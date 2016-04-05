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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3829383038313832>
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:19

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ти казав, що тобі казав брат-сват-колежанки, що по Закарпаттю - 2000 осіб план

Давай документи про це, а не інфо про взагалі


ви стверджували що ніякого плана не існує взагалі. мені шукати цитату?

Давай документи про 2000 по Закарпаттю
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:21

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А що ? я за Шуфрича голосував ?
Чи все Закарпаття разом ?

А то как за Шуфрича голосовать, так ты бежишь, аж тапки роняешь


знову стеріотипи в перемішку з брехнею.
впевнений в Чернігові вати і колаборантів разів в 20-50 більше як у нас, і своїх шуфричів повно, лиш не настільки медійних

Брехня повна

Ти вже виїхав віджимати майно у Шуфрича ?
Якщо ні, то заткнись
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:26

pesikot Вибачаюсь що втручаюсь в дискусію, але раджу прочитати ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
https://zakarpat-rada.gov.ua/107086-2/
зокрема ...мобілізаційні плани органів місцевого самоврядування,...

А от публікувати точні дані, а тим більше фото документів - порушувати закон і допомагати розвідці москалів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:впевнений в Чернігові вати і колаборантів разів в 20-50 більше як у нас, і своїх шуфричів повно, лиш не настільки медійних

Категорично не згідний. Закарпаття однозначно більш "ватне". В нас на порядок більше народу який "не цікавиться політикою" ніж в Чернігові, Києві, ... ИМХО в плані "ватності" ми десь на рівні Харкова чи Одеси.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:40

  Letusrock написав:
ваша зверхність виглядає просто ганебно. Вішати ярлики людині аболютно її незнаючи... Напевно ви ще в житті ніколи так не помилялись..
а з приводу 100 років ви знатно обіср..сь, Закарпаття, цитую "в цьому лайні" лише 78 років а не 100. а до того жило собі пречудово, особливо в 1918-1938 роках в складі Чехословаччини
За 78 років з вас зробили нічуть не інших совків чим ті що жили більше 100. І ще раз, це не ярлики і не тільки Вам. Це цілій общності людей, которие именуются: "советский человек". :) Всьо, більше не пишіть. Я бистро втомлююсь від тупості :)
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Категорично не згідний. Закарпаття однозначно більш "ватне".

дивлячсись в якому контексті розуміти слово вата/ватний. Все таки спочатку значення мему було тісно повязано з підтримкою чи прихильністю до росії. важко уявити велику кількість прихильників рф у області що межує з ЄС, це нонсенс
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:дивлячсись в якому контексті розуміти слово вата/ватний.

Я розумію в ширшому розумінні: як прихильників "лівих" ідей, які не сильно патріотичними. В нас тут під боком Орбан і його прихильники - однозначна "вата".
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 21 бер, 2023 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:52

  fler написав:З'являються перші подробиці зустрічі у москві:
путін та Сі Цзіньпін підписали спільну декларацію «за ключовими аспектами плану китайсько-російського економічного співробітництва до 2030 року».
- росія, як повідомив путін, має намір забезпечувати «безперебійне постачання нафти» Китаю, а також різко збільшити експорт газу. «Сукупний обсяг постачання газу до 2030 року складе не менше 98 млрд кубометрів, плюс 100 млн тонн ЗПГ», – сказав путін.
- рф виступає за розвиток розрахунків у китайських юанях при торгівлі з країнами Азії, Африки та Латинської Америки.
-рф готова віддати китайському бізнесу свої ринки.
Залишається здогадатися, що у відповідь надасть Китай? Які є думки?

Нічого.
-це фікція. РФ не може перенаправити газ в Китай тому що немає трубопроводу з заходу на схід. А нових хороших родовищ на сході РФ немає.
-про перехід на юані я вже чую років так 20. :D І це не є ніяка перевага для Китаю, хоч про це і багато говорять.
-це реально, напевно так і станеться, але тут ніяких поступок РФ немає. Захід закривається від РФ, вводить санкції, тому перехід на китайські товари - це природній процес. І він вигідний і РФ не менше ніж Китаю.

В результаті нічого Китай не повинен давати у відповідь, він і без "відповідей" отримає/отримав все що хотів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:57

  otg написав:
  Letusrock написав:
ваша зверхність виглядає просто ганебно. Вішати ярлики людині аболютно її незнаючи... Напевно ви ще в житті ніколи так не помилялись..
а з приводу 100 років ви знатно обіср..сь, Закарпаття, цитую "в цьому лайні" лише 78 років а не 100. а до того жило собі пречудово, особливо в 1918-1938 роках в складі Чехословаччини
За 78 років з вас зробили нічуть не інших совків чим ті що жили більше 100. І ще раз, це не ярлики і не тільки Вам. Це цілій общності людей, которие именуются: "советский человек". :) Всьо, більше не пишіть. Я бистро втомлююсь від тупості :)


ти знову обіср..ся : мій прадід був розкуркулений, дід рано помер інвалідом (через поранення на війні), а дядько загинув 18 річним на строковій службі в доблесній ссср армії. Так що тут нема на форумі людини яка більше ненавидить союз ніж я. Обломись
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:В нас тут під боком Орбан і його прихильники - однозначна "вата".

його прихильниками є лише етнічні угорці і тільки через національну ідентичність, угорцям Берегова байдуже яка політична програма Орбана чи від лівий, чи неофашист, головне що свій, угорець
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