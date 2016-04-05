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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3820382138223823>
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Прикро. Але очікувано. Є закон, є вимоги, а отже будуть і порушення.
На мою думку недостатня правова робота з кандидатами на призов. Якась мазур скаже з телевізора «без твого бажання не відправлять нікуди, будеш у Львові сидіти» , в ТЦК промовчать , що це не так, щоб виконати план по призову. А потім начальнику на місці якось виконуй задачі з тими, хто не хоче.

ІМХО, тут більше питання до балаболів, які в ТБ подають недостовірну інформацію.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:55

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Прикро. Але очікувано. Є закон, є вимоги, а отже будуть і порушення.
На мою думку недостатня правова робота з кандидатами на призов. Якась мазур скаже з телевізора «без твого бажання не відправлять нікуди, будеш у Львові сидіти» , в ТЦК промовчать , що це не так, щоб виконати план по призову. А потім начальнику на місці якось виконуй задачі з тими, хто не хоче.

ІМХО, тут більше питання до балаболів, які в ТБ подають недостовірну інформацію.

Так може, без згоди, жінок на першу лінію (передок) дійсно не відправляють. Хоча з медиків доплати не зняли, може і відправляють на евакуацію поранених, але добровільно. Може колега Холява більше знає?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

lapay написав:Так може, без згоди, жінок на першу лінію (передок) дійсно не відправляють.

Не может быть никакого согласия военнослужащего на выполнение боевых задач, априори.
Батальон получает боевую задачу завтра убыть в зону боевых действий. И тут начальник медицинской службы, половина боевых медиков рот, командир разведывательного взвода и тд ( ситуация нашего батальона, все женщины) говорят, а мы не поедем.
Это есть подрыв боевой готовности.
И второе зона ответственности любой воинской части это не только первая линия, но и вторая линия, а иногда третья. Невозможно представить ситуацию, когда начальник медслужбы едет забирать раненых из своего ППД (условный тыл) и останавливается перед зоной первой линии, и говорит, я здесь подожду эвакуатор, туда не хочу.
Это война. Женщин мобилизуют только по их согласию, но если ты добровольно согласилась, то ты теперь в первую очередь военнослужащая. Никто не назначает женщин в штурмовики или механиками-водителями, но свои служебные обязанности надо выполнять, и там где прикажут, это армия.


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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:39

Та скільки можна мусолити цю тему???
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:53

  roberto dark написав:
  ЛАД написав:Если бы в Израиле были такие рассуждения, как порой у нас, Израиль уже давно перестал бы существовать.

С этим не поспоришь. А что касается зарплат в израильском ЦАХАЛ, то они таки НАМНОГО выше (у кадровых военнослужащих), чем у большинства граждан страны. Это ещё не учитывая множество разнообразных льгот. Те, кто служат в боевых войсках на границе с Газой или участвуют в спецоперациях на территориях, имеют дополнительные премии и надбавки.

Намного это на сколько?
На 20-30-50%? Или в разы?
Напомню, что по данным ПФУ (Госстат, вроде, сейчас не публикует) ср. зарплата за 2022 - 13 376 гривень 21 копійка (https://www.pfu.gov.ua/2152284-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2022-rik/).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:58

  sashaqbl написав:
  Камикадзе написав:Фейкам - нет.

В Украине не существует ни одного судебного решения о наказании женщины за отказ убыть на передовую - это факт, как бы не пытались перекрутить судебное решение некоторые форумчане.

А це що:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109427332


Это как раз то решение, которое пытаются перекрутить
В И Р О К
... працюючи на посаді операційної медичної сестри нейрохірургічного відділення ... відкрито відмовилась виконати бойове розпорядження командувача Медичних сил від 29.10.2022 №510/3/7760 ДСК, про вибуття у службове відрядження в зону бойових дій

А это что относится к зонам боевых действий.
По словам Шмыгаля, в список смогут включать не только общины, где идут бои, но и те, что с ними граничат или общины пограничные с РФ или соседние с оккупированными территориями.


Кто считает что ее отправляли на передовую - флаг в руки, разгоняйте зраду. У нас в прифронтовых госпиталях остреший дифицит операционных медсестер, а нейрохирургические на вес золота.
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:01

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Но, честно говоря, сильно сомневаюсь, что там большая доля 155 снарядов. 155 мм нам и Запад даёт, а вот 152 мм взять особо негде, только из старых запасов в разных странах.

Болгарія відновила виробництво 152 і 122 калібру. І Чехія планує відновити,якщо ще не відновила.

Так я об этом и сказал. В Чехии, вроде, мы и будем производить (производим?).
В Болгарии не знаю - сами или с нашим участием.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:25

  Камикадзе написав:
  sashaqbl написав:
  Камикадзе написав:Фейкам - нет.

В Украине не существует ни одного судебного решения о наказании женщины за отказ убыть на передовую - это факт, как бы не пытались перекрутить судебное решение некоторые форумчане.

А це що:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109427332



В И Р О К
... працюючи на посаді операційної медичної сестри нейрохірургічного відділення ... відкрито відмовилась виконати бойове розпорядження командувача Медичних сил від 29.10.2022 №510/3/7760 ДСК, про вибуття у службове відрядження в зону бойових дій

А это что относится к зонам боевых действий.
По словам Шмыгаля, в список смогут включать не только общины, где идут бои, но и те, что с ними граничат или общины пограничные с РФ или соседние с оккупированными территориями.


Кто считает что ее отправляли на передовую - флаг в руки, разгоняйте зраду. У нас в прифронтовых госпиталях остреший дифицит операционных медсестер, а нейрохирургические на вес золота.

Каждый должен иметь право выбора - нужна ли ему эта война, учитывая, что вся верхушка их отпрысками в ней не участвуют, а также сформированы многочисленные батальйоны Монако, члены ОПЗЖ вообще сухими из воды выйшли и дальше сосут деньги.
Напомню:
- сын сталица попал в окружение и умер в плену
- сын хрущева погиб на боевом вылете в бою
- брат микояна погиб
- ну и еще множество отпрысков верхушек СССР прошли в том или ином виде войну, с тем или иным опытом

Поэтому медсестра вполне может послать желающих сделать из нее военного раба.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:35

Zebra


Каждый должен иметь право выбора - нужна ли ему эта война,



Стыдно, что ты эксземеля. Еще печальнее, что приедешь жить в Киев.
Конкретно медсестра свой выбор сделала, подписывая контракт. Добровольно.
Если тебе стыдно, что за тебя воюют в том числе женщины, ты можешь просто молчать. Не обязательно оправдываться.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:47

  Hotab написав:Zebra


Каждый должен иметь право выбора - нужна ли ему эта война,



Стыдно, что ты эксземеля. Еще печальнее, что приедешь жить в Киев.
Конкретно медсестра свой выбор сделала, подписывая контракт. Добровольно.
Если тебе стыдно, что за тебя воюют в том числе женщины, ты можешь просто молчать. Не обязательно оправдываться.

Глядя на войну и то, как в Чернигове бывшие члены ОПЗЖ присосались к распилу послевоенного бюджета и грантов, да и вообще по всей Украине как с гусей вода - и что самое главное - нет общественного запроса наказать, хотя бы имущественно-материально - я полностью разочарован. Вместо бахмутского фронта, должен быть конче-заспа-буковельский.
Zebra
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