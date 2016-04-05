|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 21 бер, 2023 15:44
lapay написав:
«Що цікаво щодо жінок, ми вже дали роз’яснення, що жінок на фронт відправляють тільки за їхньою згодою. ... Повторю, не мобілізовують у нас жінок без їхньої згоди», — наголосила вона.
Вот красноречивый пример.
В первом предложении употребляет слово "фронт", а когда повторяет
- уже "мобилизация".
Журналисты (спикеры и пр.) - это как правило люди этического типа личности (гуманитарии по другой классификации), они мыслят образами. Для них "передавая", "фронт", "мобилизация" - это один образ, который они выражают разными словами для демонстрации своего красноречия, словарного запаса.
МО занимается мобилизацией. Передавая, фронт - это парафия Залужного. Коментировать она может только мобилизацию.
-
Камикадзе
-
-
- Повідомлень: 2075
- З нами з: 04.09.11
- Подякував: 589 раз.
- Подякували: 954 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 бер, 2023 15:46
Великобританія надасть снаряди зі збідненим ураном. Шкода, що в челенджерів гармата не уніфікована з Леопардом.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1145
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 15:55
lapay написав:
як каже Маляр. По якому закону - не уточнює, чи є такий закон взагалі - не зрозуміло.
Тому і виникає питання, хто правий.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних
Верховна Рада України постановляє:
1. Частину одинадцяту статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"11. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.
Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням".
Добровольна постановка на воинский учет, и то не для всех. Мобилизация и все последующее уже паровозом.
-
Камикадзе
-
-
- Повідомлень: 2075
- З нами з: 04.09.11
- Подякував: 589 раз.
- Подякували: 954 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 бер, 2023 15:57
sashaqbl написав:
Великобританія надасть снаряди зі збідненим ураном. Шкода, що в челенджерів гармата не уніфікована з Леопардом.
А з Абрамсом ?
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1255
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1294 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 16:06
maxprofit написав:
А з Абрамсом
ні, нажаль.
Абрамс і Леопард мають уніфіковану 120 мм гладкоствольну гармату.
Челенджер - нарізну.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1145
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 16:07
Камикадзе
Согласно Вашей цитате медики "підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних".
В таком случае они могут быть мобилизован, после чего отправлены и в зону БД.
Не знаю, оговорено ли в законе или ещё где, что мобилизовать женщин могут только с их согласия. Не уверен. Если не оговорено, то это недоработка и Маляр высказалась, скажем так, неточно.
На основе её высказывания медсестра могла считать, что её на фронт не отправят, и подписать контракт, пользуясь ложной (?) информацией.
В этом случае её осуждение выглядит... нехорошо.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24162
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 21 бер, 2023 16:24
ЛАД
Медработники - это абзац первый пункта закона - постановка на учет для них обязательна, и все последующее не требует согласия. А не знание закона не освобождает.
Думаю что все знала ...
Операционные медсестры нейрохирургии это сейчас дефицит (ранения в голову), возможно ее и мобилизовали без согласия.
-
Камикадзе
-
-
- Повідомлень: 2075
- З нами з: 04.09.11
- Подякував: 589 раз.
- Подякували: 954 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 бер, 2023 16:38
Камикадзе написав:
Медработники - это абзац первый пункта закона - постановка на учет для них обязательна, и все последующее не требует согласия. А не знание закона не освобождает.
Думаю что все знала ...
Маляр натякая, що є якийсь закон чи наказ про добровільну відправку на першу лінію. Була історія про мобілізованого, який добровільно поїхав на першу лінію і загинув, через тиждень після мобілізації. Були скарги командирів, що військовослужбовці, після навчання на полігонах, за кордоном, відмовлялись їхати на передок.
Так є папірець про добровільну згоду, чи немає?
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13430
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 16:45
ЛАД написав:
На основе её высказывания медсестра могла считать, что её на фронт не отправят, и подписать контракт, пользуясь ложной (?) информацией.
В этом случае её осуждение выглядит... нехорошо.
Виникає тоді інше питання - для чого підписувати контракт з такою медсестрою яка проти відряджень у зону БД? Чим вона крашще звичайної медсестри
P.S. Маляр звісно рідкісна балаболка, особливо з питань мобілізації
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 375
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 16:48
Zebra написав: Hotab написав:Zebra
Каждый должен иметь право выбора - нужна ли ему эта война,
Стыдно, что ты эксземеля. Еще печальнее, что приедешь жить в Киев.
Конкретно медсестра свой выбор сделала, подписывая контракт. Добровольно.
Если тебе стыдно, что за тебя воюют в том числе женщины, ты можешь просто молчать. Не обязательно оправдываться.
Глядя на войну и то, как в Чернигове бывшие члены ОПЗЖ присосались к распилу послевоенного бюджета и грантов, да и вообще по всей Украине как с гусей вода - и что самое главное - нет общественного запроса наказать, хотя бы имущественно-материально - я полностью разочарован. Вместо бахмутского фронта, должен быть конче-заспа-буковельский.
У меня устойчивое впечатление, что ты рандомно генерируешь оправдания в первую очередь сам перед собой (потому что в принципе тебе никто вопросов не задает и тебя ни в чем не упрекают) . Наш мозг так устроен, что когда человек о себе понимает, что он живет не по совести, поступает несправедливо, он подтягивает себе оправдание ( пусть гаишник воюет! пусть следователь воюет! Прокурор! Опзж пусть воюет! ) и в принципе баланс с самим собой найден, становится легко и хорошо, муки совести больше не терзают). Донатить? Мозг легко подкидывает : «я плачу военный сбор! И вообще, война дорого, мои 100 грн ничего не меняют».
Так и живем.
Не, ну ок. А можешь продолжить мысль? А какой выход? Ты борешься с ОПЗЖ и распилом?
Или ты покорно ждешь, пока как в Ягодном, придут, соберут в школе, изнасилуют твою родню, тебя током от «тапика» (телефон такой с вращающейся ручкой) помассажируют. Или рассчитываешь, что долярчик закроет своей худой задницей всех? У тебя я вижу есть твердая позиция, что никто не должен против своего желания ничего делать. Развивай мысль, как должно быть дальше? Думаешь в одном плацкарте с флуманом успеть? Кстати, вариант, что придет хорошая новая расейская власть рассматривать не стоит. Проблемы коррупции там еще громаднее, а призывать тебя будут без согласия даже жестче, потому что у таких людоедских режимов внешний враг есть всегда, и мясо для войны надо непрерывно.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 21 бер, 2023 17:06, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8746
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 1941 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|114340
|
|
|6076
|483978
|
|
|1
|5032
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|