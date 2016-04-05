RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3818381938203821
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:18

Ось знайшов посилання:
https://varta1.com.ua/news/general-leyt ... 62547.html

Тільки про нарощування бойового потенціалу для контрнаступу й звільнення окупованих рф територій.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26319
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:20

  Камикадзе написав:
  ЛАД написав:Второй день крючкотворный спор.


Фейкам - нет.
Наказание медсестры за отказ убыть на передовую - это фейк, который вторые сутки пытаются раскрутить некоторые форумчане, и он не в пользу Украины. Его нужно развенчать - это позиция, у вас вероятно другая.

В Украине не существует ни одного судебного решения о наказании женщины за отказ убыть на передовую - это факт, как бы не пытались перекрутить судебное решение некоторые форумчане.
......

Не берусь судить о наличии и количестве таких судебных решений.
Ваше утверждение, что это фейк требует доказательства, а не безапелляционного высказывания - ничего невозможного в таком решении не вижу.

Мне не нравится само обсуждение (осуждение) такого решения.
Меня тут упрекают, что я "совок". Да ради бога. Да пусть я старпер. Но я не понимаю нынешних подходов к армии и участию в войне. При таких подходах, простите, не вижу смысла в войне. Проще было сразу сдаться и согласиться на все условия Путина, даже перед войной.
Я не знаю стран, в которых зарплата солдата в разы выше средней зарплаты в стране. И эти зарплаты не решают проблему с набором в армию. И как следует из постов Успиха и Бобюа эти зарплаты не спасают от разгильдяйства.
Меня, скажем мягко, удивляет обсуждение вопросов, как избежать вручения повестки, призыва, отправки на фронт. Понимаю, что жизнь у всех одна и погибать никому не хочется, но тем не менее. Если это носит массовый характер...
Одно дело протесты в США против вьетнамской войны - явно несправедливой и не нужной Америке. Другое дело наша ситуация - защита от наглой агрессии.
Если бы в Израиле были такие рассуждения, как порой у нас, Израиль уже давно перестал бы существовать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24158
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:35

Байден подписал закон об рассекречивании информации о происхождении COVID-19
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/bay ... 48560.html

Я, так понимаю Си, что-то не то сотворил в московии.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10665
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:53

  ЛАД написав:Не берусь судить о наличии и количестве таких судебных решений.
Ваше утверждение, что это фейк требует доказательства, а не безапелляционного высказывания - ничего невозможного в таком решении не вижу.

Мне не нравится само обсуждение (осуждение) такого решения.


интересно где вы увидели осуждение судебного решения?
обсуждение шло в русле что Маляр болтает своей болтовней то что не соответсвует реалиям.
и когда в наших условиях идет заигрывание с пиплом вот такой болтовней только один вопрос возникает - че там у власти в мозгу? опилки?
mephala
 
Повідомлень: 7992
З нами з: 07.04.14
Подякував: 228 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 04:57

Сотни тысяч женщин и детей в зонах боевых действий - это наша реальность и не нами она создана. В зоне боевых действий много женщин-военнослужащих - и это реальность, ненормальная, но реальность. И судебные решения за отказ женщин-военнослужащих убыть в зону боевых действий это реальность.
Но нужно перестать путать передовую с остальной зоной боевых действий.

Те, кто никогда не жил и не был в зоне боевых действий, могут представлять себе ее как сплошной ад. Фактически же это обширные территории, в которых уровень опасности распределен крайне неравномерно. На этих территориях постоянно проживают тысячи женщин: растят детей, любят, работают, выполняют свои повседневные обязанности. Но есть и крайне опасные места для жизни, одно из которых передовая. Поверьте, в эти места никто женщин не гонит насильно. Напротив, наши парни отдают свои жизни выводя женщин и детей из под обстрелов, порой буквально закрывая их своими телами.
Не верю, что среди наших боевых командиров есть такие моральные уроды, которые погонят женщин на передовую в приказном порядке. Мужская отвага и честь у них повыше, чем у диванных патриотов. Может быть заблуждаюсь, тогда извините.
Камикадзе
 
Повідомлень: 2069
З нами з: 04.09.11
Подякував: 589 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 05:21

Кабинет министров усовершенствовал процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы агрессором.

"Теперь будет действовать четкий алгоритм: областные военные администрации через информационную систему предлагают включение тех или иных территорий в список; Министерство обороны согласовывает их или обоснованно отклоняет; Минреинтеграции утверждает предложения или же дает свою аргументацию относительно отклонения", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, в список смогут включать не только общины, где идут бои, но и те, что с ними граничат или общины пограничные с РФ или соседние с оккупированными территориями.
Камикадзе
 
Повідомлень: 2069
З нами з: 04.09.11
Подякував: 589 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 06:14

  Камикадзе написав:Сотни тысяч женщин и детей в зонах боевых действий - это наша реальность и не нами она создана. В зоне боевых действий много женщин-военнослужащих - и это реальность, ненормальная, но реальность. И судебные решения за отказ женщин-военнослужащих убыть в зону боевых действий это реальность.
Но нужно перестать путать передовую с остальной зоной боевых действий.

Те, кто никогда не жил и не был в зоне боевых действий, могут представлять себе ее как сплошной ад. Фактически же это обширные территории, в которых уровень опасности распределен крайне неравномерно. На этих территориях постоянно проживают тысячи женщин: растят детей, любят, работают, выполняют свои повседневные обязанности. Но есть и крайне опасные места для жизни, одно из которых передовая. Поверьте, в эти места никто женщин не гонит насильно. Напротив, наши парни отдают свои жизни выводя женщин и детей из под обстрелов, порой буквально закрывая их своими телами.
Не верю, что среди наших боевых командиров есть такие моральные уроды, которые погонят женщин на передовую в приказном порядке. Мужская отвага и честь у них повыше, чем у диванных патриотов. Может быть заблуждаюсь, тогда извините.

Э такі що погонять.И в атаку погонять. И изнасилують в окопі. Не треба вважаті що всі щирі та добрі патріоти. Основна маса цілком нормальні та адекватні, але винятки є завжди.
Волинь
 
Повідомлень: 242
З нами з: 25.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3818381938203821
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114281
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483917
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5025
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (82)
21.03.2023 01:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.