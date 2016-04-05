Фейкам - нет. Наказание медсестры за отказ убыть на передовую - это фейк, который вторые сутки пытаются раскрутить некоторые форумчане, и он не в пользу Украины. Его нужно развенчать - это позиция, у вас вероятно другая.
В Украине не существует ни одного судебного решения о наказании женщины за отказ убыть на передовую - это факт, как бы не пытались перекрутить судебное решение некоторые форумчане. ......
Не берусь судить о наличии и количестве таких судебных решений. Ваше утверждение, что это фейк требует доказательства, а не безапелляционного высказывания - ничего невозможного в таком решении не вижу.
Мне не нравится само обсуждение (осуждение) такого решения. Меня тут упрекают, что я "совок". Да ради бога. Да пусть я старпер. Но я не понимаю нынешних подходов к армии и участию в войне. При таких подходах, простите, не вижу смысла в войне. Проще было сразу сдаться и согласиться на все условия Путина, даже перед войной. Я не знаю стран, в которых зарплата солдата в разы выше средней зарплаты в стране. И эти зарплаты не решают проблему с набором в армию. И как следует из постов Успиха и Бобюа эти зарплаты не спасают от разгильдяйства. Меня, скажем мягко, удивляет обсуждение вопросов, как избежать вручения повестки, призыва, отправки на фронт. Понимаю, что жизнь у всех одна и погибать никому не хочется, но тем не менее. Если это носит массовый характер... Одно дело протесты в США против вьетнамской войны - явно несправедливой и не нужной Америке. Другое дело наша ситуация - защита от наглой агрессии. Если бы в Израиле были такие рассуждения, как порой у нас, Израиль уже давно перестал бы существовать.
ЛАД написав:Не берусь судить о наличии и количестве таких судебных решений. Ваше утверждение, что это фейк требует доказательства, а не безапелляционного высказывания - ничего невозможного в таком решении не вижу.
Мне не нравится само обсуждение (осуждение) такого решения.
интересно где вы увидели осуждение судебного решения? обсуждение шло в русле что Маляр болтает своей болтовней то что не соответсвует реалиям. и когда в наших условиях идет заигрывание с пиплом вот такой болтовней только один вопрос возникает - че там у власти в мозгу? опилки?
Сотни тысяч женщин и детей в зонах боевых действий - это наша реальность и не нами она создана. В зоне боевых действий много женщин-военнослужащих - и это реальность, ненормальная, но реальность. И судебные решения за отказ женщин-военнослужащих убыть в зону боевых действий это реальность. Но нужно перестать путать передовую с остальной зоной боевых действий.
Те, кто никогда не жил и не был в зоне боевых действий, могут представлять себе ее как сплошной ад. Фактически же это обширные территории, в которых уровень опасности распределен крайне неравномерно. На этих территориях постоянно проживают тысячи женщин: растят детей, любят, работают, выполняют свои повседневные обязанности. Но есть и крайне опасные места для жизни, одно из которых передовая. Поверьте, в эти места никто женщин не гонит насильно. Напротив, наши парни отдают свои жизни выводя женщин и детей из под обстрелов, порой буквально закрывая их своими телами. Не верю, что среди наших боевых командиров есть такие моральные уроды, которые погонят женщин на передовую в приказном порядке. Мужская отвага и честь у них повыше, чем у диванных патриотов. Может быть заблуждаюсь, тогда извините.
Кабинет министров усовершенствовал процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы агрессором.
"Теперь будет действовать четкий алгоритм: областные военные администрации через информационную систему предлагают включение тех или иных территорий в список; Министерство обороны согласовывает их или обоснованно отклоняет; Минреинтеграции утверждает предложения или же дает свою аргументацию относительно отклонения", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
По словам Шмыгаля, в список смогут включать не только общины, где идут бои, но и те, что с ними граничат или общины пограничные с РФ или соседние с оккупированными территориями.
Камикадзе написав:Сотни тысяч женщин и детей в зонах боевых действий - это наша реальность и не нами она создана. В зоне боевых действий много женщин-военнослужащих - и это реальность, ненормальная, но реальность. И судебные решения за отказ женщин-военнослужащих убыть в зону боевых действий это реальность. Но нужно перестать путать передовую с остальной зоной боевых действий.
Те, кто никогда не жил и не был в зоне боевых действий, могут представлять себе ее как сплошной ад. Фактически же это обширные территории, в которых уровень опасности распределен крайне неравномерно. На этих территориях постоянно проживают тысячи женщин: растят детей, любят, работают, выполняют свои повседневные обязанности. Но есть и крайне опасные места для жизни, одно из которых передовая. Поверьте, в эти места никто женщин не гонит насильно. Напротив, наши парни отдают свои жизни выводя женщин и детей из под обстрелов, порой буквально закрывая их своими телами. Не верю, что среди наших боевых командиров есть такие моральные уроды, которые погонят женщин на передовую в приказном порядке. Мужская отвага и честь у них повыше, чем у диванных патриотов. Может быть заблуждаюсь, тогда извините.
Э такі що погонять.И в атаку погонять. И изнасилують в окопі. Не треба вважаті що всі щирі та добрі патріоти. Основна маса цілком нормальні та адекватні, але винятки є завжди.