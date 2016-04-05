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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 бер, 2023 15:44
lapay написав:
«Що цікаво щодо жінок, ми вже дали роз’яснення, що жінок на фронт відправляють тільки за їхньою згодою. ... Повторю, не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди», — наголосила вона.
Вот красноречивый пример.
В первом предложении употребляет слово "фронт", а когда повторяет
- уже "мобилизация".
Журналисты (спикеры и пр.) - это как правило люди этического типа личности (гуманитарии по другой классификации), они мыслят образами. Для них "передавая", "фронт", "мобилизация" - это один образ, который они выражают разными словами для демонстрации своего красноречия, словарного запаса.
МО занимается мобилизацией. Передавая, фронт - это парафия Залужного. Коментировать она может только мобилизацию.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 15:46
Великобританія надасть снаряди зі збідненим ураном. Шкода, що в челенджерів гармата не уніфікована з Леопардом.
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sashaqbl
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Додано: Вів 21 бер, 2023 15:55
lapay написав:
як каже Маляр. По якому закону - не уточнює, чи є такий закон взагалі - не зрозуміло.
Тому і виникає питання, хто правий.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних
Верховна Рада України постановляє:
1. Частину одинадцяту статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"11. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.
Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням".
Добровольна постановка на воинский учет, и то не для всех. Мобилизация и все последующее уже паровозом.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 15:57
sashaqbl написав:
Великобританія надасть снаряди зі збідненим ураном. Шкода, що в челенджерів гармата не уніфікована з Леопардом.
А з Абрамсом ?
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maxprofit
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Додано: Вів 21 бер, 2023 16:06
maxprofit написав:
А з Абрамсом
ні, нажаль.
Абрамс і Леопард мають уніфіковану 120 мм гладкоствольну гармату.
Челенджер - нарізну.
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sashaqbl
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Додано: Вів 21 бер, 2023 16:07
Камикадзе
Согласно Вашей цитате медики "підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних".
В таком случае они могут быть мобилизован, после чего отправлены и в зону БД.
Не знаю, оговорено ли в законе или ещё где, что мобилизовать женщин могут только с их согласия. Не уверен. Если не оговорено, то это недоработка и Маляр высказалась, скажем так, неточно.
На основе её высказывания медсестра могла считать, что её на фронт не отправят, и подписать контракт, пользуясь ложной (?) информацией.
В этом случае её осуждение выглядит... нехорошо.
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