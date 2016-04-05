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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3818381938203821>
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Несколько мыслей по поводу медсестры ))
1.Передний край, если честно за более чем год в армии, такого названия не слышал. Официально это в военном документообороте называется первая линия обороны, иногда неофициальном сленге - на нуле.
2.Можно быть на первой линии (на переднем крае), но не быть в зоне боевых действий. Это по словам мин обороны позволяет сильно сэкономить на выплатах.
3. Медсестра получила такой удивительный приговор в в виде штрафа, наверное потому что совершила правонарушение до декабрьского закона об ужесточении ответственности. Сейчас однозначно тюремный срок был бы.
4. Зона боевых действий определяется сейчас для ЗСУ не приказом мин интеграции, а ежемесячным наказом Залужного, где перечисляются ОТГ ( ранее мининтеграции перечисляло области ), относящиеся к зоне боевых действий.
5. По поводу слов спикера - у меня сразу был вопрос - вот у нас в батальоне много женщин и при перемещении в зону боевых действий, абсолютно точно никто не спрашивал их согласия. То ли спикер не владеет ситуацией, то ли просто бардак.
А вообще в сфере грядущих событий, этому событию уделено слишком много внимания, имхо.

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freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:37

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:
Міністри закордонних справ та оборони країн Євросоюзу погодили постачання Україні 1 млн артилерійських боєприпасів калібру 155 мм впродовж року.
https://mil.in.ua/uk/news/ministry-yes-pogodyly-postachannya-1-mln-artylerijskyh-boyeprypasiv-ukrayini/

Це по 2500-3000 снарядів в день.

Ще США. Ну і залишки (виробництво) своїх.
Як для одного лише калібру 155 це немало, враховуючи наявну кількість стволів 155 та їх ресурс.

155 мм мы не делаем. Советский стандарт - 152мм.
Остальное согласен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:39

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Как-то нелады у нас с отношением к армии и войне.
Второй день крючкотворный спор.
При этом тут достаточно регулярно вспоминают Израиль, где служба в армии обязательна для всех женщин.
Вчера вечером выложил (viewtopic.php?p=5556068#p5556068) цитату об испанской принцессе, интереса не вызвало. Понятно, что она не едет на фронт, но тем не менее. У нас куча мужиков не стесняются, что они никогда не подходили к армии.


не варто турбуватись за 17річную принцесу -вона 3 роки буде займатися цікавими на неї
справами десь по 3 години на день, з двома або трьома вихідними на тижні в комфортних і безпечних умовах, може її батьки будуть навіть пишатися "такою звитягою"

с точки зору самої принцеси-це її власний вибір (сподіваюсь батьки не примушували)
я бачу це виклик самої до себе, тобто банальний challedge

може на це звернуть увагу потенціальні претенденти на руку і серце?

Неверно:
«Как и во всех парламентских монархиях (наследник) должен иметь военное прошлое и военную карьеру», — сказал Роблес после заседания кабинета министров.
.......
«Со временем главнокомандующим вооруженными силами будет женщина, и в последние годы мы прилагаем очень важные усилия для включения женщин в вооруженные силы», — сказал Роблес.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:41

2 ЛАД:


Може так, а може і ні)


https://interfax.com.ua/news/general/878151-amp.html
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:52

Успіху надали перспективи

Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" приняли 283 голосами.

В пояснительной записке говорится, что Украина нуждается в качественных кадрах офицерского состава, которыми могли бы стать лица сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу и имеющие боевой опыт.

Однако статья 20 Закона Украины определяет, что условием для присвоения первичного воинского звания офицерского состава и принятия на военную службу по контракту является успешное прохождение обучения в высших военных учебных заведениях.

Таким образом, Рада разрешила на период военного положения принимать на военную службу по контракту и предоставлять первичное офицерское звание бойцам без военного высшего образования, но с боевым опытом. Для этого военный должен был проходить военную службу в зоне боевых действий не менее 6 месяцев.

Также разрешается принимать на военную службу по контракту в качестве офицеров военных от 20 до 40 лет.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/03/20/7394270/

Хоча чи може всл за призовом під час мобілізації укласти контракт (перейти на вслужбу за контрактом)?
Наврядчи.
Це скоріш за все під набор цивільних у нові штурмові бригади.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 бер, 2023 22:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:55

  detroytred написав:Модератор!
В мене пропозиція -- видалити взагалі усі повідомлення за даним випадком з медсестрою.

Бо вже дійшло до повного капеця.
Нехай там образи були, різкі висловлювання під час спору.
Але звинувачення у розкручування фейку...
На рівному місці.

Воно того не вартує.
Видалити і закінчити на цьому.
Нехай "фейк" на УНІАН спокійнісінько буде, а в нас -- суворо.
А там і ріфляндію переженемо. У бдітельності та нестерпності.

зачем?
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:57

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Модератор!
В мене пропозиція -- видалити взагалі усі повідомлення за даним випадком з медсестрою.

Бо вже дійшло до повного капеця.
Нехай там образи були, різкі висловлювання під час спору.
Але звинувачення у розкручування фейку...
На рівному місці.

Воно того не вартує.
Видалити і закінчити на цьому.
Нехай "фейк" на УНІАН спокійнісінько буде, а в нас -- суворо.
А там і ріфляндію переженемо. У бдітельності та нестерпності.

зачем?
ветка должна помнить "героев" вбрасывающих гуано на вентилятор

Гуано це в тебе. Не плутай з іншими, які обговорюють на гілці різні питання.
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:09

  Hotab написав:2 ЛАД:


Може так, а може і ні)


https://interfax.com.ua/news/general/878151-amp.html

Вы правы.
Прошу прощения, забыл о такой формулировке.
Но, честно говоря, сильно сомневаюсь, что там большая доля 155 снарядов. 155 мм нам и Запад даёт, а вот 152 мм взять особо негде, только из старых запасов в разных странах.
Возможно, ошибаюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:11

  freeze написав:А вообще в сфере грядущих событий, этому событию уделено слишком много внимания, имхо.

Цікавий момент!
В нещодавньому інтерв'ю г-ла Наєва у відповіді на питання про розвиток подій на 2023 рік, якщо не помиляюсь, не було і слова про грядущие события в цьому році.
Дуже цікава відповідь...
Мабуть спеціально тиша. Напередодні цих прийдешніх подій.

Так що про медсестру виходить навіть в тему, актуально - для відвернення уваги)) від прийдешніх подій.

І маленьке виправлення: Маляр не спікер, а цілий заступник МО.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:16

❗️ГУР МО: Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Ввечері в окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи. В коментарі Суспільному місцевий мешканець повідомив, що вибухи було чутно щонайменше пів години, частина міста знеструмлена.

Так званий «голова» Криму Аксьонов заявив, що, попередньо, спрацювала ППО. За його словами, уламками пошкодило магазин і будинки, одна людина отримала поранення.

Згодом у ГУР повідомили, що у Джанкої «вибух знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею».
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 20 бер, 2023 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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