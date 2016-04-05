RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3823382438253826
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 23:22

  Камикадзе написав:ЛАД
Медработники - это абзац первый пункта закона - постановка на учет для них обязательна, и все последующее не требует согласия. А не знание закона не освобождает.
Думаю что все знала ...
Операционные медсестры нейрохирургии это сейчас дефицит (ранения в голову), возможно ее и мобилизовали без согласия.

Вопрос не в этом.
Уже писал - меня лично возмущают всякие уклонения от призыва. Хоть мужчин, хоть женщин.
Просто надо быть честным - если есть обязательная мобилизация и отправка в зону БД, то не надо это отрицать. Если есть решение не отправлять женщин на фронт, то должен быть соответствующий официальный документ.
А утверждать, что женщин на фронт не отправляют, когда по всем законам и положениям это возможно и отказаться женщина-медик не может/не имеет права...
Зачем обманывать?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24164
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 00:18

  otg написав:
  Letusrock написав:
ваша зверхність виглядає просто ганебно. Вішати ярлики людині аболютно її незнаючи... Напевно ви ще в житті ніколи так не помилялись..
а з приводу 100 років ви знатно обіср..сь, Закарпаття, цитую "в цьому лайні" лише 78 років а не 100. а до того жило собі пречудово, особливо в 1918-1938 роках в складі Чехословаччини
За 78 років з вас зробили нічуть не інших совків чим ті що жили більше 100. І ще раз, це не ярлики і не тільки Вам. Це цілій общності людей, которие именуются: "советский человек". :) Всьо, більше не пишіть. Я бистро втомлююсь від тупості :)

Вообще-то, если точнее, то Закарпатье было советским всего лет 40 - с 45 до 85. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24164
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 01:34

  sashaqbl написав:
  Камикадзе написав:Фейкам - нет.

В Украине не существует ни одного судебного решения о наказании женщины за отказ убыть на передовую - это факт, как бы не пытались перекрутить судебное решение некоторые форумчане.

А це що:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109427332


То есть получается официальные лица эээээ как бы это помягче - говорят неправду?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 608
З нами з: 16.05.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3823382438253826
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114342
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483993
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5035
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7036)
22.03.2023 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.