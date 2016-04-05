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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:48
Letusrock написав:
ви писали що корупція системна проблема. то ви теж совок виходить.. Чи у вашому місті дружина нач. поліції на метро їздить, а прокурори на ланосах?
У Вас десь думки гуляють? Совок в ваших головах це якраз системна проблема. Щоб змінити систему вас треба нагнути в іншу сторону від совка. Ви упорно не даєтесь.
Чи у вашому місті дружина нач. поліції на метро їздить, а прокурори на ланосах?
В мому місті точно так як по всій Україні. Тільки вони (мєнти, прокурори і інше) не причина, а наслідок. Наслідок вашої тупості (таких як Ви більшість). Звиняйте.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:50
Letusrock написав: pesikot написав:
Чутки я не коментую
Показуй документи, про мобілізаціний план
які ще чутки? вам кидали посилання на інфо від МО
Ти казав, що тобі казав брат-сват-колежанки, що по Закарпаттю - 2000 осіб план
Давай документи про це, а не інфо про взагалі
Letusrock написав:
ок, нехай шуфрич возиться далі
А що ? я за Шуфрича голосував ?
Чи все Закарпаття разом ?
А то как за Шуфрича голосовать, так ты бежишь, аж тапки роняешь
А претензии, почему-то ко мне. Удивительно
Може в собі щось поправишь, спочатку
А если такой смелый, так пойди и отбери чего-нить у Шуфрича
"А я так, подывлюся" на все це
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:53
Letusrock написав:
суть допису була про покарання (хоча б фінансове) опж-ників та інших колаборантів а не про "взять і подєліть".
Ну то хто це має зробити? Зверніться до свого депутата з ініціативою, відкрийте петицію. Дайте визначення "опзжників та інших колаборантів" та запропонуйте механізми покарання. І не забудьте, що закон зворотньої сили немає.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:55
otg написав:
В мому місті точно так як по всій Україні. Тільки вони (мєнти, прокурори і інше) не причина, а наслідок. Наслідок вашої тупості (таких як Ви більшість). Звиняйте.
круто. я зараз теж напишу що otg совок, і тупий, причина всіх бід країни в ньому. далі що?
був кращої думки про цей форум. ви напевно родич будівельника, ще одного любителя вішання ярликів, хамства співрозмовнику
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Додано: Вів 21 бер, 2023 20:58
pesikot написав:
Ти казав, що тобі казав брат-сват-колежанки, що по Закарпаттю - 2000 осіб план
Давай документи про це, а не інфо про взагалі
ви стверджували що ніякого плана не існує взагалі. мені шукати цитату?
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Додано: Вів 21 бер, 2023 21:00
sergey_sryvkin написав:
Ну то хто це має зробити? Зверніться до свого депутата з ініціативою, відкрийте петицію. Дайте визначення "опзжників та інших колаборантів" та запропонуйте механізми покарання. І не забудьте, що закон зворотньої сили немає.
ви тільки що описали сферичного коня у вакуумі.
Як то кажуть "Друзьям — всё, врагам — закон"
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Додано: Вів 21 бер, 2023 21:03
pesikot написав:
А що ? я за Шуфрича голосував ?
Чи все Закарпаття разом ?
А то как за Шуфрича голосовать, так ты бежишь, аж тапки роняешь
знову стеріотипи в перемішку з брехнею.
впевнений в Чернігові вати і колаборантів разів в 20-50 більше як у нас, і своїх шуфричів повно, лиш не настільки медійних
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Додано: Вів 21 бер, 2023 21:13
Letusrock написав:
круто. я зараз теж напишу що otg совок, і тупий, причина всіх бід країни в ньому. далі що?
був кращої думки про цей форум. ви напевно родич будівельника, ще одного любителя вішання ярликів, хамства співрозмовнику
Не треба ображатись. Я ж сказав. Ви не один такий. Вас більшість І не звинувачую я вас в цьому. Ви більше 100 років прожили в цьому лайні і не знаєте як може бути по другому. Знаєте, дуже інтересно спостерігати зі сторони на людей, які валять памятнику комунізму, а хочуть жити "как завещал..." В загалі не знаю нашо я встрів. Ви все одно нічого не зрозумієте.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 21:18
freeze написав:
А вообще в сфере грядущих событий, этому событию уделено слишком много внимания, имхо.
Хмм ... мышляю, что стоит подождать этих событий ...
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Додано: Вів 21 бер, 2023 21:19
otg написав:
Не треба ображатись. Я ж сказав. Ви не один такий. Вас більшість І не виню я вас в цьому. Ви більше 100 років прожили в цьому лайні
ваша зверхність виглядає просто ганебно. Вішати ярлики людині аболютно її незнаючи... Напевно ви ще в житті ніколи так не помилялись..
а з приводу 100 років ви знатно обіср..сь, Закарпаття, цитую "в цьому лайні" лише 78 років а не 100. а до того жило собі пречудово, особливо в 1918-1938 роках в складі Чехословаччини
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