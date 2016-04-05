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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:02
andrijk777 написав:
-про перехід на юані я вже чую років так 20. І це не є ніяка перевага для Китаю, хоч про це і багато говорять.
Але це відбувається на практиці. І може хтось з більш грамотних в економіці пояснити що поганого для Китаю в імпорті товарів за Юані?
Letusrock написав:
його прихильниками є лише етнічні угорці і тільки через національну ідентичність, угорцям Берегова байдуже яка політична програма Орбана чи від лівий, чи неофашист, головне що свій, угорець
Я ж мав на увазі зокрема Ужгородців чи Мукачівців, які мають 2 паспорти.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:18
Дюрі-бачі написав:
Я ж мав на увазі зокрема Ужгородців чи Мукачівців, які мають 2 паспорти.
2 паспорти для наших це спосіб досягти кращого рівня життя, а не політика. Незнаю жодного закарпатця хто б отримав другий паспорт лише суто з політично/етнічних міркувань
Востаннє редагувалось Letusrock
в Вів 21 бер, 2023 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:26
Ветка начиная с обсуждения медсестры потеряла смысл.
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vitaliian
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:39
Дюрі-бачі ти з red forum
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yama
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:39
vitaliian написав:
Ветка начиная с обсуждения медсестры потеряла смысл.
це не вперше. сподіваюсь модератор видалить останні 10 сторінок
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Letusrock
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:40
yama написав:
Дюрі-бачі ти з red forum
Так
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 21 бер, 2023 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:55
otg написав: Letusrock написав:
ваша зверхність виглядає просто ганебно. Вішати ярлики людині аболютно її незнаючи... Напевно ви ще в житті ніколи так не помилялись..
а з приводу 100 років ви знатно обіср..сь, Закарпаття, цитую "в цьому лайні" лише 78 років а не 100. а до того жило собі пречудово, особливо в 1918-1938 роках в складі Чехословаччини
За 78 років з вас зробили нічуть не інших совків чим ті що жили більше 100. І ще раз, це не ярлики і не тільки Вам. Це цілій общності людей, которие именуются: "советский человек".
Всьо, більше не пишіть. Я бистро втомлююсь від тупості
Співчуваю. Важко мабуть жити постійно втомленим від самого себе.
п.с. До речі, москалику не палися так часто, українською "бистро"=швидко! Рука-обличчя.
Чому вас там в ОПЗЖ/ФСБ навчають?
Востаннє редагувалось drevlyanin
в Вів 21 бер, 2023 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 22:56
vitaliian написав:
Ветка начиная с обсуждения медсестры потеряла смысл.
Давай перепост з 186 твоїх тг каналів, рятуй гілку!
З. і. Не нагадуй, що можна тебе в ЧС добавити, пам’ять не втрачав.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 23:00
Letusrock написав: sergey_sryvkin написав:
Ну то хто це має зробити? Зверніться до свого депутата з ініціативою, відкрийте петицію. Дайте визначення "опзжників та інших колаборантів" та запропонуйте механізми покарання. І не забудьте, що закон зворотньої сили немає.
ви тільки що описали сферичного коня у вакуумі.
Ну то опишіть живого коня. Який план?
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Додано: Вів 21 бер, 2023 23:22
Камикадзе написав:ЛАД
Медработники - это абзац первый пункта закона - постановка на учет для них обязательна, и все последующее не требует согласия. А не знание закона не освобождает.
Думаю что все знала ...
Операционные медсестры нейрохирургии это сейчас дефицит (ранения в голову), возможно ее и мобилизовали без согласия.
Вопрос не в этом.
Уже писал - меня лично возмущают всякие уклонения от призыва. Хоть мужчин, хоть женщин.
Просто надо быть честным
- если есть обязательная мобилизация и отправка в зону БД, то не надо это отрицать. Если есть решение не отправлять
женщин на фронт, то должен быть соответствующий официальный документ
.
А утверждать, что женщин на фронт не отправляют, когда по всем законам и положениям это возможно и отказаться женщина-медик не может/не имеет права...
Зачем обманывать?
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