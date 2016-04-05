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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 бер, 2023 16:53
Акції китайських компаній від вчора чомусь пішли вниз… А що сталося?
Пуйло не зустрів хазяїна в аеропорту, за що отримав догану від нього. Дрібниця, але ж «осадок» залишиться.
Цікаво, про що домовились? Не думаю, що рф отримає значну
підтримку в плані зброї.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 16:55
Letusrock написав:
Виникає тоді інше питання - для чого підписувати контракт з такою медсестрою яка проти відряджень у зону БД? Чим вона крашще звичайної медсестри
На жаль, недостатньо інформації, що там насправді було. По-перше, невідомо, коли підписаний контракт. По-друге, не факт,що у військоматі їй не пообіцяли, що буде сидіти у Львові. Вони таке можуть, їм головне - дати людей. По-третє, як Хотаб писав, можливі ще ньюанси всередині колективу, які призвели до відмови.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 17:12
ЛАД написав:
Согласно Вашей цитате медики "підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних".
В таком случае они могут быть мобилизован, после чего отправлены и в зону БД.
Не знаю, оговорено ли в законе или ещё где, что мобилизовать женщин могут только с их согласия. Не уверен. Если не оговорено, то это недоработка и Маляр высказалась, скажем так, неточно.
На основе её высказывания медсестра могла считать, что её на фронт не отправят, и подписать контракт, пользуясь ложной (?) информацией.
В этом случае её осуждение выглядит... нехорошо.
Уже кучу страниц жуете эту протухшую жвачку. 1. Никто женщин пока не призывает. 2.Очень много хитросделанных сами пошли в армию. Военнослужащие и не только, бегом поустраивали своих жен, ведь про такую ЗП на гражданке бабе можно только помечтать. Про командировку естественно никто и не думает. Подобное то что расписано в статье очень часто. Просто никто не доводит до суда. Здесь не важно, статья правда или фейк. Как правило дыма без огня не бывает.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 17:13
Hotab написав:
У меня устойчивое впечатление, что ты рандомно генерируешь оправдания в первую очередь сам перед собой. Наш мозг так устроен, что когда человек о себе понимает, что он живет не по совести, поступает несправедливо, он подтягивает себе оправдание ( пусть гаишник воюет! пусть следователь воюет! Прокурор! Опзж пусть воюет! ) и в принципе баланс с самим собой найден, становится легко и хорошо, муки совести больше не терзают). Донатить? Мозг легко подкидывает : «я плачу военный сбор! И вообще, война дорого, мои 100 грн ничего не меняют».
Так и живем.
Не, ну ок. А можешь продолжить мысль? А какой выход? Ты борешься с ОПЗЖ и распилом?
Или ты покорно ждешь, пока как в Ягодном, придут, соберут в школе, изнасилуют твою родню, тебя током от «тапика» (телефон такой с вращающейся ручкой) помассажируют. Или рассчитываешь, что долярчик закроет своей худой задницей всех? У тебя я вижу есть твердая позиция, что никто не должен против своего желания ничего делать. Развивай мысль, как должно быть дальше? Думаешь в одном плацкарте с флуманом успеть?
Война забрала уже десятки тысяч жизней граждан Украины, сотни тысяч покалеченных судеб, килотонны раскуроченого бетона, имущества граждан. Никто абсолютно не видит первопричину войны - шестерок Москвы, которые НЕ наказаны, и по ходу НЕ будут наказаны. Если бы общество отобрало автомобили у опзжшников, лексусы, тойоты и все что в декларациях, и отправило на фронт. Если бы отобрало все недвижимое имущество и заселило туда переселенцев - борьба не напрасна. А так общество еще и платит им зарпалыт и пенсии в Радах всех уровней. Абсурд. По итогам войны можно сказать, что украинцы сильно поредеют в количестве и на выборах эта вся русня снова подымет голову и наберет еще больше голосов - мертвые же не смогут проголосовать.
Я волонтерам которые собирают на внедорожники, говорю, в регионах где вы воюете - полно ОПЗЖшников, их декларации есть в интернете, там внедорожников хоть опой жуй, обслуженные свежие тачки, на войне не подведут, едьте забирайте с оружием и не морочьте никому голову своим сборами по 6 грн. За что получаю моментальный бан.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 17:17
Zebra написав: Hotab написав:
У меня устойчивое впечатление, что ты рандомно генерируешь оправдания в первую очередь сам перед собой. Наш мозг так устроен, что когда человек о себе понимает, что он живет не по совести, поступает несправедливо, он подтягивает себе оправдание ( пусть гаишник воюет! пусть следователь воюет! Прокурор! Опзж пусть воюет! ) и в принципе баланс с самим собой найден, становится легко и хорошо, муки совести больше не терзают). Донатить? Мозг легко подкидывает : «я плачу военный сбор! И вообще, война дорого, мои 100 грн ничего не меняют».
Так и живем.
Не, ну ок. А можешь продолжить мысль? А какой выход? Ты борешься с ОПЗЖ и распилом?
Или ты покорно ждешь, пока как в Ягодном, придут, соберут в школе, изнасилуют твою родню, тебя током от «тапика» (телефон такой с вращающейся ручкой) помассажируют. Или рассчитываешь, что долярчик закроет своей худой задницей всех? У тебя я вижу есть твердая позиция, что никто не должен против своего желания ничего делать. Развивай мысль, как должно быть дальше? Думаешь в одном плацкарте с флуманом успеть?
Война забрала уже десятки тысяч жизней граждан Украины, сотни тысяч покалеченных судеб, килотонны раскуроченого бетона, имущества граждан. Никто абсолютно не видит первопричину войны - шестерок Москвы, которые НЕ наказаны, и по ходу НЕ будут наказаны. Если бы общество отобрало автомобили у опзжшников, лексусы, тойоты и все что в декларациях, и отправило на фронт. Если бы отобрало все недвижимое имущество и заселило туда переселенцев - борьба не напрасна. А так общество еще и платит им запралыт и пенсии в Радах всех уровней. Абсурд. По итогам войны можно сказать, что украинцы сильно поредеют в количестве и на выборах эта вся русня снова подымет голову и наберет еще больше голосов - мертвые же не смогут проголосовать.
А еще взяли б и все поделили. Так? Вы же вроде бизнесом занимались. Я фигею с нашего бизнеса
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Додано: Вів 21 бер, 2023 17:18
Hotab написав:
У тебя я вижу есть твердая позиция, что никто не должен против своего желания ничего делать. Развивай мысль, как должно быть дальше? Думаешь в одном плацкарте с флуманом успеть?
це питання непросте. Як мінімум є значна частина людей, особливо на заході, які були б не проти відмотати час назад і виїхати з сімями 23 лютого надовго або назавжди (заробітчани, далекобійники, айтішники, частина молоді, люди робочих професій без житла в Україні і ще багато категорій)
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Додано: Вів 21 бер, 2023 17:23
США считают, что Россия добралась до места крушения беспилотника MQ-9 Reaper и извлекла со дна его некоторые части. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальное лицо, знакомое с ситуацией.
Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что США не хотят, чтобы России достались обломки сбитого беспилотника. Но, по его словам, части аппарата уже не имеют какой-либо ценности. Пентагон дистанционно удалил все программное обеспечение с дрона.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 17:26
Zebra написав:
Война забрала уже десятки тысяч жизней граждан Украины, сотни тысяч покалеченных судеб, килотонны раскуроченого бетона, имущества граждан. Никто абсолютно не видит первопричину войны - шестерок Москвы, которые НЕ наказаны, и по ходу НЕ будут наказаны.
саме так, якщо навіть в такий час не виходить раз і назавжди закрити питання з опж, корупція та бюрократія продовжує квітнути навіть у військовому секторі (яйця по 17 грн, блокування поставок дронів і т.д.), закони й далі не діють то в людей починається повна зневіра і бажання звалити назавжди як тільки кордони відкриють хоч на півдня
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Додано: Вів 21 бер, 2023 17:35
Letusrock написав: Zebra написав:
Война забрала уже десятки тысяч жизней граждан Украины, сотни тысяч покалеченных судеб, килотонны раскуроченого бетона, имущества граждан. Никто абсолютно не видит первопричину войны - шестерок Москвы, которые НЕ наказаны, и по ходу НЕ будут наказаны.
саме так, якщо навіть в такий час не виходить раз і назавжди закрити питання з опж, корупція та бюрократія продовжує квітнути навіть у військовому секторі (яйця по 17 грн, блокування поставок дронів і т.д.), закони й далі не діють то в людей починається повна зневіра і бажання звалити назавжди як тільки кордони відкриють хоч на півдня
Я виокремлюю саме відсутність суспільного запиту по "охоті на відьм". Не виключено, що буде друга хвиля міграції з цього болота.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 17:36
Letusrock написав: ЛАД написав:
На основе её высказывания медсестра могла считать, что её на фронт не отправят, и подписать контракт, пользуясь ложной (?) информацией.
В этом случае её осуждение выглядит... нехорошо.
Виникає тоді інше питання - для чого підписувати контракт з такою медсестрою яка проти відряджень у зону БД? Чим вона крашще звичайної медсестри
P.S. Маляр звісно рідкісна балаболка, особливо з питань мобілізації
по сравнению с вами, обсасывающими второй день по кругу непонятно что Маляр образец красноречия)
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