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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:12
otg написав: Letusrock написав:
цілком погоджуюсь, схему можна спокійно прийняти як робочий варіант
А ліпше розстріляти всіх хто голосував за Януковича. Так?
Мова про членів партій. Це усвідомлений крок, а не голосунів за пакетик гречки.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:14
Letusrock написав:
тобто нехай все буде як є, і пересічні (які поза системою) хай в окопах захищають право елементів цієї системи залишатись в ділі і продовжувати грабувати країну?
Ні, потрібні реформи, але в стані війни їх ніколи, ніхто не робить. Більш того, навіть коли закінчиться війна такі як Ви будете против реформ. Це як до бабки не ходи. Ви все життя буде вимагати крові. Совок жив, совок живий, совок буде жити.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:15
Zebra написав:
Мова про членів партій. Це усвідомлений крок, а не голосунів за пакетик гречки.
Так члени теж шли в партію, тільки не за пакет, а за мішок гречки.
Востаннє редагувалось otg
в Вів 21 бер, 2023 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:16
Zebra написав: otg написав: Letusrock написав:
цілком погоджуюсь, схему можна спокійно прийняти як робочий варіант
А ліпше розстріляти всіх хто голосував за Януковича. Так?
Мова про членів партій. Це усвідомлений крок, а не голосунів за пакетик гречки.
В члены вступали знаю чтоб копейку заработать наблюдателем на выборах
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:17
otg написав:
Саме цікаво що і начальник поліції скидується на передову А то що паркується, то чим вона гірша за іниших? Чи інші не паркуються?
а те що вона дружина їздить на авто за десятки тисяч баксів ще й на дипномерах для вас не проблема? дійно, не з вашої ж кишені вкрали, а лише з бюджету (або кришування наркоти / або контрабанди)
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:18
Letusrock написав:
ну хоча б пропустити їх без черги в ТЦК, нехай кров"ю спокутують свою вину перед батьківщиною
Хто ще перед вами виноватий? Давайте списки.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:20
Letusrock написав:
а те що вона дружина їздить на авто за десятки тисяч баксів ще й на дипномерах для вас не проблема? дійно, не з вашої ж кишені вкрали, а лише з бюджету (або кришування наркоти / або контрабанди)
Для мене не проблема. Ніколи не рахував чужі гроші. Як що ви, ті хто поклоняєтесь совку, ій дозволили заробити ці гроші, це скоріше ваша проблема, а не іх і моя. До речі я не рзозумію як в Вас уживаються два різних чоловіка? З одного боку Ви хочете крові совка, хоча сам йому поклоняєтесь.
Востаннє редагувалось otg
в Вів 21 бер, 2023 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:21
З'являються перші подробиці зустрічі у москві:
путін та Сі Цзіньпін підписали спільну декларацію «за ключовими аспектами плану китайсько-російського економічного співробітництва до 2030 року».
- росія, як повідомив путін, має намір забезпечувати «безперебійне постачання нафти» Китаю, а також різко збільшити експорт газу. «Сукупний обсяг постачання газу до 2030 року складе не менше 98 млрд кубометрів, плюс 100 млн тонн ЗПГ», – сказав путін.
- рф виступає за розвиток розрахунків у китайських юанях при торгівлі з країнами Азії, Африки та Латинської Америки.
-рф готова віддати китайському бізнесу свої ринки.
Залишається здогадатися, що у відповідь надасть Китай? Які є думки?
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:21
otg написав:
Більш того, навіть коли закінчиться війна такі як Ви будете против реформ. Це як до бабки не ходи. Ви все життя буде вимагати крові. Совок жив, совок живий, совок буде жити.
які це такі як я?
тіште себе ілюзіями про "післявійни".. нагадати про французьке прислівя? воно вже три рази в Україні спрацювало (1991, 2004, 2013/14)
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:25
Letusrock написав:
які це такі як я?
Ті хто за совок.
Може іноді цього самі не розуміючи.
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