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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3824382538263827
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:47

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:По-друге те що ви пропонуєте вже робили і не раз. Наприклад Ленін/Сталін.


ви перекручуєте, я пропоную позбавити ЧАСТИНИ благ лише від маленької частини суспільства, яка отримала ці блага незаконно.
Я ж не пишу про те щоб викидати з машин всіх підрят.
Чому продавщиця половину з/п скидає на ЗСУ щоб кум на передовій купив б/у джипа, а дружина начальника ужгородської поліції паркується на тротуарах на непростому мерсі з дипномерами

А ХТО буде вирішувати законність отримання благ?
Я не перекручую. Все те саме один в один робили Ленін/Сталін. Вони придумали "тройки", як і вирішували "законність отримання благ" і відправляли в ГУЛУГ всіх хто отримав блага "незаконно". :D :D Такий закон. :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 21 бер, 2023 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А чому б не відправити цього роботягу на фронт, його квартиру конфіскувати, продати і купити позашляховики. І платити цьому роботязі не 100К, а 0-1К. Хай за їжу воює. А як здохне то ладно, поховати його за державний кошт.
Тисячоліттями людство використовувало саме таку схему і нічого, всі були задоволені


саме до цього потихеньку вже рухаємось
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ну капец

То медсестру обсуждали весь день и всю ночь

То теперь предлагают отбирать имущество

И кто предлагает отбирать имущество ? Те, кто ни копейки не дал на ЗСУ
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  #<1 ... 3824382538263827
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