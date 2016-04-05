Додано: Пон 20 бер, 2023 22:25

Несколько мыслей по поводу медсестры ))

1.Передний край, если честно за более чем год в армии, такого названия не слышал. Официально это в военном документообороте называется первая линия обороны, иногда неофициальном сленге - на нуле.

2.Можно быть на первой линии (на переднем крае), но не быть в зоне боевых действий. Это по словам мин обороны позволяет сильно сэкономить на выплатах.

3. Медсестра получила такой удивительный приговор в в виде штрафа, наверное потому что совершила правонарушение до декабрьского закона об ужесточении ответственности. Сейчас однозначно тюремный срок был бы.

4. Зона боевых действий определяется сейчас для ЗСУ не приказом мин интеграции, а ежемесячным наказом Залужного, где перечисляются ОТГ ( ранее мининтеграции перечисляло области ), относящиеся к зоне боевых действий.

5. По поводу слов спикера - у меня сразу был вопрос - вот у нас в батальоне много женщин и при перемещении в зону боевых действий, абсолютно точно никто не спрашивал их согласия. То ли спикер не владеет ситуацией, то ли просто бардак.

А вообще в сфере грядущих событий, этому событию уделено слишком много внимания, имхо.



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