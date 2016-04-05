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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3818381938203821
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:18

Ось знайшов посилання:
https://varta1.com.ua/news/general-leyt ... 62547.html

Тільки про нарощування бойового потенціалу для контрнаступу й звільнення окупованих рф територій.
detroytred
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