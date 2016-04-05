Hotab написав:Прикро. Але очікувано. Є закон, є вимоги, а отже будуть і порушення. На мою думку недостатня правова робота з кандидатами на призов. Якась мазур скаже з телевізора «без твого бажання не відправлять нікуди, будеш у Львові сидіти» , в ТЦК промовчать , що це не так, щоб виконати план по призову. А потім начальнику на місці якось виконуй задачі з тими, хто не хоче.
ІМХО, тут більше питання до балаболів, які в ТБ подають недостовірну інформацію.
Hotab написав:Прикро. Але очікувано. Є закон, є вимоги, а отже будуть і порушення. На мою думку недостатня правова робота з кандидатами на призов. Якась мазур скаже з телевізора «без твого бажання не відправлять нікуди, будеш у Львові сидіти» , в ТЦК промовчать , що це не так, щоб виконати план по призову. А потім начальнику на місці якось виконуй задачі з тими, хто не хоче.
ІМХО, тут більше питання до балаболів, які в ТБ подають недостовірну інформацію.
Так може, без згоди, жінок на першу лінію (передок) дійсно не відправляють. Хоча з медиків доплати не зняли, може і відправляють на евакуацію поранених, але добровільно. Може колега Холява більше знає?
lapay написав:Так може, без згоди, жінок на першу лінію (передок) дійсно не відправляють.
Не может быть никакого согласия военнослужащего на выполнение боевых задач, априори. Батальон получает боевую задачу завтра убыть в зону боевых действий. И тут начальник медицинской службы, половина боевых медиков рот, командир разведывательного взвода и тд ( ситуация нашего батальона, все женщины) говорят, а мы не поедем. Это есть подрыв боевой готовности. И второе зона ответственности любой воинской части это не только первая линия, но и вторая линия, а иногда третья. Невозможно представить ситуацию, когда начальник медслужбы едет забирать раненых из своего ППД (условный тыл) и останавливается перед зоной первой линии, и говорит, я здесь подожду эвакуатор, туда не хочу. Это война. Женщин мобилизуют только по их согласию, но если ты добровольно согласилась, то ты теперь в первую очередь военнослужащая. Никто не назначает женщин в штурмовики или механиками-водителями, но свои служебные обязанности надо выполнять, и там где прикажут, это армия.
ЛАД написав:Если бы в Израиле были такие рассуждения, как порой у нас, Израиль уже давно перестал бы существовать.
С этим не поспоришь. А что касается зарплат в израильском ЦАХАЛ, то они таки НАМНОГО выше (у кадровых военнослужащих), чем у большинства граждан страны. Это ещё не учитывая множество разнообразных льгот. Те, кто служат в боевых войсках на границе с Газой или участвуют в спецоперациях на территориях, имеют дополнительные премии и надбавки.
Это как раз то решение, которое пытаются перекрутить
В И Р О К ... працюючи на посаді операційної медичної сестри нейрохірургічного відділення ... відкрито відмовилась виконати бойове розпорядження командувача Медичних сил від 29.10.2022 №510/3/7760 ДСК, про вибуття у службове відрядження в зону бойових дій
А это что относится к зонам боевых действий.
По словам Шмыгаля, в список смогут включать не только общины, где идут бои, но и те, что с ними граничат или общины пограничные с РФ или соседние с оккупированными территориями.
Кто считает что ее отправляли на передовую - флаг в руки, разгоняйте зраду. У нас в прифронтовых госпиталях остреший дифицит операционных медсестер, а нейрохирургические на вес золота.
В И Р О К ... працюючи на посаді операційної медичної сестри нейрохірургічного відділення ... відкрито відмовилась виконати бойове розпорядження командувача Медичних сил від 29.10.2022 №510/3/7760 ДСК, про вибуття у службове відрядження в зону бойових дій
А это что относится к зонам боевых действий.
По словам Шмыгаля, в список смогут включать не только общины, где идут бои, но и те, что с ними граничат или общины пограничные с РФ или соседние с оккупированными территориями.
Кто считает что ее отправляли на передовую - флаг в руки, разгоняйте зраду. У нас в прифронтовых госпиталях остреший дифицит операционных медсестер, а нейрохирургические на вес золота.
Каждый должен иметь право выбора - нужна ли ему эта война, учитывая, что вся верхушка их отпрысками в ней не участвуют, а также сформированы многочисленные батальйоны Монако, члены ОПЗЖ вообще сухими из воды выйшли и дальше сосут деньги. Напомню: - сын сталица попал в окружение и умер в плену - сын хрущева погиб на боевом вылете в бою - брат микояна погиб - ну и еще множество отпрысков верхушек СССР прошли в том или ином виде войну, с тем или иным опытом
Поэтому медсестра вполне может послать желающих сделать из нее военного раба.
Каждый должен иметь право выбора - нужна ли ему эта война,
Стыдно, что ты эксземеля. Еще печальнее, что приедешь жить в Киев. Конкретно медсестра свой выбор сделала, подписывая контракт. Добровольно. Если тебе стыдно, что за тебя воюют в том числе женщины, ты можешь просто молчать. Не обязательно оправдываться.
Каждый должен иметь право выбора - нужна ли ему эта война,
Стыдно, что ты эксземеля. Еще печальнее, что приедешь жить в Киев. Конкретно медсестра свой выбор сделала, подписывая контракт. Добровольно. Если тебе стыдно, что за тебя воюют в том числе женщины, ты можешь просто молчать. Не обязательно оправдываться.
Глядя на войну и то, как в Чернигове бывшие члены ОПЗЖ присосались к распилу послевоенного бюджета и грантов, да и вообще по всей Украине как с гусей вода - и что самое главное - нет общественного запроса наказать, хотя бы имущественно-материально - я полностью разочарован. Вместо бахмутского фронта, должен быть конче-заспа-буковельский.