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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 бер, 2023 23:18
Ось знайшов посилання:https://varta1.com.ua/news/general-leyt ... 62547.html
Тільки про нарощування бойового потенціалу для контрнаступу й звільнення окупованих рф територій.
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detroytred
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Bukka
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