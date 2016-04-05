Economist написав:При всій повазі, яким чином правий берег Херсонської області приймає участь в бойових діях? Сухопутних боїв там вже немає і мабуть не буде.
На неделе некоторые небольшие зоны плавней на правом берегу Херсонской включили в зону 100-ки, к сожалению для Долярчика не там где он располагается. То есть ли там находится СП или разведка заходит в плавни по БР, то 100-ка будет там - пропорционально дням нахождения. Но понятно, что это коснется небольшого числа личного состава, и большая морока для финансистов.
Успіх написав:Половина - звільниться "на раз-два"!!!
А так можна? В нас одного студента встигли відправити на фронт влітку 2022 вже після вступу до магістратури, але до наказу про зарахування. І досі з передової не відпускають, навіть на сесію. А тут просто взяти і звільнитись.
Успіх написав:Половина - звільниться "на раз-два"!!!
А так можна? В нас одного студента встигли відправити на фронт влітку 2022 вже після вступу до магістратури, але до наказу про зарахування. І досі з передової не відпускають, навіть на сесію. А тут просто взяти і звільнитись.
Просто уволиться нельзя, но есть много оснований для увольнения - трое детей, жена инвалид любой группы, родители жены инвалиды первой или второй группы и тд, плюс по здоровью многие увольняются. Многие кто шел в армию добровольно, после года службы действительно начинают сейчас доставать эти основания и увольняться ((( Я сам в любой момент могу уволиться, но пока не хочу.
Hotab написав:хтось раз чуть не загинув, це НЕ про ТАКИЙ високий ризик, як на нул
Я ж не сперечаюсь, що на нулі справді в рази важче! Але по нас щоразу "відповідь" приходить після того, як хлопці відстрілюються по них. Просто відповіді хаотичні/навмання - бо вони не знають точно, де сами ми сховались. А от коли вичислять, от тоді вже йде прицільний обстріл. Тож, я думаю, що тут могли, нехай не 100, а 50К премії дати. Це ж не на Волині, в лісі, коли ми стояли і нам платили премію 30К!
Коротше кажучи - треба було просто зробити премію на нулі 150К і решта все залишити, як є. Або(якщо нема грошей) спочатку було ПОДУМАТИ і розділити на декілька груп: 1. Глибокий тил - гола зарплата 20К 2. Тил, де десь далеко чути "приходи" - 20К + 30К 3. Зона БД, де вже приходи бувають як за 1км, так і за 500-300-100-50-0м - давати 20К +50К 4. На нулі, де піхота - 20К + 100К
Після вторгнення країни-члени НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні, виділивши близько 120 мільярдів доларів США військової, гуманітарної і фінансової допомоги у 2022 році", – йдеться в документі. Найбільшим донором допомоги Україні є Сполучені Штати, але держави Європи й Канада сукупно надали понад половину загального обсягу допомоги; крім того, європейські члени Альянсу прийняли майже п'ять мільйонів біженців з України. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_212795.htm Для порівняння: всі гроші, що є у розпорядженні МВФ - це 300 млрд.доларів. Цікаво, якщо до тих 120 від НАТО додати всі інші гроші, які отримала Україна від інших країн + донати українців, на яку суму за рік вийдемо? З іншого боку, ми розуміємо, що на цей рік знадобиться сума не менше..
freeze написав:много оснований для увольнения - трое детей, жена инвалид любой группы, родители жены инвалиды первой или второй группы и тд, плюс по здоровью многие увольняются. Многие кто шел в армию добровольно, после года службы действительно начинают сейчас доставать эти основания и увольняться (((
+ всі добре знаєте, наскільки в нас розвинута корупція і як МАЙЖЕ ВСЕ можна зробити за гроші!
Тож, я думаю, що тут могли, нехай не 100, а 50К премії дати. Це ж не на Волині, в лісі, коли ми стояли і нам платили премію 30К!
Але на Волині (у Яворові 😜) вже нема цих 30. Вважай, що ти зараз повертаєш ті не зовсім заслужені 30. (жарт) . Насправді порізали і на Волині, і тобі. І лише нуль отримає як раніше. Але ти ж читаєш цей форум , бачиш сам що зараз з можливістю заробити в країні. Так що 30 не так і погано. До 20-ти голої. . На ринку у Львові зараз буде 10-15. І їсти зі своєї кишені.
на декілька років вистачить коштів якщо не кидати наліво й на право.
Ті кошти давно припарковані. Як мінімум в зелену цеглину. А може вже і Львівська нерухомість приглядається потроху. Ніхто назад в гривню їх переводити не буде. 😄
а чи щастя в грошах?🤔
Тоді навіщо тобі 100? Хай буде 30. Будь відвертим: саме в них. Вміння заробити гроші підвищує самооцінку, піднімає в очах оточуючих, не кажучи вже про задоволення їх колись витратити.