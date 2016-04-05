Несколько мыслей по поводу медсестры )) 1.Передний край, если честно за более чем год в армии, такого названия не слышал. Официально это в военном документообороте называется первая линия обороны, иногда неофициальном сленге - на нуле. 2.Можно быть на первой линии (на переднем крае), но не быть в зоне боевых действий. Это по словам мин обороны позволяет сильно сэкономить на выплатах. 3. Медсестра получила такой удивительный приговор в в виде штрафа, наверное потому что совершила правонарушение до декабрьского закона об ужесточении ответственности. Сейчас однозначно тюремный срок был бы. 4. Зона боевых действий определяется сейчас для ЗСУ не приказом мин интеграции, а ежемесячным наказом Залужного, где перечисляются ОТГ ( ранее мининтеграции перечисляло области ), относящиеся к зоне боевых действий. 5. По поводу слов спикера - у меня сразу был вопрос - вот у нас в батальоне много женщин и при перемещении в зону боевых действий, абсолютно точно никто не спрашивал их согласия. То ли спикер не владеет ситуацией, то ли просто бардак. А вообще в сфере грядущих событий, этому событию уделено слишком много внимания, имхо.
ЛАД написав:Как-то нелады у нас с отношением к армии и войне. Второй день крючкотворный спор. При этом тут достаточно регулярно вспоминают Израиль, где служба в армии обязательна для всех женщин. Вчера вечером выложил (viewtopic.php?p=5556068#p5556068) цитату об испанской принцессе, интереса не вызвало. Понятно, что она не едет на фронт, но тем не менее. У нас куча мужиков не стесняются, что они никогда не подходили к армии.
не варто турбуватись за 17річную принцесу -вона 3 роки буде займатися цікавими на неї справами десь по 3 години на день, з двома або трьома вихідними на тижні в комфортних і безпечних умовах, може її батьки будуть навіть пишатися "такою звитягою"
с точки зору самої принцеси-це її власний вибір (сподіваюсь батьки не примушували) я бачу це виклик самої до себе, тобто банальний challedge
може на це звернуть увагу потенціальні претенденти на руку і серце?
Неверно:
«Как и во всех парламентских монархиях (наследник) должен иметь военное прошлое и военную карьеру», — сказал Роблес после заседания кабинета министров. ....... «Со временем главнокомандующим вооруженными силами будет женщина, и в последние годы мы прилагаем очень важные усилия для включения женщин в вооруженные силы», — сказал Роблес.
Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" приняли 283 голосами.
В пояснительной записке говорится, что Украина нуждается в качественных кадрах офицерского состава, которыми могли бы стать лица сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу и имеющие боевой опыт.
Однако статья 20 Закона Украины определяет, что условием для присвоения первичного воинского звания офицерского состава и принятия на военную службу по контракту является успешное прохождение обучения в высших военных учебных заведениях.
Таким образом, Рада разрешила на период военного положения принимать на военную службу по контракту и предоставлять первичное офицерское звание бойцам без военного высшего образования, но с боевым опытом. Для этого военный должен был проходить военную службу в зоне боевых действий не менее 6 месяцев.
Вы правы. Прошу прощения, забыл о такой формулировке. Но, честно говоря, сильно сомневаюсь, что там большая доля 155 снарядов. 155 мм нам и Запад даёт, а вот 152 мм взять особо негде, только из старых запасов в разных странах. Возможно, ошибаюсь.
freeze написав:А вообще в сфере грядущих событий, этому событию уделено слишком много внимания, имхо.
Цікавий момент! В нещодавньому інтерв'ю г-ла Наєва у відповіді на питання про розвиток подій на 2023 рік, якщо не помиляюсь, не було і слова про грядущие события в цьому році. Дуже цікава відповідь... Мабуть спеціально тиша. Напередодні цих прийдешніх подій.
Так що про медсестру виходить навіть в тему, актуально - для відвернення уваги)) від прийдешніх подій.
І маленьке виправлення: Маляр не спікер, а цілий заступник МО.