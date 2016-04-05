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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 бер, 2023 18:47
Letusrock написав: andrijk777 написав:
По-друге те що ви пропонуєте вже робили і не раз. Наприклад Ленін/Сталін.
ви перекручуєте, я пропоную позбавити ЧАСТИНИ благ лише від маленької частини суспільства, яка отримала ці блага незаконно
.
Я ж не пишу про те щоб викидати з машин всіх підрят.
Чому продавщиця половину з/п скидає на ЗСУ щоб кум на передовій купив б/у джипа, а дружина начальника ужгородської поліції паркується на тротуарах на непростому мерсі з дипномерами
А ХТО буде вирішувати законність отримання благ?
Я не перекручую. Все те саме один в один робили Ленін/Сталін. Вони придумали "тройки", як і вирішували "законність отримання благ" і відправляли в ГУЛУГ всіх хто отримав блага "незаконно".
Такий закон.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 21 бер, 2023 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 18:47
andrijk777 написав:
А чому б не відправити цього роботягу на фронт, його квартиру конфіскувати, продати і купити позашляховики. І платити цьому роботязі не 100К, а 0-1К. Хай за їжу воює. А як здохне то ладно, поховати його за державний кошт.
Тисячоліттями людство використовувало саме таку схему і нічого, всі були задоволені
саме до цього потихеньку вже рухаємось
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Letusrock
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Додано: Вів 21 бер, 2023 19:09
ну капец
То медсестру обсуждали весь день и всю ночь
То теперь предлагают отбирать имущество
И кто предлагает отбирать имущество ? Те, кто ни копейки не дал на ЗСУ
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pesikot
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Додано: Вів 21 бер, 2023 19:55
sashaqbl написав: Letusrock написав:
от і роботяга з завода собі теж думає "як мене в буса спакувати і доставити в ТЦК то це ОК, а як забрати на фронт позашляховик куплений за вкрадені гроші то анархія" Или это другое? (с)
А хто визначає, крадений він, чи ні?
І стосовно "в буса спакувати"? Якого милого пакувати в буса? Береш повістку і йдеш в ТЦК. А якщо людина бикує, то тут вже інше питання...
Коли суд конфіскує майно - він конфіскує усе некрадене майно. Отже все майно цих московських шестьорок має бути конфісковане, а самих їх позбавити громадянства (як у Прибалтиці).
З моєї точки зору - юридична складова цього процесу має грунтватися на наступному:
1) з 2014 року Росією був анексований Крим.
2) сама Росія буда визнана Верховною Радою агресором ще у 2017 чи 2018 році
3) офіційно встановлена загибель біля 5000 військових та інших силовиків, біля 10 тисяч за даними ООН мирних мешканців.
Отже, будь-хто, вступаючи у проросійську партію с 2014 по 2021 рік, що нині заборонені (ОПЗЖ, Шарія тощо) виконали юридично докану дію, що доводить їх антиукраїнську позицію, зухвало знецінюючи жертви (5 тисяч зашиблих силовиків і військових, 10 тисяч мирних мешканців), та нерідко виправдовуючи дії Росії, більше того знаючи, що керівництво цих партій публічно зустрічалося після 2014 року з вищим керівництвом РФ - яке анексувало Крим і постачає зброю на території Донецької та Луганських областей - від чого гинуть співгромадяни в ЗСУ, силових структураї, мирні мешканці.
А також з моральної точки зору, знаючи, що велика кількість співгромадян була вбита, території анексовані, ставили свої підписи під проросійськими партіями - ці особи мають бути позбавлені усього майна, громадянства і права на перебування на території України.
Це логічно. А те що відувається сьогодні, з відбілюванням - повне фіаско.
Виконавці конфіскації мають стати ЗСУ до рішення суду, шляхом суспільної згоди їх подальної амністії.
Востаннє редагувалось Zebra
в Вів 21 бер, 2023 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:01
pesikot написав:
И кто предлагает отбирать имущество ? Те, кто ни копейки не дал на ЗСУ
чергові безпідставні звинувачення? я ще не почув вибачення за мобілізаціний план якого начебто нема. Ви тоді дуже зручно зникли (тобто злилися) з форума на кілька днів
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Letusrock
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:03
Letusrock написав:
Чому продавщиця половину з/п скидає на ЗСУ щоб кум на передовій купив б/у джипа, а дружина начальника ужгородської поліції паркується на тротуарах на непростому мерсі з дипномерами
Саме цікаво що і начальник поліції скидується на передову
А то що паркується, то чим вона гірша за іниших? Чи інші не паркуються?
P.S. Чи це ви натякаєте що це нормальний процес коли: на війні корупціонери мають збагачуватися, а прості смертні просто мовчки помирати на фронті не ставлячи незручних питань, а інакших варіантів і бути не може. А хто каже протилежне той зрадник і колаборант
Ви просто не розумієте що корупція це системна проблема. Навіть як що ви розстріляєте начальника поліції і на його місце прийде Ваш кум з війни, він буде робити точно те що і цей начальник поліції.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:03
Zebra написав:
А також з моральної точки зору, знаючи, що велика кількість співгромадян була вбита, території анексовані, ставили свої підписи під проросійськими партіями - ці особи мають бути позбавлені усього майна, громадянства і права на перебування на території України.
Це логічно. А те що відувається сьогодні, з відбілюванням - повне фіаско.
цілком погоджуюсь, схему можна спокійно прийняти як робочий варіант
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:07
Letusrock написав:
цілком погоджуюсь, схему можна спокійно прийняти як робочий варіант
А ліпше розстріляти всіх хто голосував за Януковича. Так?
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:09
otg написав:
Ви просто не розумієте що корупція це системна проблема. Навіть як що ви розстріляєте начальника поліції і на його місце прийде Ваш кум з війни, він буде робити точно те що і цей начальник поліції.
тобто нехай все буде як є, і пересічні (які поза системою) хай в окопах захищають право елементів цієї системи залишатись в ділі і продовжувати грабувати країну?
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:11
otg написав:
А ліпше розстріляти всіх хто голосував за Януковича. Так?
ну хоча б пропустити їх без черги в ТЦК, нехай кров"ю спокутують свою вину перед батьківщиною
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