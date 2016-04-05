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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3821382238233824
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:44

  lapay написав:
«Що цікаво щодо жінок, ми вже дали роз’яснення, що жінок на фронт відправляють тільки за їхньою згодою. ... Повторю, не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди», — наголосила вона.


Вот красноречивый пример.
В первом предложении употребляет слово "фронт", а когда повторяет - уже "мобилизация".

Журналисты (спикеры и пр.) - это как правило люди этического типа личности (гуманитарии по другой классификации), они мыслят образами. Для них "передавая", "фронт", "мобилизация" - это один образ, который они выражают разными словами для демонстрации своего красноречия, словарного запаса.
МО занимается мобилизацией. Передавая, фронт - это парафия Залужного. Коментировать она может только мобилизацию.
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:46

Alongside our granting of a squadron of Challenger 2 main battle tanks to Ukraine, we will be providing ammunition including armour piercing rounds which contain depleted uranium. Such rounds are highly effective in defeating modern tanks and armoured vehicles.
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2023-03-06/hl6144


Великобританія надасть снаряди зі збідненим ураном. Шкода, що в челенджерів гармата не уніфікована з Леопардом.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:55

  lapay написав: як каже Маляр. По якому закону - не уточнює, чи є такий закон взагалі - не зрозуміло.
Тому і виникає питання, хто правий.


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних
Верховна Рада України постановляє:

1. Частину одинадцяту статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"11. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням".


Добровольна постановка на воинский учет, и то не для всех. Мобилизация и все последующее уже паровозом.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 15:57

  sashaqbl написав:
Alongside our granting of a squadron of Challenger 2 main battle tanks to Ukraine, we will be providing ammunition including armour piercing rounds which contain depleted uranium. Such rounds are highly effective in defeating modern tanks and armoured vehicles.
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2023-03-06/hl6144


Великобританія надасть снаряди зі збідненим ураном. Шкода, що в челенджерів гармата не уніфікована з Леопардом.

А з Абрамсом ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maxprofit написав:А з Абрамсом

ні, нажаль.
Абрамс і Леопард мають уніфіковану 120 мм гладкоствольну гармату.
Челенджер - нарізну.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 16:07

Камикадзе
Согласно Вашей цитате медики "підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних".
В таком случае они могут быть мобилизован, после чего отправлены и в зону БД.
Не знаю, оговорено ли в законе или ещё где, что мобилизовать женщин могут только с их согласия. Не уверен. Если не оговорено, то это недоработка и Маляр высказалась, скажем так, неточно.
На основе её высказывания медсестра могла считать, что её на фронт не отправят, и подписать контракт, пользуясь ложной (?) информацией.
В этом случае её осуждение выглядит... нехорошо.
ЛАД
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