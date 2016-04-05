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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3819382038213822
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Прикро. Але очікувано. Є закон, є вимоги, а отже будуть і порушення.
На мою думку недостатня правова робота з кандидатами на призов. Якась мазур скаже з телевізора «без твого бажання не відправлять нікуди, будеш у Львові сидіти» , в ТЦК промовчать , що це не так, щоб виконати план по призову. А потім начальнику на місці якось виконуй задачі з тими, хто не хоче.

ІМХО, тут більше питання до балаболів, які в ТБ подають недостовірну інформацію.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:55

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Прикро. Але очікувано. Є закон, є вимоги, а отже будуть і порушення.
На мою думку недостатня правова робота з кандидатами на призов. Якась мазур скаже з телевізора «без твого бажання не відправлять нікуди, будеш у Львові сидіти» , в ТЦК промовчать , що це не так, щоб виконати план по призову. А потім начальнику на місці якось виконуй задачі з тими, хто не хоче.

ІМХО, тут більше питання до балаболів, які в ТБ подають недостовірну інформацію.

Так може, без згоди, жінок на першу лінію (передок) дійсно не відправляють. Хоча з медиків доплати не зняли, може і відправляють на евакуацію поранених, але добровільно. Може колега Холява більше знає?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

lapay написав:Так може, без згоди, жінок на першу лінію (передок) дійсно не відправляють.

Не может быть никакого согласия военнослужащего на выполнение боевых задач, априори.
Батальон получает боевую задачу завтра убыть в зону боевых действий. И тут начальник медицинской службы, половина боевых медиков рот, командир разведывательного взвода и тд ( ситуация нашего батальона, все женщины) говорят, а мы не поедем.
Это есть подрыв боевой готовности.
И второе зона ответственности любой воинской части это не только первая линия, но и вторая линия, а иногда третья. Невозможно представить ситуацию, когда начальник медслужбы едет забирать раненых из своего ППД (условный тыл) и останавливается перед зоной первой линии, и говорит, я здесь подожду эвакуатор, туда не хочу.
Это война. Женщин мобилизуют только по их согласию, но если ты добровольно согласилась, то ты теперь в первую очередь военнослужащая. Никто не назначает женщин в штурмовики или механиками-водителями, но свои служебные обязанности надо выполнять, и там где прикажут, это армия.


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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:39

Та скільки можна мусолити цю тему???
andrijk777
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