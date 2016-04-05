sashaqbl написав:А хто визначає, крадений він, чи ні?
95% авто вартістю більше мільйона грн, припаркованих в робочий час біля ОВА, мерій, прокуратур, поліцій та ін. можна легко вважати такими.
Вважати легко. Но ведь надо доказать. Если руководствоваться "вважати легко", то очень легко и быстро можно съехать к диктатуре и гулагу. И при этом нет никакой уверенности, что в итоге пострадают совсем не те, о которых Вы пишете.
Гениально сказано! Кратко, понятно и содержательно. Что интересно, у большинства нет по определению, даже понимания сути.
«Наш державний устрій, який український панівний клас отримав у спадок від СССР і розбудовував останні 30 років, складається з двох частин. Перша – це вітрина де красиво намальовані наш прапор, герб, Конституція, Верховна Рада, Уряд, стоять манекени Президента... https://bastion.tv/ukrayinoyu-keruyut-p ... avi_n53484 Начебто, він – Гарант Конституції. Але ж поруч манекени урядовців і депутатів, начебто слуг народу. Проте там за вітриною справжнє життя панівного класу, їх справжній світогляд, правила, корупційні схеми, особисті інтереси та взаємозв'язки. Це тіньова зона. Так, друга – це тіньова українська держава», – зазначив Сергій Гайдай.
otg написав:А ліпше розстріляти всіх хто голосував за Януковича. Так?
ну хоча б пропустити їх без черги в ТЦК, нехай кров"ю спокутують свою вину перед батьківщиною
"вину перед батьківщиною" ещё надо доказать. Членство в ОПЗЖ это ещё не "вина перед батьківщиною". Если Медведчук, возможно, был агентом Кремля, то это не означает, что все члены партии были такими же. Пишу "возможно", т.к. по закону (не только Украины, но и любого демократического государства) человек может быть признан виновным только по решению суда. Насколько знаю, суда над Медведчуком не было. Можно ещё вспомнить процессы 30-х годов, да и ещё многое из истории Союза. Если бы наши политики чувствовали ответственность перед страной и занимались делом, а не политиканством и играми на тему языка, противопоставлением Восток-Запад и прочими дуростями, возможно, не было бы и 2014. К большому сожалению, мы все родом из СССР. Отсюда "кто не с нами, тот против нас", "если враг не сдаётся, его уничтожают", нетерпимость к чужому мнению, стремление объявить политического оппонента "врагом народа", если его взгляды несколько отличаются от ваших ("шаг в сторону - расстрел"). Да Вы только что на себе испытали всё это (пока что в лёгкой форме). Пусть Вы высказали ошибочные, но явно не антиукраинские взгляды, но обвинений получили в ответ почти по полной программе.
otg написав:...... Мені якось по барабану на чому він намутив. Хочете совка, во він і мутить. В штатах чомусь не мутять, в Сінгапурі теж. А знаєте чого? Бо совків таких як Ви нема. Знаете казочку про Сингапур? ...
Мутят везде. И в США тоже. И в Европе. Вопрос только в масштабах и распространённости явления.
Letusrock написав:впевнений в Чернігові вати і колаборантів разів в 20-50 більше як у нас, і своїх шуфричів повно, лиш не настільки медійних
Категорично не згідний. Закарпаття однозначно більш "ватне". В нас на порядок більше народу який "не цікавиться політикою" ніж в Чернігові, Києві, ... ИМХО в плані "ватності" ми десь на рівні Харкова чи Одеси.
Если Вы думаете, что в Чернигове или Киеве мало людей, которые "не цікавляться політикою", то, по-моему, Вы сильно ошибаетесь.
Letusrock написав: ваша зверхність виглядає просто ганебно. Вішати ярлики людині аболютно її незнаючи... Напевно ви ще в житті ніколи так не помилялись.. а з приводу 100 років ви знатно обіср..сь, Закарпаття, цитую "в цьому лайні" лише 78 років а не 100. а до того жило собі пречудово, особливо в 1918-1938 роках в складі Чехословаччини
За 78 років з вас зробили нічуть не інших совків чим ті що жили більше 100. І ще раз, це не ярлики і не тільки Вам. Це цілій общності людей, которие именуются: "советский человек". Всьо, більше не пишіть. Я бистро втомлююсь від тупості
Вообще-то, если точнее, то Закарпатье было советским всего лет 40 - с 45 до 85.