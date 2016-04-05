pesikot Вибачаюсь що втручаюсь в дискусію, але раджу прочитати ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію https://zakarpat-rada.gov.ua/107086-2/ зокрема ...мобілізаційні плани органів місцевого самоврядування,...
А от публікувати точні дані, а тим більше фото документів - порушувати закон і допомагати розвідці москалів.
Letusrock написав:впевнений в Чернігові вати і колаборантів разів в 20-50 більше як у нас, і своїх шуфричів повно, лиш не настільки медійних
Категорично не згідний. Закарпаття однозначно більш "ватне". В нас на порядок більше народу який "не цікавиться політикою" ніж в Чернігові, Києві, ... ИМХО в плані "ватності" ми десь на рівні Харкова чи Одеси.
Letusrock написав: ваша зверхність виглядає просто ганебно. Вішати ярлики людині аболютно її незнаючи... Напевно ви ще в житті ніколи так не помилялись.. а з приводу 100 років ви знатно обіср..сь, Закарпаття, цитую "в цьому лайні" лише 78 років а не 100. а до того жило собі пречудово, особливо в 1918-1938 роках в складі Чехословаччини
За 78 років з вас зробили нічуть не інших совків чим ті що жили більше 100. І ще раз, це не ярлики і не тільки Вам. Це цілій общності людей, которие именуются: "советский человек". Всьо, більше не пишіть. Я бистро втомлююсь від тупості
Дюрі-бачі написав:Категорично не згідний. Закарпаття однозначно більш "ватне".
дивлячсись в якому контексті розуміти слово вата/ватний. Все таки спочатку значення мему було тісно повязано з підтримкою чи прихильністю до росії. важко уявити велику кількість прихильників рф у області що межує з ЄС, це нонсенс
fler написав:З'являються перші подробиці зустрічі у москві: путін та Сі Цзіньпін підписали спільну декларацію «за ключовими аспектами плану китайсько-російського економічного співробітництва до 2030 року». - росія, як повідомив путін, має намір забезпечувати «безперебійне постачання нафти» Китаю, а також різко збільшити експорт газу. «Сукупний обсяг постачання газу до 2030 року складе не менше 98 млрд кубометрів, плюс 100 млн тонн ЗПГ», – сказав путін. - рф виступає за розвиток розрахунків у китайських юанях при торгівлі з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. -рф готова віддати китайському бізнесу свої ринки. Залишається здогадатися, що у відповідь надасть Китай? Які є думки?
Нічого. -це фікція. РФ не може перенаправити газ в Китай тому що немає трубопроводу з заходу на схід. А нових хороших родовищ на сході РФ немає. -про перехід на юані я вже чую років так 20. І це не є ніяка перевага для Китаю, хоч про це і багато говорять. -це реально, напевно так і станеться, але тут ніяких поступок РФ немає. Захід закривається від РФ, вводить санкції, тому перехід на китайські товари - це природній процес. І він вигідний і РФ не менше ніж Китаю.
В результаті нічого Китай не повинен давати у відповідь, він і без "відповідей" отримає/отримав все що хотів.
Letusrock написав: ваша зверхність виглядає просто ганебно. Вішати ярлики людині аболютно її незнаючи... Напевно ви ще в житті ніколи так не помилялись.. а з приводу 100 років ви знатно обіср..сь, Закарпаття, цитую "в цьому лайні" лише 78 років а не 100. а до того жило собі пречудово, особливо в 1918-1938 роках в складі Чехословаччини
За 78 років з вас зробили нічуть не інших совків чим ті що жили більше 100. І ще раз, це не ярлики і не тільки Вам. Це цілій общності людей, которие именуются: "советский человек". Всьо, більше не пишіть. Я бистро втомлююсь від тупості
ти знову обіср..ся : мій прадід був розкуркулений, дід рано помер інвалідом (через поранення на війні), а дядько загинув 18 річним на строковій службі в доблесній ссср армії. Так що тут нема на форумі людини яка більше ненавидить союз ніж я. Обломись