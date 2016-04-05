Додано: Вів 21 бер, 2023 12:31

lapay написав: Так може, без згоди, жінок на першу лінію (передок) дійсно не відправляють.

Не может быть никакого согласия военнослужащего на выполнение боевых задач, априори.Батальон получает боевую задачу завтра убыть в зону боевых действий. И тут начальник медицинской службы, половина боевых медиков рот, командир разведывательного взвода и тд ( ситуация нашего батальона, все женщины) говорят, а мы не поедем.Это есть подрыв боевой готовности.И второе зона ответственности любой воинской части это не только первая линия, но и вторая линия, а иногда третья. Невозможно представить ситуацию, когда начальник медслужбы едет забирать раненых из своего ППД (условный тыл) и останавливается перед зоной первой линии, и говорит, я здесь подожду эвакуатор, туда не хочу.Это война. Женщин мобилизуют только по их согласию, но если ты добровольно согласилась, то ты теперь в первую очередь военнослужащая. Никто не назначает женщин в штурмовики или механиками-водителями, но свои служебные обязанности надо выполнять, и там где прикажут, это армия.Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk