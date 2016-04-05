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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3824382538263827>
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 17:40

  Zebra написав:Война забрала уже десятки тысяч жизней граждан Украины, сотни тысяч покалеченных судеб, килотонны раскуроченого бетона, имущества граждан. Никто абсолютно не видит первопричину войны - шестерок Москвы, которые НЕ наказаны, и по ходу НЕ будут наказаны. Если бы общество отобрало автомобили у опзжшников, лексусы, тойоты и все что в декларациях, и отправило на фронт. Если бы отобрало все недвижимое имущество и заселило туда переселенцев - борьба не напрасна. А так общество еще и платит им зарпалыт и пенсии в Радах всех уровней. Абсурд. По итогам войны можно сказать, что украинцы сильно поредеют в количестве и на выборах эта вся русня снова подымет голову и наберет еще больше голосов - мертвые же не смогут проголосовать.

Я волонтерам которые собирают на внедорожники, говорю, в регионах где вы воюете - полно ОПЗЖшников, их декларации есть в интернете, там внедорожников хоть опой жуй, обслуженные свежие тачки, на войне не подведут, едьте забирайте с оружием и не морочьте никому голову своим сборами по 6 грн. За что получаю моментальный бан.

По-закону це нереально зробити.
А якщо без закону - то це хаос і анархія. Після такого буде тільки гірше. Хто вам гарантуватиме що завтра не прийдуть до вас і не заберуть ваш "внедорожник", тому що він потрібен для фронту?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По-закону це нереально зробити.
А якщо без закону - то це хаос і анархія. Після такого буде тільки гірше. Хто вам гарантуватиме що завтра не прийдуть до вас і не заберуть ваш "внедорожник", тому що він потрібен для фронту?


от і роботяга з завода собі теж думає "як мене в буса спакувати і доставити в ТЦК то це ОК, а як забрати на фронт позашляховик куплений за вкрадені гроші то анархія" Или это другое? (с)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 17:47

  Letusrock написав:
  Hotab написав:У тебя я вижу есть твердая позиция, что никто не должен против своего желания ничего делать. Развивай мысль, как должно быть дальше? Думаешь в одном плацкарте с флуманом успеть?


це питання непросте. Як мінімум є значна частина людей, особливо на заході, які були б не проти відмотати час назад і виїхати з сімями 23 лютого надовго або назавжди (заробітчани, далекобійники, айтішники, частина молоді, люди робочих професій без житла в Україні і ще багато категорій)

Це не нове. Я питаю у конкретної людини, яка хоче купити квартиру в Києві. Ви можете за сете особисто відповісти, якщо хочете.
Якщо нема боротьби зі схемами, опзж не сидить, то….
1. Хай нас окупують, і я ….
2 Хай не окупують, хай Успіх мене захищає, а я …
3 Я доначу , тобто роблю що можу для перемоги.
4 Я не доначу, але я ….
5. У мене завдання від ФСБ переконати населення України , що їм нема чого захищати, а я отримаю посаду після приходу в Чернігів рашистів.

Ви хочете за себе сказати? Ок
А питання було Зебрі. Можливо він бачить своє признання закрити схеми. Теж гідно.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 бер, 2023 17:58, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:от і роботяга з завода собі теж думає "як мене в буса спакувати і доставити в ТЦК то це ОК, а як забрати на фронт позашляховик куплений за вкрадені гроші то анархія" Или это другое? (с)

А хто визначає, крадений він, чи ні?
І стосовно "в буса спакувати"? Якого милого пакувати в буса? Береш повістку і йдеш в ТЦК. А якщо людина бикує, то тут вже інше питання...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:А хто визначає, крадений він, чи ні?

95% авто вартістю більше мільйона грн, припаркованих в робочий час біля ОВА, мерій, прокуратур, поліцій та ін. можна легко вважати такими.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:95% авто вартістю більше мільйона грн, припаркованих в робочий час біля ОВА, мерій, прокуратур, поліцій та ін. можна легко вважати такими.

А як бути з іншими 5%? Ви не боїтеся,що ваше авто потрапить в ті 5%?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:А як бути з іншими 5%? Ви не боїтеся,що ваше авто потрапить в ті 5%?


я готовий ризикнути заради того щоб суспільство побачило хочаб такий маленький сигнал що мінімальна справедливість існує.
Ще я б хотів побачити як тисячі ВПО проживають на держ.дачах, санаторіях та конфіскованих віллах злочинців, а не бомжують по спортзалах і закинутих сільських хатах
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 21 бер, 2023 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:31

Letusrock
По-перше справедливості не існує.
По-друге те що ви пропонуєте вже робили і не раз. Наприклад Ленін/Сталін. Чомусь ті самі роботяги в результаті і постраждали. :D Хоча куркулі "по справедливості" постраждали ще більше. :D :D
І головне. Є таке поняття "утопія". Ви пропонуєте утопію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По-друге те що ви пропонуєте вже робили і не раз. Наприклад Ленін/Сталін.


ви перекручуєте, я пропоную позбавити ЧАСТИНИ благ лише від маленької частини суспільства, яка отримала ці блага незаконно.
Я ж не пишу про те щоб викидати з машин всіх підрят.
Чому продавщиця половину з/п скидає на ЗСУ щоб кум на передовій купив б/у джипа, а дружина начальника ужгородської поліції паркується на тротуарах на непростому мерсі з дипномерами

P.S. Чи це ви натякаєте що це нормальний процес коли: на війні корупціонери мають збагачуватися, а прості смертні просто мовчки помирати на фронті не ставлячи незручних питань, а інакших варіантів і бути не може. А хто каже протилежне той зрадник і колаборант
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 21 бер, 2023 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:41

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:По-закону це нереально зробити.
А якщо без закону - то це хаос і анархія. Після такого буде тільки гірше. Хто вам гарантуватиме що завтра не прийдуть до вас і не заберуть ваш "внедорожник", тому що він потрібен для фронту?


от і роботяга з завода собі теж думає "як мене в буса спакувати і доставити в ТЦК то це ОК, а як забрати на фронт позашляховик куплений за вкрадені гроші то анархія" Или это другое? (с)

А чому б не відправити цього роботягу на фронт, його квартиру конфіскувати, продати і купити позашляховики. І платити цьому роботязі не 100К, а 0-1К. Хай за їжу воює. А як здохне то ладно, поховати його за державний кошт. :D
Тисячоліттями людство використовувало саме таку схему і нічого, всі були задоволені. :D
andrijk777
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