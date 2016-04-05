Камикадзе написав:ЛАД Медработники - это абзац первый пункта закона - постановка на учет для них обязательна, и все последующее не требует согласия. А не знание закона не освобождает. Думаю что все знала ... Операционные медсестры нейрохирургии это сейчас дефицит (ранения в голову), возможно ее и мобилизовали без согласия.
Вопрос не в этом. Уже писал - меня лично возмущают всякие уклонения от призыва. Хоть мужчин, хоть женщин. Просто надо быть честным - если есть обязательная мобилизация и отправка в зону БД, то не надо это отрицать. Если есть решение не отправлять женщин на фронт, то должен быть соответствующий официальный документ. А утверждать, что женщин на фронт не отправляют, когда по всем законам и положениям это возможно и отказаться женщина-медик не может/не имеет права... Зачем обманывать?
Letusrock написав: ваша зверхність виглядає просто ганебно. Вішати ярлики людині аболютно її незнаючи... Напевно ви ще в житті ніколи так не помилялись.. а з приводу 100 років ви знатно обіср..сь, Закарпаття, цитую "в цьому лайні" лише 78 років а не 100. а до того жило собі пречудово, особливо в 1918-1938 роках в складі Чехословаччини
За 78 років з вас зробили нічуть не інших совків чим ті що жили більше 100. І ще раз, це не ярлики і не тільки Вам. Це цілій общності людей, которие именуются: "советский человек". Всьо, більше не пишіть. Я бистро втомлююсь від тупості
Вообще-то, если точнее, то Закарпатье было советским всего лет 40 - с 45 до 85.
Hotab Меня интересует другой вопрос: 1. Участились повідомлення про нападение орковских самолётов на БПЛА. 2. С Вашей точки зрения перспективі авиации України слабі по поводу отсутствия производства ракет воздух-воздух. 3. Что, или вернее кто мешает адаптировать, на период пока нет БПЛА - истребителей, комплекс Игла или Стингер на БПЛА среднего класса типа Лелека 300 или Байрактар ТБ2
Вітаю! Таки Ваша правда стосовно премій)) (а я - ще мав надію.... - а мої побратими, навіть, вірити не хотіли в це!) Вчора прийшла премія 29 950грн - зразу всі в нашому чаті почали обурюватись! І то так по-серйозному. І ясна річ - так як один наш бойовий розрахунок - ледве всі живі залишились одного дня, коли їхню позицію "засвітили/вичислили" і почали гатити по них з двох стволів(а бліндаж там був не дуже міцний) - добре, що точного влучання по них не було, а то б... А тут - нате вам премію за ризик))) Коротше - думаю, що таки скоро внесуть правий берег Херсонщини "в правильні записи")) Ато хтось дограється... (і, взагалі, - навіщо з таким гратись?)
яким чином правий берег Херсонської області приймає участь в бойових діях?
формально кажучи, р. Дніпро виконує таку саму роль сірої зони, як смуга суші на будь яких інших сухопутних локаціях. Тобто перестрілки через неї постійні. Інша справа, що грошей на все не вистачає, і тепер долярчику у Львові (вірніше в Яворові) заплатять голу зп 20 тисяч, а під Херсоном 20+30. А не 20+100, як в Бахмуті.
а мої побратими, навіть, вірити не хотіли в це!)
Ломка. Вона пройде. Коли звикаєш до 100, то 30 сприймається як «у мене з картки злодії вкрали 70т» 😄 Бо плани на них були вже давно розписані на рік вперед.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 22 бер, 2023 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Коротше - думаю, що таки скоро внесуть правий берег Херсонщини "в правильні записи")) Ато хтось дограється...
При всій повазі, яким чином правий берег Херсонської області приймає участь в бойових діях? Сухопутних боїв там вже немає і мабуть не буде.
Ви, поміж рядків читаєте? Арт-обстріли йдуть постійно!!! І от я описав конкретний випадок, який стався менше місяця тому>>>>>
І ясна річ - так як один наш бойовий розрахунок - ледве всі живі залишились одного дня, коли їхню позицію "засвітили/вичислили" і почали гатити по них з двох стволів(а бліндаж там був не дуже міцний) - добре, що точного влучання по них не було, а то б...
Hotab написав:, р. Дніпро виконує таку саму роль сірої зони, як смуга суші на будь яких інших сухопутних локаціях. Тобто перестрілки через неї постійні
Саме так!
Hotab написав:тепер долярчику у Львові (вірніше в Яворові) заплатять голу зп 20 тисяч, а під Херсоном 20+30. А не 20+100, як в Бахмуті.
При чім тут Яворів? Це якщо б мене туди перевели - то так.
Hotab написав:Ломка. Вона пройде. Коли звикаєш до 100, то 30 сприймається як «у мене з картки вкрали 70т»
Ломка - НЕ пройде! Побратими(та і з інших бригад - теж) - або доб'ються свого, або... (та вже якось пох - напишу відкритим текстом) - або просто закосять!!! Половина - звільниться "на раз-два"!!! Це так більшість заявляє, а деякі - то вже так і роблять! А деякі - то вже і зробили!!! Це я тут якоїсь ще ПРАВДИ/справедливості чекаю/шукаю... А хлопці плюють і йдуть... звільняються...