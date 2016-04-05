freeze написав: Женщин мобилизуют только по их согласию, но если ты добровольно согласилась, то ты теперь в первую очередь военнослужащая.
100%. А слова Маляр вырвали из контекста, тем более выразила мысль не четко и ее можно двуяко понять. Она не говорила про отдельные согласия и для мобилизации и для передовой, но наши журналисты умеют найти то, чего в ее словах нет. Согласие одно - если не даешь согласие на мобилизацию, то и не мобилизуют и и на передовую не пошлют - я это понимаю так. А если согласилась на мобилизацию - то выполняй обязанности в полном объеме
freeze Теоретично воно то так, можливо, і практично теж, тільки Маляр знову повторила свою тезу:
«Що цікаво щодо жінок, ми вже дали роз’яснення, що жінок на фронт відправляють тільки за їхньою згодою. Тобто в нас зараз близько п’яти тисяч жінок на передньому краї і всі вони перебувають там за згодою. Навіть медиків, перебування яких на обов’язковому військовому обліку передбачено законом, направляють туди тільки за згодою. Якщо жінці приходить повістка, то це для звірки даних. Адже є військовозобов’язані жінки. Навіть, коли все це ми пояснили, все одно пішли заголовки: „масово проводитимуть мобілізацію жінок — пояснення Міноборони“. Повторюю, не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди», — наголосила вона.
lapay написав:freeze Теоретично воно то так, можливо, і практично теж, тільки Маляр знову повторила свою тезу:
«Що цікаво щодо жінок, ми вже дали роз’яснення, що жінок на фронт відправляють тільки за їхньою згодою. Тобто в нас зараз близько п’яти тисяч жінок на передньому краї і всі вони перебувають там за згодою. Навіть медиків, перебування яких на обов’язковому військовому обліку передбачено законом, направляють туди тільки за згодою. Якщо жінці приходить повістка, то це для звірки даних. Адже є військовозобов’язані жінки. Навіть, коли все це ми пояснили, все одно пішли заголовки: „масово проводитимуть мобілізацію жінок — пояснення Міноборони“. Повторюю, не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди», — наголосила вона.
220468 написав:Война. Кафе - нет свободных мест, стоят дорогие машины, играет музыка, курят кальяны. Напротив выдают гуманитарку - очереди, крупа и консервы, слёзы на глазах людей... Правильно или нет??? Вроде не человечески, но с др. стороны жизнь должна продолжаться...
В Рашке все точно также, для них "СВО" что-то вроде нашего "АТО".
ЛАД написав:не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди
дело в том, что ЗУ не делит на мужчин и женщин. есть военнообязанный. которого могут призвать (мобилизовать) без его на то согласия. а всех медиков в обязательном порядке и без их согласия ставят на военный учет и делают их военнообязанными. потому то что ВОЗМОЖНО мобилизируют женщин только после предварительной беседы получив устное согласие это что бы не вызывать брожение в обществе. ИМХО правило это НЕГЛАСНОЕ не прописанное в ЗУ. им хватает гемора и с мобилизацией мужиков. если флуманы стонут то прикидую что начнется после мобилизации женщин без согласия (но в рамках закона)