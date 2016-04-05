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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3827382838293830>
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:27

  Letusrock написав:
  pesikot написав:И кто предлагает отбирать имущество ? Те, кто ни копейки не дал на ЗСУ

чергові безпідставні звинувачення? я ще не почув вибачення за мобілізаціний план якого начебто нема. Ви тоді дуже зручно зникли (тобто злилися) з форума на кілька днів

Чутки я не коментую
Показуй документи, про мобілізаціний план

А от ти виліз, багато каже про тебе
1) ти пропонуєшь відбирати майно
2) ти ні копійки не дав на ЗСУ

PS. тут ще один бажав від мене вибачень
Але щось в ньому самому пішло не так
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Для мене не проблема. Ніколи не рахував чужі гроші. Як що ви, ті хто поклоняєтесь совку, ій дозволили заробити ці гроші, це скоріше ваша проблема, а не іх і моя.


це ви поклоняєтесь минулому, ваше улюблене слово це "совок", в кожному реченні використовуєте ))
в вашому тексті відчувається повага до нач.поліції "молодець, намутив бабла дружині на нову тачку". чи ви може його колега ?
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:29

  fler написав:З'являються перші подробиці зустрічі у москві:
путін та Сі Цзіньпін підписали спільну декларацію «за ключовими аспектами плану китайсько-російського економічного співробітництва до 2030 року».
- росія, як повідомив путін, має намір забезпечувати «безперебійне постачання нафти» Китаю, а також різко збільшити експорт газу. «Сукупний обсяг постачання газу до 2030 року складе не менше 98 млрд кубометрів, плюс 100 млн тонн ЗПГ», – сказав путін.
- рф виступає за розвиток розрахунків у китайських юанях при торгівлі з країнами Азії, Африки та Латинської Америки.
-рф готова віддати китайському бізнесу свої ринки.
Залишається здогадатися, що у відповідь надасть Китай? Які є думки?
Скоріше всього нічого :) Це в іх дусі. Але можливі і варіанти. Так чи інакше в цьому всьому що вище, заінтересована понад усе раша. Китай тільки жне тут дивіденди. То бішь просто задекларували вже сформовану на сьогодні сітуацію.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:30

  fler написав:З'являються перші подробиці зустрічі у москві:
путін та Сі Цзіньпін підписали спільну декларацію «за ключовими аспектами плану китайсько-російського економічного співробітництва до 2030 року».
- росія, як повідомив путін, має намір забезпечувати «безперебійне постачання нафти» Китаю, а також різко збільшити експорт газу. «Сукупний обсяг постачання газу до 2030 року складе не менше 98 млрд кубометрів, плюс 100 млн тонн ЗПГ», – сказав путін.
- рф виступає за розвиток розрахунків у китайських юанях при торгівлі з країнами Азії, Африки та Латинської Америки.
-рф готова віддати китайському бізнесу свої ринки.
Залишається здогадатися, що у відповідь надасть Китай? Які є думки?

Ну як що ... "гут, Вольдемар, гут"
Чи як це звучить по-китайські ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Чутки я не коментую
Показуй документи, про мобілізаціний план


які ще чутки? вам кидали посилання на інфо від МО

  pesikot написав:1) ти пропонуєшь відбирати майно


ок, нехай шуфрич возиться далі, а ваша сусідка бабуля з пенсії буде донатити землякам на "буханку" щоб було на чому поранених вивозити

і що це ви всі так напряглись за майно? теж не все по закону або що? Відчуття що не на форумі а в чат столичної міськради попав
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 21 бер, 2023 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:34

  Letusrock написав:
це ви поклоняєтесь минулому, ваше улюблене слово це "совок", в кожному реченні використовуєте ))
в вашому тексті відчувається повага до нач.поліції "молодець, намутив бабла дружині на нову тачку". чи ви може його колега ?
Ви смішний, що капец. Я поважаю наприклад д-ра Вінсеміуса. Вашого начальника поліції я не знаю і в очі не бачив. Мені якось по барабану на чому він намутив. Хочете совка, во він і мутить. В штатах чомусь не мутять, в Сінгапурі теж. А знаєте чого? Бо совків таких як Ви нема. Знаете казочку про Сингапур? Ли Куан Ю зібрав всіх коммуністів на одну баржу і вивіз в відкрите море. Тому там нема таких начальників поліцій і таких як Ви там нема. :)
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:36

  Zebra написав:Никто абсолютно не видит первопричину войны - шестерок Москвы,

Бо не це причина, а москва та москалі. Незалежно від наявності чи відсутності шєстьорок
  Zebra написав:Я волонтерам которые собирают на внедорожники, говорю, в регионах где вы воюете - полно ОПЗЖшников, их декларации есть в интернете, там внедорожников хоть опой жуй, обслуженные свежие тачки, на войне не подведут, едьте забирайте с оружием и не морочьте никому голову своим сборами по 6 грн. За что получаю моментальный бан.

Правильно отримуєш. Ще б і в око дати не завадило б за дискредитацію волонтерського руху.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Вашого начальника поліції я не знаю і в очі не бачив. Мені якось по барабану на чому він намутив. Хочете совка, во він і мутить.


ви писали що корупція системна проблема. то ви теж совок виходить.. Чи у вашому місті дружина нач. поліції на метро їздить, а прокурори на ланосах?
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:42

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:По-друге те що ви пропонуєте вже робили і не раз. Наприклад Ленін/Сталін.


ви перекручуєте, я пропоную позбавити ЧАСТИНИ благ лише від маленької частини суспільства, яка отримала ці блага незаконно.
Я ж не пишу про те щоб викидати з машин всіх підрят.

ЯКОЇ частини? ХТО визначатиме законність? Ми маємо вам подякувати, що ви всіх підряд з машин не викидаєте чи що?
Якщо досі мрієте про комунізм, то Китай великий.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:ЯКОЇ частини? ХТО визначатиме законність? Ми маємо вам подякувати, що ви всіх підряд з машин не викидаєте чи що?
Якщо досі мрієте про комунізм, то Китай великий.


суть допису була про покарання (хоча б фінансове) опж-ників та інших колаборантів а не про "взять і подєліть".

я з комунізмом незнайомий, останній раз користувався безкоштовними послугами коли мама в садику водила на планову прививку
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