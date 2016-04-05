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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 382538263827382838293830>
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:47

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:По-друге те що ви пропонуєте вже робили і не раз. Наприклад Ленін/Сталін.


ви перекручуєте, я пропоную позбавити ЧАСТИНИ благ лише від маленької частини суспільства, яка отримала ці блага незаконно.
Я ж не пишу про те щоб викидати з машин всіх підрят.
Чому продавщиця половину з/п скидає на ЗСУ щоб кум на передовій купив б/у джипа, а дружина начальника ужгородської поліції паркується на тротуарах на непростому мерсі з дипномерами

А ХТО буде вирішувати законність отримання благ?
Я не перекручую. Все те саме один в один робили Ленін/Сталін. Вони придумали "тройки", як і вирішували "законність отримання благ" і відправляли в ГУЛУГ всіх хто отримав блага "незаконно". :D :D Такий закон. :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 21 бер, 2023 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А чому б не відправити цього роботягу на фронт, його квартиру конфіскувати, продати і купити позашляховики. І платити цьому роботязі не 100К, а 0-1К. Хай за їжу воює. А як здохне то ладно, поховати його за державний кошт.
Тисячоліттями людство використовувало саме таку схему і нічого, всі були задоволені


саме до цього потихеньку вже рухаємось
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ну капец

То медсестру обсуждали весь день и всю ночь

То теперь предлагают отбирать имущество

И кто предлагает отбирать имущество ? Те, кто ни копейки не дал на ЗСУ
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:55

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:от і роботяга з завода собі теж думає "як мене в буса спакувати і доставити в ТЦК то це ОК, а як забрати на фронт позашляховик куплений за вкрадені гроші то анархія" Или это другое? (с)

А хто визначає, крадений він, чи ні?
І стосовно "в буса спакувати"? Якого милого пакувати в буса? Береш повістку і йдеш в ТЦК. А якщо людина бикує, то тут вже інше питання...

Коли суд конфіскує майно - він конфіскує усе некрадене майно. Отже все майно цих московських шестьорок має бути конфісковане, а самих їх позбавити громадянства (як у Прибалтиці).

З моєї точки зору - юридична складова цього процесу має грунтватися на наступному:

1) з 2014 року Росією був анексований Крим.
2) сама Росія буда визнана Верховною Радою агресором ще у 2017 чи 2018 році
3) офіційно встановлена загибель біля 5000 військових та інших силовиків, біля 10 тисяч за даними ООН мирних мешканців.

Отже, будь-хто, вступаючи у проросійську партію с 2014 по 2021 рік, що нині заборонені (ОПЗЖ, Шарія тощо) виконали юридично докану дію, що доводить їх антиукраїнську позицію, зухвало знецінюючи жертви (5 тисяч зашиблих силовиків і військових, 10 тисяч мирних мешканців), та нерідко виправдовуючи дії Росії, більше того знаючи, що керівництво цих партій публічно зустрічалося після 2014 року з вищим керівництвом РФ - яке анексувало Крим і постачає зброю на території Донецької та Луганських областей - від чого гинуть співгромадяни в ЗСУ, силових структураї, мирні мешканці.

А також з моральної точки зору, знаючи, що велика кількість співгромадян була вбита, території анексовані, ставили свої підписи під проросійськими партіями - ці особи мають бути позбавлені усього майна, громадянства і права на перебування на території України.

Це логічно. А те що відувається сьогодні, з відбілюванням - повне фіаско.

Виконавці конфіскації мають стати ЗСУ до рішення суду, шляхом суспільної згоди їх подальної амністії.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 21 бер, 2023 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:И кто предлагает отбирать имущество ? Те, кто ни копейки не дал на ЗСУ

чергові безпідставні звинувачення? я ще не почув вибачення за мобілізаціний план якого начебто нема. Ви тоді дуже зручно зникли (тобто злилися) з форума на кілька днів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:03

  Letusrock написав:Чому продавщиця половину з/п скидає на ЗСУ щоб кум на передовій купив б/у джипа, а дружина начальника ужгородської поліції паркується на тротуарах на непростому мерсі з дипномерами
Саме цікаво що і начальник поліції скидується на передову :) А то що паркується, то чим вона гірша за іниших? Чи інші не паркуються?

P.S. Чи це ви натякаєте що це нормальний процес коли: на війні корупціонери мають збагачуватися, а прості смертні просто мовчки помирати на фронті не ставлячи незручних питань, а інакших варіантів і бути не може. А хто каже протилежне той зрадник і колаборант
Ви просто не розумієте що корупція це системна проблема. Навіть як що ви розстріляєте начальника поліції і на його місце прийде Ваш кум з війни, він буде робити точно те що і цей начальник поліції.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:А також з моральної точки зору, знаючи, що велика кількість співгромадян була вбита, території анексовані, ставили свої підписи під проросійськими партіями - ці особи мають бути позбавлені усього майна, громадянства і права на перебування на території України.

Це логічно. А те що відувається сьогодні, з відбілюванням - повне фіаско.


цілком погоджуюсь, схему можна спокійно прийняти як робочий варіант
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:07

  Letusrock написав:
цілком погоджуюсь, схему можна спокійно прийняти як робочий варіант
А ліпше розстріляти всіх хто голосував за Януковича. Так?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Ви просто не розумієте що корупція це системна проблема. Навіть як що ви розстріляєте начальника поліції і на його місце прийде Ваш кум з війни, він буде робити точно те що і цей начальник поліції.


тобто нехай все буде як є, і пересічні (які поза системою) хай в окопах захищають право елементів цієї системи залишатись в ділі і продовжувати грабувати країну?
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:А ліпше розстріляти всіх хто голосував за Януковича. Так?

ну хоча б пропустити їх без черги в ТЦК, нехай кров"ю спокутують свою вину перед батьківщиною
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