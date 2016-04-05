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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3829383038313832
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:-про перехід на юані я вже чую років так 20. І це не є ніяка перевага для Китаю, хоч про це і багато говорять.

Але це відбувається на практиці. І може хтось з більш грамотних в економіці пояснити що поганого для Китаю в імпорті товарів за Юані?

  Letusrock написав:його прихильниками є лише етнічні угорці і тільки через національну ідентичність, угорцям Берегова байдуже яка політична програма Орбана чи від лівий, чи неофашист, головне що свій, угорець

Я ж мав на увазі зокрема Ужгородців чи Мукачівців, які мають 2 паспорти.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Я ж мав на увазі зокрема Ужгородців чи Мукачівців, які мають 2 паспорти.

2 паспорти для наших це спосіб досягти кращого рівня життя, а не політика. Незнаю жодного закарпатця хто б отримав другий паспорт лише суто з політично/етнічних міркувань
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 21 бер, 2023 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:26

Ветка начиная с обсуждения медсестры потеряла смысл.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:39

Дюрі-бачі ти з red forum
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:39

  vitaliian написав:Ветка начиная с обсуждения медсестры потеряла смысл.


це не вперше. сподіваюсь модератор видалить останні 10 сторінок
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Дюрі-бачі ти з red forum
Так, тільки мене там забанили за те, що я "вата". Після перемоги мали б розбанити.
Дюрі-бачі
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