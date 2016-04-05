Тільки про нарощування бойового потенціалу для контрнаступу й звільнення окупованих рф територій.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 23:18
Ось знайшов посилання:
Тільки про нарощування бойового потенціалу для контрнаступу й звільнення окупованих рф територій.
Додано: Вів 21 бер, 2023 00:20
Не берусь судить о наличии и количестве таких судебных решений.
Ваше утверждение, что это фейк требует доказательства, а не безапелляционного высказывания - ничего невозможного в таком решении не вижу.
Мне не нравится само обсуждение (осуждение) такого решения.
Меня тут упрекают, что я "совок". Да ради бога. Да пусть я старпер. Но я не понимаю нынешних подходов к армии и участию в войне. При таких подходах, простите, не вижу смысла в войне. Проще было сразу сдаться и согласиться на все условия Путина, даже перед войной.
Я не знаю стран, в которых зарплата солдата в разы выше средней зарплаты в стране. И эти зарплаты не решают проблему с набором в армию. И как следует из постов Успиха и Бобюа эти зарплаты не спасают от разгильдяйства.
Меня, скажем мягко, удивляет обсуждение вопросов, как избежать вручения повестки, призыва, отправки на фронт. Понимаю, что жизнь у всех одна и погибать никому не хочется, но тем не менее. Если это носит массовый характер...
Одно дело протесты в США против вьетнамской войны - явно несправедливой и не нужной Америке. Другое дело наша ситуация - защита от наглой агрессии.
Если бы в Израиле были такие рассуждения, как порой у нас, Израиль уже давно перестал бы существовать.
Додано: Вів 21 бер, 2023 00:35
Я, так понимаю Си, что-то не то сотворил в московии.
Додано: Вів 21 бер, 2023 00:53
интересно где вы увидели осуждение судебного решения?
обсуждение шло в русле что Маляр болтает своей болтовней то что не соответсвует реалиям.
и когда в наших условиях идет заигрывание с пиплом вот такой болтовней только один вопрос возникает - че там у власти в мозгу? опилки?
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