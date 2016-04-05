ЛАД написав:Не берусь судить о наличии и количестве таких судебных решений. Ваше утверждение, что это фейк требует доказательства, а не безапелляционного высказывания - ничего невозможного в таком решении не вижу.
Мне не нравится само обсуждение (осуждение) такого решения.
интересно где вы увидели осуждение судебного решения? обсуждение шло в русле что Маляр болтает своей болтовней то что не соответсвует реалиям. и когда в наших условиях идет заигрывание с пиплом вот такой болтовней только один вопрос возникает - че там у власти в мозгу? опилки?
Сотни тысяч женщин и детей в зонах боевых действий - это наша реальность и не нами она создана. В зоне боевых действий много женщин-военнослужащих - и это реальность, ненормальная, но реальность. И судебные решения за отказ женщин-военнослужащих убыть в зону боевых действий это реальность. Но нужно перестать путать передовую с остальной зоной боевых действий.
Те, кто никогда не жил и не был в зоне боевых действий, могут представлять себе ее как сплошной ад. Фактически же это обширные территории, в которых уровень опасности распределен крайне неравномерно. На этих территориях постоянно проживают тысячи женщин: растят детей, любят, работают, выполняют свои повседневные обязанности. Но есть и крайне опасные места для жизни, одно из которых передовая. Поверьте, в эти места никто женщин не гонит насильно. Напротив, наши парни отдают свои жизни выводя женщин и детей из под обстрелов, порой буквально закрывая их своими телами. Не верю, что среди наших боевых командиров есть такие моральные уроды, которые погонят женщин на передовую в приказном порядке. Мужская отвага и честь у них повыше, чем у диванных патриотов. Может быть заблуждаюсь, тогда извините.
Кабинет министров усовершенствовал процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы агрессором.
"Теперь будет действовать четкий алгоритм: областные военные администрации через информационную систему предлагают включение тех или иных территорий в список; Министерство обороны согласовывает их или обоснованно отклоняет; Минреинтеграции утверждает предложения или же дает свою аргументацию относительно отклонения", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
По словам Шмыгаля, в список смогут включать не только общины, где идут бои, но и те, что с ними граничат или общины пограничные с РФ или соседние с оккупированными территориями.
ЛАД написав:Если бы в Израиле были такие рассуждения, как порой у нас, Израиль уже давно перестал бы существовать.
С этим не поспоришь. А что касается зарплат в израильском ЦАХАЛ, то они таки НАМНОГО выше (у кадровых военнослужащих), чем у большинства граждан страны. Это ещё не учитывая множество разнообразных льгот. Те, кто служат в боевых войсках на границе с Газой или участвуют в спецоперациях на территориях, имеют дополнительные премии и надбавки.
Камикадзе написав:Но нужно перестать путать передовую с остальной зоной боевых действий.
передовая это тоже зона боевых действий так что это вы перестаньте путать. и что другое по вашему судья мог написать в решении? есть другие официальные термины которые можно употребить в судебном решении?
Прикро. Але очікувано. Є закон, є вимоги, а отже будуть і порушення. На мою думку недостатня правова робота з кандидатами на призов. Якась мазур скаже з телевізора «без твого бажання не відправлять нікуди, будеш у Львові сидіти» , в ТЦК промовчать , що це не так, щоб виконати план по призову. А потім начальнику на місці якось виконуй задачі з тими, хто не хоче. Я думаю в основному всі розуміють ситуацію, але я скажу 2 слова… Перед військовими частинами і підрозділами є задачі. І коли ці задачі надходять, ніхто не робить поблажку, що там в штаті 20 чи 30% жінок. Штат укомплектовано? Так! Підрозділ має виконувати задачі. І коли хтось починає казати «я не хочу» чи «не можу», то як підрозділу виконувати задачу? Тому звичайно необхідно всім казати чесно « тебе призивають за твоєю згодою, тобто будь готова виконати будь який посильний законний наказ» . Звичайно, що як вище сказали, ніхто не кидає жінок туди, де їм буде надзвичайно важко і вище їх можливостей (з 30кг рюкзаком через лінію фронту в ворожий тил) . Але в умовний шпиталь Краматорська чи Запоріжжя виїхати можливо доведеться.