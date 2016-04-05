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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3825382638273828>
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Economist написав:При всій повазі, яким чином правий берег Херсонської області приймає участь в бойових діях? Сухопутних боїв там вже немає і мабуть не буде.

На неделе некоторые небольшие зоны плавней на правом берегу Херсонской включили в зону 100-ки, к сожалению для Долярчика не там где он располагается. То есть ли там находится СП или разведка заходит в плавни по БР, то 100-ка будет там - пропорционально дням нахождения.
Но понятно, что это коснется небольшого числа личного состава, и большая морока для финансистов.


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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Половина - звільниться "на раз-два"!!!
А так можна? В нас одного студента встигли відправити на фронт влітку 2022 вже після вступу до магістратури, але до наказу про зарахування. І досі з передової не відпускають, навіть на сесію. А тут просто взяти і звільнитись.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Половина - звільниться "на раз-два"!!!
А так можна? В нас одного студента встигли відправити на фронт влітку 2022 вже після вступу до магістратури, але до наказу про зарахування. І досі з передової не відпускають, навіть на сесію. А тут просто взяти і звільнитись.


Просто уволиться нельзя, но есть много оснований для увольнения - трое детей, жена инвалид любой группы, родители жены инвалиды первой или второй группы и тд, плюс по здоровью многие увольняются.
Многие кто шел в армию добровольно, после года службы действительно начинают сейчас доставать эти основания и увольняться (((
Я сам в любой момент могу уволиться, но пока не хочу.

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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:44

І все було б добре!

  Hotab написав:хтось раз чуть не загинув, це НЕ про ТАКИЙ високий ризик, як на нул
Я ж не сперечаюсь, що на нулі справді в рази важче!
Але по нас щоразу "відповідь" приходить після того, як хлопці відстрілюються по них. Просто відповіді хаотичні/навмання - бо вони не знають точно, де сами ми сховались. А от коли вичислять, от тоді вже йде прицільний обстріл.
Тож, я думаю, що тут могли, нехай не 100, а 50К премії дати.
Це ж не на Волині, в лісі, коли ми стояли і нам платили премію 30К!

Коротше кажучи - треба було просто зробити премію на нулі 150К і решта все залишити, як є.
Або(якщо нема грошей) спочатку було ПОДУМАТИ і розділити на декілька груп:
1. Глибокий тил - гола зарплата 20К
2. Тил, де десь далеко чути "приходи" - 20К + 30К
3. Зона БД, де вже приходи бувають як за 1км, так і за 500-300-100-50-0м - давати 20К +50К
4. На нулі, де піхота - 20К + 100К
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:46

Після вторгнення країни-члени НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні, виділивши близько 120 мільярдів доларів США військової, гуманітарної і фінансової допомоги у 2022 році", – йдеться в документі.
Найбільшим донором допомоги Україні є Сполучені Штати, але держави Європи й Канада сукупно надали понад половину загального обсягу допомоги; крім того, європейські члени Альянсу прийняли майже п'ять мільйонів біженців з України.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_212795.htm
Для порівняння: всі гроші, що є у розпорядженні МВФ - це 300 млрд.доларів.
Цікаво, якщо до тих 120 від НАТО додати всі інші гроші, які отримала Україна від інших країн + донати українців, на яку суму за рік вийдемо?
З іншого боку, ми розуміємо, що на цей рік знадобиться сума не менше..
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:51

  Успіх написав:Половина - звільниться "на раз-два"!!!
Це так більшість заявляє, а деякі - то вже так і роблять! А деякі - то вже і зробили!!!

Ну ок, звільнилися, а куди вони йдуть? Де у нас зарплати 20+30 на місяць? І взагалі чи багато вакансій із прийнятною з/п?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:59

Що не можна зробити за гроші - можна зробити за великі гроші

  Дюрі-бачі написав:А так можна?
От Вам і відповідь>>>
  freeze написав:много оснований для увольнения - трое детей, жена инвалид любой группы, родители жены инвалиды первой или второй группы и тд, плюс по здоровью многие увольняются.
Многие кто шел в армию добровольно, после года службы действительно начинают сейчас доставать эти основания и увольняться (((



+ всі добре знаєте, наскільки в нас розвинута корупція і як МАЙЖЕ ВСЕ можна зробити за гроші!
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:04

Філософія життя! ;)

  fler написав:
  Успіх написав:Половина - звільниться "на раз-два"!!!
Це так більшість заявляє, а деякі - то вже так і роблять! А деякі - то вже і зробили!!!

Ну ок, звільнилися, а куди вони йдуть? Де у нас зарплати 20+30 на місяць? І взагалі чи багато вакансій із прийнятною з/п?

Все просто! ;)
Потрібно щоб Флер, після року перебування на фронті(де періодично життя буває на витягнуту руку до смерті), запитала саму себе - а чи щастя в грошах?🤔
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:08

  fler написав:
  Успіх написав:Половина - звільниться "на раз-два"!!!
Це так більшість заявляє, а деякі - то вже так і роблять! А деякі - то вже і зробили!!!

Ну ок, звільнилися, а куди вони йдуть? Де у нас зарплати 20+30 на місяць? І взагалі чи багато вакансій із прийнятною з/п?


можуть нікуди і не йти. а просто бути з сім’єю. на декілька років вистачить коштів якщо не кидати наліво й на право.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:09

Успіх ,

Тож, я думаю, що тут могли, нехай не 100, а 50К премії дати.
Це ж не на Волині, в лісі, коли ми стояли і нам платили премію 30К!

Але на Волині (у Яворові 😜) вже нема цих 30. Вважай, що ти зараз повертаєш ті не зовсім заслужені 30. (жарт) . Насправді порізали і на Волині, і тобі. І лише нуль отримає як раніше.
Але ти ж читаєш цей форум , бачиш сам що зараз з можливістю заробити в країні. Так що 30 не так і погано. До 20-ти голої. . На ринку у Львові зараз буде 10-15. І їсти зі своєї кишені.

на декілька років вистачить коштів якщо не кидати наліво й на право.


Ті кошти давно припарковані. Як мінімум в зелену цеглину. А може вже і Львівська нерухомість приглядається потроху. Ніхто назад в гривню їх переводити не буде. 😄


а чи щастя в грошах?🤔

Тоді навіщо тобі 100? Хай буде 30.
Будь відвертим: саме в них. Вміння заробити гроші підвищує самооцінку, піднімає в очах оточуючих, не кажучи вже про задоволення їх колись витратити. :oops:
Hotab
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