Додано: Сер 22 бер, 2023 12:09



Тож, я думаю, що тут могли, нехай не 100, а 50К премії дати.

Це ж не на Волині, в лісі, коли ми стояли і нам платили премію 30К!



на декілька років вистачить коштів якщо не кидати наліво й на право.







а чи щастя в грошах?🤔



Але на Волині (у Яворові 😜) вже нема цих 30. Вважай, що ти зараз повертаєш ті не зовсім заслужені 30. (жарт) . Насправді порізали і на Волині, і тобі. І лише нуль отримає як раніше.Але ти ж читаєш цей форум , бачиш сам що зараз з можливістю заробити в країні. Так що 30 не так і погано. До 20-ти голої. . На ринку у Львові зараз буде 10-15. І їсти зі своєї кишені.Ті кошти давно припарковані. Як мінімум в зелену цеглину. А може вже і Львівська нерухомість приглядається потроху. Ніхто назад в гривню їх переводити не буде. 😄Тоді навіщо тобі 100? Хай буде 30.Будь відвертим: саме в них. Вміння заробити гроші підвищує самооцінку, піднімає в очах оточуючих, не кажучи вже про задоволення їх колись витратити.