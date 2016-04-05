Камикадзе написав:ЛАД Медработники - это абзац первый пункта закона - постановка на учет для них обязательна, и все последующее не требует согласия. А не знание закона не освобождает. Думаю что все знала ... Операционные медсестры нейрохирургии это сейчас дефицит (ранения в голову), возможно ее и мобилизовали без согласия.
Вопрос не в этом. Уже писал - меня лично возмущают всякие уклонения от призыва. Хоть мужчин, хоть женщин. Просто надо быть честным - если есть обязательная мобилизация и отправка в зону БД, то не надо это отрицать. Если есть решение не отправлять женщин на фронт, то должен быть соответствующий официальный документ. А утверждать, что женщин на фронт не отправляют, когда по всем законам и положениям это возможно и отказаться женщина-медик не может/не имеет права... Зачем обманывать?
Letusrock написав: ваша зверхність виглядає просто ганебно. Вішати ярлики людині аболютно її незнаючи... Напевно ви ще в житті ніколи так не помилялись.. а з приводу 100 років ви знатно обіср..сь, Закарпаття, цитую "в цьому лайні" лише 78 років а не 100. а до того жило собі пречудово, особливо в 1918-1938 роках в складі Чехословаччини
За 78 років з вас зробили нічуть не інших совків чим ті що жили більше 100. І ще раз, це не ярлики і не тільки Вам. Це цілій общності людей, которие именуются: "советский человек". Всьо, більше не пишіть. Я бистро втомлююсь від тупості
Вообще-то, если точнее, то Закарпатье было советским всего лет 40 - с 45 до 85.
Hotab написав:У тебя я вижу есть твердая позиция, что никто не должен против своего желания ничего делать. Развивай мысль, как должно быть дальше? Думаешь в одном плацкарте с флуманом успеть?
це питання непросте. Як мінімум є значна частина людей, особливо на заході, які були б не проти відмотати час назад і виїхати з сімями 23 лютого надовго або назавжди (заробітчани, далекобійники, айтішники, частина молоді, люди робочих професій без житла в Україні і ще багато категорій)
Це не нове. Я питаю у конкретної людини, яка хоче купити квартиру в Києві. Ви можете за сете особисто відповісти, якщо хочете. Якщо нема боротьби зі схемами, опзж не сидить, то…. 1. Хай нас окупують, і я …. 2 Хай не окупують, хай Успіх мене захищає, а я … 3 Я доначу , тобто роблю що можу для перемоги. 4 Я не доначу, але я …. 5. У мене завдання від ФСБ переконати населення України , що їм нема чого захищати, а я отримаю посаду після приходу в Чернігів рашистів.
Ви хочете за себе сказати? Ок А питання було Зебрі. Можливо він бачить своє признання закрити схеми. Теж гідно.
Вам приведён прямой текст ответа:
«Наш державний устрій, який український панівний клас отримав у спадок від СССР і розбудовував останні 30 років, складається з двох частин. Перша – це вітрина де красиво намальовані наш прапор, герб, Конституція, Верховна Рада, Уряд, стоять манекени Президента...
Начебто, він – Гарант Конституції. Але ж поруч манекени урядовців і депутатів, начебто слуг народу. Проте там за вітриною справжнє життя панівного класу, їх справжній світогляд, правила, корупційні схеми, особисті інтереси та взаємозв'язки. Це тіньова зона. Так, друга – це тіньова українська держава», – зазначив Сергій Гайдай.
Это значит, что нормальному Homo sapiens - в Украине "делать нечего". Население называет это кратко: "Хоть работай, хочь сачкуй - всё равно получишь ..."
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 бер, 2023 08:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab Меня интересует другой вопрос: 1. Участились повідомлення про нападение орковских самолётов на БПЛА. 2. С Вашей точки зрения перспективі авиации України слабі по поводу отсутствия производства ракет воздух-воздух. 3. Что, или вернее кто мешает адаптировать, на период пока нет БПЛА - истребителей, комплекс Игла или Стингер на БПЛА среднего класса типа Лелека 300 или Байрактар ТБ2