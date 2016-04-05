Hotab написав:

У меня устойчивое впечатление, что ты рандомно генерируешь оправдания в первую очередь сам перед собой. Наш мозг так устроен, что когда человек о себе понимает, что он живет не по совести, поступает несправедливо, он подтягивает себе оправдание ( пусть гаишник воюет! пусть следователь воюет! Прокурор! Опзж пусть воюет! ) и в принципе баланс с самим собой найден, становится легко и хорошо, муки совести больше не терзают). Донатить? Мозг легко подкидывает : «я плачу военный сбор! И вообще, война дорого, мои 100 грн ничего не меняют».Так и живем.Не, ну ок. А можешь продолжить мысль? А какой выход? Ты борешься с ОПЗЖ и распилом?Или ты покорно ждешь, пока как в Ягодном, придут, соберут в школе, изнасилуют твою родню, тебя током от «тапика» (телефон такой с вращающейся ручкой) помассажируют. Или рассчитываешь, что долярчик закроет своей худой задницей всех? У тебя я вижу есть твердая позиция, что никто не должен против своего желания ничего делать. Развивай мысль, как должно быть дальше? Думаешь в одном плацкарте с флуманом успеть?