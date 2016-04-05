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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 38263827382838293830>
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:20

Прийшов з військомату. А армії не служив, військової кафедри нема.
ВЛК + співбесіда з урахуванням тривоги зайняли 3 години.
ВЛК чиста формальність - "скарги є - нема".
Що здивувало - перевіряли знання англійської. На рівні кількох фраз, звичайно, але перевіряли.
Запропонували на вибір один з трьох підрозділів. Але вибирати треба було одразу.
Виписали мобілізаційну повістку на початок квітня.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 22 бер, 2023 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:21

  Успіх написав:Все просто! ;)
...чи щастя в грошах?🤔

Успіх, це ти своїй дружині розкажи з двома дітьми :wink:
Я точно знаю, що ти на фронті "не за гроші", тому весь час про них скиглиш)).
Десь читала, що є відпустка для військових за сімейними обставинами на 10 днів+дорога. Ти вже брав таку?
  mephala написав:можуть нікуди і не йти. а просто бути з сім’єю. на декілька років вистачить коштів якщо не кидати наліво й на право.

Звісно, нехай сидить вдома диванним Барсиком, а діти якось самі по собі виростуть, без зайвих витрат на навчання, спорт.секції, гаджети та інші речі для їх розвитку, що потребують чималих коштів.
Востаннє редагувалось fler в Сер 22 бер, 2023 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:23

sashaqbl ,

Що здивувало - перевіряли знання англійської. На рівні кількох фраз, звичайно, але перевіряли.


Західної зброї все більше.
Але і раніше в особовій справі була графа «рівень знання англ мови» . Як правило вписували «зі словником». Отже майже нуль))


1. Глибокий тил - гола зарплата 20К
2. Тил, де десь далеко чути "приходи" - 20К + 30К
3. Зона БД, де вже приходи бувають як за 1км, так і за 500-300-100-50-0м - давати 20К +50К
4. На нулі, де піхота - 20К + 100К


Ще добавити п.1+. Тил, але знаю чувака, який десь далеко чує приходи - гола 20к + 10к премія .

Для цивільних у Тернополі:
п.1.1. Тил, але на телефоні встановлена аплікуха «Тривога» і звук не вимкнено. Гола зарплата + 5к на заспокійливий коньяк ввечері.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 22 бер, 2023 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:25

Hotab я в принципі здивований, що в ТЦК знайшлася людина, яка сама володіє англійською.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:02

Полічи і порахуй!©))) - в результаті буде... ))))))

  mephala написав:можуть нікуди і не йти. а просто бути з сім’єю. на декілька років вистачить коштів якщо не кидати наліво й на право.
І це☝️ - як варіант!
Я розумію - що всі по-різному отримують... Але от порахуємо)) - от взяти тих, хто вже більше року на війні(як Успіх) і з цих майже 13міс - 10міс в зоні БД, де премія була 100К.(нехай 1 міс "зарізали") і того - 9міс отримували 14К(пів року було 13 з копійками, але не суть) з/п + 98,5К премія = 113К(заокруглимо) = 1лям грн за 9міс.
Тепер беремо ще 4міс, де зарплата 14К + премія 29,5К = 200К(заокруглив)
Тож разом 1 200 000грн!
Тепер, беремо знову ж таки для прикладу мене(пересічного Успіха ;) ), який до війни отримував +/-20Кгрн/міс :)
Тобто - 240 /рік
Це виходить, що 1 200 000 вистачило б на 5 років)) Але, так як все подорожчало, то вистачити має це десь на 3р., за умови, що майже вся гривня була конвертована у долар!(що Успіх і зробив)

Тож, справді можна бути з сім'єю і нічого не робити близько 3х років!!!

п.с
Забув до тих всіх підрахункуів додати, що тебе на будь-якому етапі цих підрахунків можуть нахрін вбити!
От і все :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 22 бер, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:05

  sashaqbl написав:Прийшов з військомату. А армії не служив, військової кафедри нема.
ВЛК + співбесіда з урахуванням тривоги зайняли 3 години.
ВЛК чиста формальність - "скарги є - нема".
Що здивувало - перевіряли знання англійської. На рівні кількох фраз, звичайно, але перевіряли.
Запропонували на вибір один з трьох підрозділів. Але вибирати треба було одразу.
Виписали мобілізаційну повістку на початок квітня.

Через две недели в учебку и к майским под Бахмут?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:06

барабашов час покаже...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:13

Ніякі гроші не замінять сім'їю!

  fler написав:Успіх, це ти своїй дружині розкажи з двома дітьми
Я точно знаю, що ти на фронті "не за гроші", тому весь час про них скиглиш)).
Тому я і готовий кинути будь які гроші(відмовитись від цієї "космічної" з/п і премії в 100К), щоб лише бути дома з сім'єю!(щоб мене вже демобілізували)
  fler написав:Десь читала, що є відпустка для військових за сімейними обставинами на 10 днів+дорога. Ти вже брав таку?

1. Є офіційна відпустка 10днів +2дня на дорогу(раз на рік)
2. Є така ж відпустка, але за сімейними обставинами
3. Є така ж відпустка, але неофіційна, і не у всіх бригадах ;)

Все одно - мало! :)
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 22 бер, 2023 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:13

  sashaqbl написав:............
Запропонували на вибір один з трьох підрозділів. Але вибирати треба було одразу.
........

А які підрозділи пропонували?
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:17

  sashaqbl написав:барабашов час покаже...

Я не знаю сколько вам лет, думаю +-35, но считаю что таких как вы надо просто учить и в тылу дроч...ть, а не использовать как в рашке мобиков
Ну и понятно что от человека, который имеет инженерное образование плюс может работать с иностранной техникой, особенно управляемой онлайн по каналам цифровой связи, пользы больше где-то в бункере/трейлере, чем в окопах, где по колено воды и прилёты ОФ каждые полчаса. Даже при звании "рядовой"
барабашов
 
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