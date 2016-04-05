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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3823382438253826
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 23:22

  Камикадзе написав:ЛАД
Медработники - это абзац первый пункта закона - постановка на учет для них обязательна, и все последующее не требует согласия. А не знание закона не освобождает.
Думаю что все знала ...
Операционные медсестры нейрохирургии это сейчас дефицит (ранения в голову), возможно ее и мобилизовали без согласия.

Вопрос не в этом.
Уже писал - меня лично возмущают всякие уклонения от призыва. Хоть мужчин, хоть женщин.
Просто надо быть честным - если есть обязательная мобилизация и отправка в зону БД, то не надо это отрицать. Если есть решение не отправлять женщин на фронт, то должен быть соответствующий официальный документ.
А утверждать, что женщин на фронт не отправляют, когда по всем законам и положениям это возможно и отказаться женщина-медик не может/не имеет права...
Зачем обманывать?
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 00:18

  otg написав:
  Letusrock написав:
ваша зверхність виглядає просто ганебно. Вішати ярлики людині аболютно її незнаючи... Напевно ви ще в житті ніколи так не помилялись..
а з приводу 100 років ви знатно обіср..сь, Закарпаття, цитую "в цьому лайні" лише 78 років а не 100. а до того жило собі пречудово, особливо в 1918-1938 роках в складі Чехословаччини
За 78 років з вас зробили нічуть не інших совків чим ті що жили більше 100. І ще раз, це не ярлики і не тільки Вам. Це цілій общності людей, которие именуются: "советский человек". :) Всьо, більше не пишіть. Я бистро втомлююсь від тупості :)

Вообще-то, если точнее, то Закарпатье было советским всего лет 40 - с 45 до 85. :)
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 01:34

  sashaqbl написав:
  Камикадзе написав:Фейкам - нет.

В Украине не существует ни одного судебного решения о наказании женщины за отказ убыть на передовую - это факт, как бы не пытались перекрутить судебное решение некоторые форумчане.

А це що:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109427332


То есть получается официальные лица эээээ как бы это помягче - говорят неправду?
katso
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 08:47

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:У тебя я вижу есть твердая позиция, что никто не должен против своего желания ничего делать. Развивай мысль, как должно быть дальше? Думаешь в одном плацкарте с флуманом успеть?


це питання непросте. Як мінімум є значна частина людей, особливо на заході, які були б не проти відмотати час назад і виїхати з сімями 23 лютого надовго або назавжди (заробітчани, далекобійники, айтішники, частина молоді, люди робочих професій без житла в Україні і ще багато категорій)

Це не нове. Я питаю у конкретної людини, яка хоче купити квартиру в Києві. Ви можете за сете особисто відповісти, якщо хочете.
Якщо нема боротьби зі схемами, опзж не сидить, то….
1. Хай нас окупують, і я ….
2 Хай не окупують, хай Успіх мене захищає, а я …
3 Я доначу , тобто роблю що можу для перемоги.
4 Я не доначу, але я ….
5. У мене завдання від ФСБ переконати населення України , що їм нема чого захищати, а я отримаю посаду після приходу в Чернігів рашистів.

Ви хочете за себе сказати? Ок
А питання було Зебрі. Можливо він бачить своє признання закрити схеми. Теж гідно.

Вам приведён прямой текст ответа:
«Наш державний устрій, який український панівний клас отримав у спадок від СССР і розбудовував останні 30 років, складається з двох частин. Перша – це вітрина де красиво намальовані наш прапор, герб, Конституція, Верховна Рада, Уряд, стоять манекени Президента...

Начебто, він – Гарант Конституції. Але ж поруч манекени урядовців і депутатів, начебто слуг народу. Проте там за вітриною справжнє життя панівного класу, їх справжній світогляд, правила, корупційні схеми, особисті інтереси та взаємозв'язки. Це тіньова зона. Так, друга – це тіньова українська держава», – зазначив Сергій Гайдай.

Это значит, что нормальному Homo sapiens - в Украине "делать нечего".
Население называет это кратко: "Хоть работай, хочь сачкуй - всё равно получишь ..."
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 бер, 2023 08:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 08:52

Hotab
Меня интересует другой вопрос:
1. Участились повідомлення про нападение орковских самолётов на БПЛА.
2. С Вашей точки зрения перспективі авиации України слабі по поводу отсутствия производства ракет воздух-воздух.
3. Что, или вернее кто мешает адаптировать, на период пока нет БПЛА - истребителей, комплекс Игла или Стингер на БПЛА среднего класса типа Лелека 300 или Байрактар ТБ2 :?:
Kudrjavuy
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