки тієї медсестри на передову, а не в зону бойових дій) (і коліром, коліром яскравіше), з розкручувачами, то мабуть краще зверніть увагу на ЗМІ державного рівня.

Але я гадаю, що Ви чудово розумієте -- для данного питання (відправки жінок-всл за згодою) нема різниці що на передову, що у зону бойових дій. Тобто неформально їх запитують і повинні за словами Маляр відправляти за згодою.
Хоча офіційно вона абсолютно не потрібна, як правильно вказав вище Хотаб.

І йде не крючкотворний спор, а нормальне обговорення. Нормального питання. Випадку з отією жінкою-всл, що протирічить відправці на фронт жінок-всл за їх згоди (про що заявляла Маляр).
А от тільки хтось почне розглядати з точки зору, що явище носить масовий (системний) характер, не надавши доказів -- от тоді йому можна одразу у пику всі звинувачення.

Я гадав, що вже припинили.
А тут Ви з отакими звинуваченнями форумчан...
І хто розганяє?))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:12

В рамках схемы, по которой из Украины вывозится пшеница, нашу страну фактически обворовывают, причем происходит дважды. Об этом идет речь в расследовании журналистки ZN.UA Юлий Самаевой.
https://zn.ua/ECONOMICS/pri-prodazhe-uk ... -znua.html
Как показал анализ поставок украинской пшеницы во втором полугодии 2022-го, первый раз грабеж происходит, когда зерно продается по самым низким в мире ценам. Второй – когда деньги от его продажи "оседают" не в Украине, лишая государство части налогов и валютной выручки.

Реализуется эта схема через открытие компаний на подставных лиц и потерянные паспорта.

"Это истории об откровенном криминале, когда зернотрейдингом занимаются компании, цель которых проста - продать зерно и закрыться до того момента, пока не наступит срок возврата валютной выручки. Это буквальное вымывание денег из страны в самые трудные для нее времена", - отмечает Юлия Самаева.

По данным источника ZN.UA на рынке, дело зашло уже так далеко, что теперь у фиктивных компаний даже счетов в банках нет, а сразу в соглашении прописывают, что оплату должно получить третье юрлицо в другой юрисдикции.

В 2022 году эта схема реализовывалась через поставки пшеницы в Турцию, Румынию, Испанию, Польшу, Индонезию, Италию, Бангладеш.

А выручка в этот же период оседала преимущественно в Швейцарии, Великобритании, Кипре, Польше, ОАЭ, Венгрии, Сейшельских островах. Впрочем, более тщательный анализ показал еще немало оффшорных и низконалоговых юрисдикций, в которых оседает наша выручка за проданную пшеницу. Чем оффшорнее, тем дешевле.

Кто же стоит за этими странами и поставками?

Поясним на примере поставок нашей пшеницы в Бангладеш. Прямых поставок (когда товар и деньги идут напрямую в Бангладеш) нет. Соответственно, и поставщики — обычно известные глобальные трейдеры.

Поэтому трудно было не заметить среди давно известных названий AGRI1 TRADING. Интересная компания: зарегистрирована в Великобритании, один акционер, уставный капитал 100 фунтов, дата регистрации - 26 июля 2022 года, то есть через четыре дня после подписания в Стамбуле "зернового соглашения". Владелец и директор компании — украинка Надежда Нагаева.

Мы продавали пшеницу в Бангладеш в среднем по 198 дол. за тонну, то есть вдвое дешевле среднерыночной, поставок дороже 300 дол. вообще не было.

Но от британской компании украинки Нагаевой в Бангладеш завозилась пшеница уже по абсолютно рыночной цене в 363 дол. за тонну.

"Если ты можешь что-то продать вдвое дороже, чем купил, это очень выгодно. И знаете, даже классическая перепродажа не нужна: схемы с "заменой в море" как товаров, так и поставщиков - давняя головная боль мировой торговли", - пишет Юлия Самаева.

Казалось бы, в Украине есть целый триумвират контролеров, которые могут в один день все это остановить: налоговая проверяет происхождение экспортируемого товара и признаки фиктивности, сигнализирует стоящую на смерть таможне, но не выпускающую партии из страны, а БЭБ с утра до ночи расследует и расследует, чтобы все виновные понесли наказание. Они целый межведомственный протокол об этом подписали в сентябре прошлого года, когда истекли первые продажи по 50–100 дол.

Но мы взглянули на всякий случай еще раз на данные, и с сентября ничего не изменилось.

Они, вероятно, тоже взглянули, потому что уже в январе созвали временную следственную комиссию, чтобы разобраться, чего же такой ловкий план не сработал. И в январе БЭБ и СБУ провели обыски на таможне, насчитав в схеме по меньшей мере десяток чиновников, 370 фирм и 5 млрд грн убытков для госбюджета.

Результат потрясающий — вместо подозрений и производств созывается очередная ВСК. А еще на "сливных бачках" один за другим начали появляться тексты, как таможенники/налоговики/БЕБовцы (нужно подчеркните) "прикуривают" на зерне.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:16

  alex lem написав: В знайомого на роботі жінка закінчила медучилище і в неї є військовий квиток. :mrgreen: Як не помиляюсь, ніколи медсестрою не працювала, а в аптеці таблетки впарює. Якось треба буде розпитати як в.квиток в неї з'явився. А в товариша білий білет замість військового білету.

Якщо я не помиляюсь, то є перелік спеціалізацій медсестер, коли вони стають військозобов"язаними по факту отримання профільного фаху
Як і ким вони будуть працювати далі - до дупи

Випустились по спеціалізації із переліку - військозобов"язани автоматично, військовий квиток додається
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:18

Модератор!
В мене пропозиція -- видалити взагалі усі повідомлення за даним випадком з медсестрою.

Бо вже дійшло до повного капеця.
Нехай там образи були, різкі висловлювання під час спору.
Але звинувачення у розкручування фейку...
На рівному місці.

Воно того не вартує.
Видалити і закінчити на цьому.
Нехай "фейк" на УНІАН спокійнісінько буде, а в нас -- суворо.
А там і ріфляндію переженемо. У бдітельності та нестерпності.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:55


Ех, мали б достатньо їх з перших днів війни - все могло б бути по іншому.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:35

  detroytred написав:Модератор!
В мене пропозиція -- видалити взагалі усі повідомлення за даним випадком з медсестрою.

Бо вже дійшло до повного капеця.
Нехай там образи були, різкі висловлювання під час спору.
Але звинувачення у розкручування фейку...
На рівному місці.

Воно того не вартує.
Видалити і закінчити на цьому.
Нехай "фейк" на УНІАН спокійнісінько буде, а в нас -- суворо.
А там і ріфляндію переженемо. У бдітельності та нестерпності.

Не предполагал, что когда либо поддержу detroytred, но здесь полностью поддерживаю. Или новая ветка типа медсестры на нуле, правовые и морально-материальные аспекты пребывания) или все убрать и забыть.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:01

  Камикадзе написав:В Украине не существует ни одного судебного решения о наказании женщины за отказ убыть на передовую


Ни одного? Женщины - военнослужащие есть, а проблем с их отправкой на передовую - ни одной, только с мужчинами проблемы? "Не верю" (с)
katso
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