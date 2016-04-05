Камикадзе написав:ЛАД Медработники - это абзац первый пункта закона - постановка на учет для них обязательна, и все последующее не требует согласия. А не знание закона не освобождает. Думаю что все знала ... Операционные медсестры нейрохирургии это сейчас дефицит (ранения в голову), возможно ее и мобилизовали без согласия.
Вопрос не в этом. Уже писал - меня лично возмущают всякие уклонения от призыва. Хоть мужчин, хоть женщин. Просто надо быть честным - если есть обязательная мобилизация и отправка в зону БД, то не надо это отрицать. Если есть решение не отправлять женщин на фронт, то должен быть соответствующий официальный документ. А утверждать, что женщин на фронт не отправляют, когда по всем законам и положениям это возможно и отказаться женщина-медик не может/не имеет права... Зачем обманывать?
Letusrock написав: ваша зверхність виглядає просто ганебно. Вішати ярлики людині аболютно її незнаючи... Напевно ви ще в житті ніколи так не помилялись.. а з приводу 100 років ви знатно обіср..сь, Закарпаття, цитую "в цьому лайні" лише 78 років а не 100. а до того жило собі пречудово, особливо в 1918-1938 роках в складі Чехословаччини
За 78 років з вас зробили нічуть не інших совків чим ті що жили більше 100. І ще раз, це не ярлики і не тільки Вам. Це цілій общності людей, которие именуются: "советский человек". Всьо, більше не пишіть. Я бистро втомлююсь від тупості
Вообще-то, если точнее, то Закарпатье было советским всего лет 40 - с 45 до 85.