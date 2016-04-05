|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 21 бер, 2023 22:02
andrijk777 написав:
-про перехід на юані я вже чую років так 20. І це не є ніяка перевага для Китаю, хоч про це і багато говорять.
Але це відбувається на практиці. І може хтось з більш грамотних в економіці пояснити що поганого для Китаю в імпорті товарів за Юані?
Letusrock написав:
його прихильниками є лише етнічні угорці і тільки через національну ідентичність, угорцям Берегова байдуже яка політична програма Орбана чи від лівий, чи неофашист, головне що свій, угорець
Я ж мав на увазі зокрема Ужгородців чи Мукачівців, які мають 2 паспорти.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 692
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 22:18
Дюрі-бачі написав:
Я ж мав на увазі зокрема Ужгородців чи Мукачівців, які мають 2 паспорти.
2 паспорти для наших це спосіб досягти кращого рівня життя, а не політика. Незнаю жодного закарпатця хто б отримав другий паспорт лише суто з політично/етнічних міркувань
Востаннє редагувалось Letusrock
в Вів 21 бер, 2023 22:38, всього редагувалось 1 раз.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 22:26
Ветка начиная с обсуждения медсестры потеряла смысл.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17261
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2119 раз.
- Подякували: 3014 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 22:39
Дюрі-бачі ти з red forum
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4335
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8645 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 бер, 2023 22:39
vitaliian написав:
Ветка начиная с обсуждения медсестры потеряла смысл.
це не вперше. сподіваюсь модератор видалить останні 10 сторінок
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 бер, 2023 22:40
yama написав:
Дюрі-бачі ти з red forum
Так, тільки мене там забанили за те, що я "вата". Після перемоги мали б розбанити.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 692
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|114342
|
|
|6076
|483992
|
|
|1
|5034
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|