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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3830383138323833>
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:-про перехід на юані я вже чую років так 20. І це не є ніяка перевага для Китаю, хоч про це і багато говорять.

Але це відбувається на практиці. І може хтось з більш грамотних в економіці пояснити що поганого для Китаю в імпорті товарів за Юані?

  Letusrock написав:його прихильниками є лише етнічні угорці і тільки через національну ідентичність, угорцям Берегова байдуже яка політична програма Орбана чи від лівий, чи неофашист, головне що свій, угорець

Я ж мав на увазі зокрема Ужгородців чи Мукачівців, які мають 2 паспорти.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Я ж мав на увазі зокрема Ужгородців чи Мукачівців, які мають 2 паспорти.

2 паспорти для наших це спосіб досягти кращого рівня життя, а не політика. Незнаю жодного закарпатця хто б отримав другий паспорт лише суто з політично/етнічних міркувань
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 21 бер, 2023 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:26

Ветка начиная с обсуждения медсестры потеряла смысл.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:39

Дюрі-бачі ти з red forum
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:39

  vitaliian написав:Ветка начиная с обсуждения медсестры потеряла смысл.


це не вперше. сподіваюсь модератор видалить останні 10 сторінок
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Дюрі-бачі ти з red forum
Так
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 21 бер, 2023 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:55

  otg написав:
  Letusrock написав:
ваша зверхність виглядає просто ганебно. Вішати ярлики людині аболютно її незнаючи... Напевно ви ще в житті ніколи так не помилялись..
а з приводу 100 років ви знатно обіср..сь, Закарпаття, цитую "в цьому лайні" лише 78 років а не 100. а до того жило собі пречудово, особливо в 1918-1938 роках в складі Чехословаччини
За 78 років з вас зробили нічуть не інших совків чим ті що жили більше 100. І ще раз, це не ярлики і не тільки Вам. Це цілій общності людей, которие именуются: "советский человек". :) Всьо, більше не пишіть. Я бистро втомлююсь від тупості :)


Співчуваю. Важко мабуть жити постійно втомленим від самого себе. :wink:
п.с. До речі, москалику не палися так часто, українською "бистро"=швидко! Рука-обличчя.
Чому вас там в ОПЗЖ/ФСБ навчають?
Востаннє редагувалось drevlyanin в Вів 21 бер, 2023 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 22:56

  vitaliian написав:Ветка начиная с обсуждения медсестры потеряла смысл.


Давай перепост з 186 твоїх тг каналів, рятуй гілку!
З. і. Не нагадуй, що можна тебе в ЧС добавити, пам’ять не втрачав.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 23:00

  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:Ну то хто це має зробити? Зверніться до свого депутата з ініціативою, відкрийте петицію. Дайте визначення "опзжників та інших колаборантів" та запропонуйте механізми покарання. І не забудьте, що закон зворотньої сили немає.

ви тільки що описали сферичного коня у вакуумі.

Ну то опишіть живого коня. Який план?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 23:22

  Камикадзе написав:ЛАД
Медработники - это абзац первый пункта закона - постановка на учет для них обязательна, и все последующее не требует согласия. А не знание закона не освобождает.
Думаю что все знала ...
Операционные медсестры нейрохирургии это сейчас дефицит (ранения в голову), возможно ее и мобилизовали без согласия.

Вопрос не в этом.
Уже писал - меня лично возмущают всякие уклонения от призыва. Хоть мужчин, хоть женщин.
Просто надо быть честным - если есть обязательная мобилизация и отправка в зону БД, то не надо это отрицать. Если есть решение не отправлять женщин на фронт, то должен быть соответствующий официальный документ.
А утверждать, что женщин на фронт не отправляют, когда по всем законам и положениям это возможно и отказаться женщина-медик не может/не имеет права...
Зачем обманывать?
ЛАД
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