Додано: Вів 21 бер, 2023 15:38

ЛАД написав: не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди

дело в том, что ЗУ не делит на мужчин и женщин. есть военнообязанный.которого могут призвать (мобилизовать) без его на то согласия.а всех медиков в обязательном порядке и без их согласия ставят на военный учет и делают их военнообязанными.потому то что ВОЗМОЖНО мобилизируют женщин только после предварительной беседы получив устное согласие это что бы не вызывать брожение в обществе. ИМХО правило это НЕГЛАСНОЕ не прописанное в ЗУ. им хватает гемора и с мобилизацией мужиков. если флуманы стонут то прикидую что начнется после мобилизации женщин без согласия (но в рамках закона)