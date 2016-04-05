Додано: Вів 21 бер, 2023 00:20

Камикадзе написав: ЛАД написав: Второй день крючкотворный спор. Второй день крючкотворный спор.



Фейкам - нет.

Наказание медсестры за отказ убыть на передовую - это фейк, который вторые сутки пытаются раскрутить некоторые форумчане, и он не в пользу Украины. Его нужно развенчать - это позиция, у вас вероятно другая.



В Украине не существует ни одного судебного решения о наказании женщины за отказ убыть на передовую - это факт, как бы не пытались перекрутить судебное решение некоторые форумчане.

...... Наказание медсестры за отказ убыть на передовую - это фейк, который вторые сутки пытаются раскрутить некоторые форумчане, и он не в пользу Украины. Его нужно развенчать - это позиция, у вас вероятно другая.В Украине не существует ни одного судебного решения о наказании женщины за отказ убыть на передовую - это факт, как бы не пытались перекрутить судебное решение некоторые форумчане.......

Не берусь судить о наличии и количестве таких судебных решений.Ваше утверждение, что это фейк требует доказательства, а не безапелляционного высказывания - ничего невозможного в таком решении не вижу.Мне не нравится само обсуждение (осуждение) такого решения.Меня тут упрекают, что я "совок". Да ради бога. Да пусть я старпер. Но я не понимаю нынешних подходов к армии и участию в войне. При таких подходах, простите, не вижу смысла в войне. Проще было сразу сдаться и согласиться на все условия Путина, даже перед войной.Я не знаю стран, в которых зарплата солдата в разы выше средней зарплаты в стране. И эти зарплаты не решают проблему с набором в армию. И как следует из постов Успиха и Бобюа эти зарплаты не спасают от разгильдяйства.Меня, скажем мягко, удивляет обсуждение вопросов, как избежать вручения повестки, призыва, отправки на фронт. Понимаю, что жизнь у всех одна и погибать никому не хочется, но тем не менее. Если это носит массовый характер...Одно дело протесты в США против вьетнамской войны - явно несправедливой и не нужной Америке. Другое дело наша ситуация - защита от наглой агрессии.Если бы в Израиле были такие рассуждения, как порой у нас, Израиль уже давно перестал бы существовать.