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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3821382238233824>
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 14:08

detroytred
Ты напрасно принимаешь мое высказывание о разгоне фейка на свой счет.

Может ты невнимательно прочитал это:
Добавлено: Пн 20 мар, 2023 12:19
detroytred меня понял и далее привел ссылку на другое высказывание.


Разгоняли другие. Если обидел, извини. Возвращайся :?
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 14:29

  freeze написав: Женщин мобилизуют только по их согласию, но если ты добровольно согласилась, то ты теперь в первую очередь военнослужащая.


100%.
А слова Маляр вырвали из контекста, тем более выразила мысль не четко и ее можно двуяко понять. Она не говорила про отдельные согласия и для мобилизации и для передовой, но наши журналисты умеют найти то, чего в ее словах нет. Согласие одно - если не даешь согласие на мобилизацию, то и не мобилизуют и и на передовую не пошлют - я это понимаю так. А если согласилась на мобилизацию - то выполняй обязанности в полном объеме
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 14:37

freeze
Теоретично воно то так, можливо, і практично теж, тільки Маляр знову повторила свою тезу:
«Що цікаво щодо жінок, ми вже дали роз’яснення, що жінок на фронт відправляють тільки за їхньою згодою. Тобто в нас зараз близько п’яти тисяч жінок на передньому краї і всі вони перебувають там за згодою. Навіть медиків, перебування яких на обов’язковому військовому обліку передбачено законом, направляють туди тільки за згодою. Якщо жінці приходить повістка, то це для звірки даних. Адже є військовозобов’язані жінки. Навіть, коли все це ми пояснили, все одно пішли заголовки: „масово проводитимуть мобілізацію жінок — пояснення Міноборони“. Повторюю, не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди», — наголосила вона.

https://armyinform.com.ua/2023/03/20/bl ... na-malyar/
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

маляр, гуменюк - балаболки
Востаннє редагувалось beee в Вів 21 бер, 2023 15:22, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Из рос прессы:
В Крыму сообщили, что все сбитые БПЛА целились в гражданские объекты
:) Наши говорят что калибры бомбанули. Правда взрывов громких было относительно мало. Но народ убегал с вокзала, это точно.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:17

  lapay написав:freeze
Теоретично воно то так, можливо, і практично теж, тільки Маляр знову повторила свою тезу:
«Що цікаво щодо жінок, ми вже дали роз’яснення, що жінок на фронт відправляють тільки за їхньою згодою. Тобто в нас зараз близько п’яти тисяч жінок на передньому краї і всі вони перебувають там за згодою. Навіть медиків, перебування яких на обов’язковому військовому обліку передбачено законом, направляють туди тільки за згодою. Якщо жінці приходить повістка, то це для звірки даних. Адже є військовозобов’язані жінки. Навіть, коли все це ми пояснили, все одно пішли заголовки: „масово проводитимуть мобілізацію жінок — пояснення Міноборони“. Повторюю, не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди», — наголосила вона.

https://armyinform.com.ua/2023/03/20/bl ... na-malyar/

Правильно писали и Hotab, и freeze.
не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди. Согласилась - ты военнослужащая и обязана выполнять приказ, в т.ч. и отправляться в зону боевых действий.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:30

  220468 написав:Война.
Кафе - нет свободных мест, стоят дорогие машины, играет музыка, курят кальяны.
Напротив выдают гуманитарку - очереди, крупа и консервы, слёзы на глазах людей...
Правильно или нет??? Вроде не человечески, но с др. стороны жизнь должна продолжаться... :roll:

В Рашке все точно также, для них "СВО" что-то вроде нашего "АТО".
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:38

  ЛАД написав:не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди


дело в том, что ЗУ не делит на мужчин и женщин. есть военнообязанный.
которого могут призвать (мобилизовать) без его на то согласия.
а всех медиков в обязательном порядке и без их согласия ставят на военный учет и делают их военнообязанными.
потому то что ВОЗМОЖНО мобилизируют женщин только после предварительной беседы получив устное согласие это что бы не вызывать брожение в обществе. ИМХО правило это НЕГЛАСНОЕ не прописанное в ЗУ. им хватает гемора и с мобилизацией мужиков. если флуманы стонут то прикидую что начнется после мобилизации женщин без согласия (но в рамках закона)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

дзинь бринь динь передал ВВХ новое смертоносное оружие - чери ку-ку
beee
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Правильно писали и Hotab, и freeze.
не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди. Согласилась - ты военнослужащая и обязана выполнять приказ, в т.ч. и отправляться в зону боевых действий.

Маляр каже про 5000 жінок на передньому краї, жінок військовослужбовець набагато більше. Приєднатися до цих 5000 можна за власної згоди
по закону
, як каже Маляр. По якому закону - не уточнює, чи є такий закон взагалі - не зрозуміло.
Тому і виникає питання, хто правий.
lapay
 
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