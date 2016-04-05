Додано: Вів 21 бер, 2023 04:57

Сотни тысяч женщин и детей в зонах боевых действий - это наша реальность и не нами она создана. В зоне боевых действий много женщин-военнослужащих - и это реальность, ненормальная, но реальность. И судебные решения за отказ женщин-военнослужащих убыть в зону боевых действий это реальность.

Но нужно перестать путать передовую с остальной зоной боевых действий.



Те, кто никогда не жил и не был в зоне боевых действий, могут представлять себе ее как сплошной ад. Фактически же это обширные территории, в которых уровень опасности распределен крайне неравномерно. На этих территориях постоянно проживают тысячи женщин: растят детей, любят, работают, выполняют свои повседневные обязанности. Но есть и крайне опасные места для жизни, одно из которых передовая. Поверьте, в эти места никто женщин не гонит насильно. Напротив, наши парни отдают свои жизни выводя женщин и детей из под обстрелов, порой буквально закрывая их своими телами.

Не верю, что среди наших боевых командиров есть такие моральные уроды, которые погонят женщин на передовую в приказном порядке. Мужская отвага и честь у них повыше, чем у диванных патриотов. Может быть заблуждаюсь, тогда извините.