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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 38283829383038313832>
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:48

  Letusrock написав:
ви писали що корупція системна проблема. то ви теж совок виходить.. Чи у вашому місті дружина нач. поліції на метро їздить, а прокурори на ланосах?
У Вас десь думки гуляють? Совок в ваших головах це якраз системна проблема. Щоб змінити систему вас треба нагнути в іншу сторону від совка. Ви упорно не даєтесь.
Чи у вашому місті дружина нач. поліції на метро їздить, а прокурори на ланосах?
В мому місті точно так як по всій Україні. Тільки вони (мєнти, прокурори і інше) не причина, а наслідок. Наслідок вашої тупості (таких як Ви більшість). Звиняйте.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:50

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Чутки я не коментую
Показуй документи, про мобілізаціний план


які ще чутки? вам кидали посилання на інфо від МО

Ти казав, що тобі казав брат-сват-колежанки, що по Закарпаттю - 2000 осіб план

Давай документи про це, а не інфо про взагалі

  Letusrock написав:ок, нехай шуфрич возиться далі

А що ? я за Шуфрича голосував ?
Чи все Закарпаття разом ?

А то как за Шуфрича голосовать, так ты бежишь, аж тапки роняешь
А претензии, почему-то ко мне. Удивительно :)
Може в собі щось поправишь, спочатку

А если такой смелый, так пойди и отбери чего-нить у Шуфрича
"А я так, подывлюся" на все це :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:53

  Letusrock написав:суть допису була про покарання (хоча б фінансове) опж-ників та інших колаборантів а не про "взять і подєліть".

Ну то хто це має зробити? Зверніться до свого депутата з ініціативою, відкрийте петицію. Дайте визначення "опзжників та інших колаборантів" та запропонуйте механізми покарання. І не забудьте, що закон зворотньої сили немає.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:В мому місті точно так як по всій Україні. Тільки вони (мєнти, прокурори і інше) не причина, а наслідок. Наслідок вашої тупості (таких як Ви більшість). Звиняйте.


круто. я зараз теж напишу що otg совок, і тупий, причина всіх бід країни в ньому. далі що?
був кращої думки про цей форум. ви напевно родич будівельника, ще одного любителя вішання ярликів, хамства співрозмовнику
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ти казав, що тобі казав брат-сват-колежанки, що по Закарпаттю - 2000 осіб план

Давай документи про це, а не інфо про взагалі


ви стверджували що ніякого плана не існує взагалі. мені шукати цитату?
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Ну то хто це має зробити? Зверніться до свого депутата з ініціативою, відкрийте петицію. Дайте визначення "опзжників та інших колаборантів" та запропонуйте механізми покарання. І не забудьте, що закон зворотньої сили немає.

ви тільки що описали сферичного коня у вакуумі.
Як то кажуть "Друзьям — всё, врагам — закон"
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А що ? я за Шуфрича голосував ?
Чи все Закарпаття разом ?

А то как за Шуфрича голосовать, так ты бежишь, аж тапки роняешь


знову стеріотипи в перемішку з брехнею.
впевнений в Чернігові вати і колаборантів разів в 20-50 більше як у нас, і своїх шуфричів повно, лиш не настільки медійних
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:13

  Letusrock написав:
круто. я зараз теж напишу що otg совок, і тупий, причина всіх бід країни в ньому. далі що?
був кращої думки про цей форум. ви напевно родич будівельника, ще одного любителя вішання ярликів, хамства співрозмовнику
Не треба ображатись. Я ж сказав. Ви не один такий. Вас більшість І не звинувачую я вас в цьому. Ви більше 100 років прожили в цьому лайні і не знаєте як може бути по другому. Знаєте, дуже інтересно спостерігати зі сторони на людей, які валять памятнику комунізму, а хочуть жити "как завещал..." В загалі не знаю нашо я встрів. Ви все одно нічого не зрозумієте.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:18

  freeze написав:А вообще в сфере грядущих событий, этому событию уделено слишком много внимания, имхо.

Хмм ... мышляю, что стоит подождать этих событий ...
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Не треба ображатись. Я ж сказав. Ви не один такий. Вас більшість І не виню я вас в цьому. Ви більше 100 років прожили в цьому лайні


ваша зверхність виглядає просто ганебно. Вішати ярлики людині аболютно її незнаючи... Напевно ви ще в житті ніколи так не помилялись..
а з приводу 100 років ви знатно обіср..сь, Закарпаття, цитую "в цьому лайні" лише 78 років а не 100. а до того жило собі пречудово, особливо в 1918-1938 роках в складі Чехословаччини
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